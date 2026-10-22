Cómo van las elecciones en Texas y quién gana las últimas encuestas entre Abbott e Hinojosa

La carrera por la gobernación de Texas se mantiene ajustada a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre. El gobernador republicano Greg Abbott aventaja por tres puntos porcentuales a la demócrata Gina Hinojosa, mientras el inicio de la votación anticipada registra una participación récord en el condado de Harris.

Qué dicen las encuestas sobre la elección a gobernador de Texas

Un sondeo de la Universidad de Houston, realizado por la Hobby School of Public Affairs entre el 10 y el 14 de octubre, ubicó a Abbott con el 49% de las preferencias y a Hinojosa con el 46% .

con el y a con el . El estudio, que consultó a 2000 votantes texanos con alta probabilidad de participar en los comicios, también indicó que el libertario Pat Dixon obtuvo el 2% y el 3% permaneció indeciso.

El margen de error informado fue de 2,19 puntos porcentuales, lo que presenta un escenario aún más ajustado y de incertidumbre. La encuesta se realizó mediante mensajes de texto y un cuestionario en línea.

Los resultados muestran una contienda competitiva entre Abbott, que busca continuar al frente del estado, y Hinojosa, representante estatal demócrata que intenta desplazarlo.

La demanda de Hinojosa contra Abbott por las comunicaciones con Elon Musk

La campaña sumó un frente judicial el 19 de octubre, cuando Hinojosa presentó una demanda contra Abbott para acceder a comunicaciones sin censura entre la oficina del gobernador y Elon Musk y sus empresas.

Según informó Chron, la demócrata sostiene que, como representante estatal, tiene derecho a examinar esos registros con fines legislativos.

La documentación está vinculada con asuntos como los incentivos fiscales, la política de banda ancha, el medioambiente y los centros de datos.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Los documentos ya habían sido objeto de una solicitud de acceso a registros públicos. Tras una orden del fiscal general de Texas, Ken Paxton, la oficina de Abbott entregó 1374 páginas, de las cuales aproximadamente 200 estaban sin censura, según la cobertura del caso.

La oficina del gobernador defendió las tachaduras aplicadas a los documentos, mientras que su portavoz calificó la demanda de maniobra política y cuestionó sus fundamentos. Hinojosa, por su parte, también cuestionó los beneficios fiscales otorgados a empresas de Musk y las contribuciones del empresario a la campaña de Abbott.

Votación anticipada en Texas: fechas y participación récord

El comienzo de la votación anticipada dejó una señal de fuerte participación en Harris. Un total de 104.659 personas participaron presencialmente el lunes 19 de octubre, una cifra récord para el primer día de votación anticipada en una elección de medio término en ese condado, según informó Chron.

Abbott mantiene una ventaja estrecha sobre Hinojosa, según una encuesta en Texas Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Abbott y de Hinojosa

El registro superó el récord anterior de 63.188 votantes, establecido en 2018. De acuerdo con el calendario electoral oficial de Harris County, las fechas clave son:

Votación anticipada: del lunes 19 al viernes 30 de octubre.

del lunes 19 al viernes 30 de octubre. Elecciones generales: martes 3 de noviembre.

martes 3 de noviembre. Horario habitual de los centros de votación anticipada: de 7 a 19 hs, de lunes a sábado.

de 7 a 19 hs, de lunes a sábado. Horario del domingo 25 de octubre: de 12 a 19 hs.

Los electores pueden consultar los centros habilitados, los tiempos de espera y las boletas de muestra en el sitio oficial HarrisVotes.com.