Elecciones en Texas 2026: los sheriffs demócratas que desmienten a Greg Abbott y niegan haber apoyado su reelección

En plena campaña por la gobernación de Texas, el republicano Greg Abbott celebró el respaldo de varios sheriffs demócratas como una muestra de apoyo a su gestión en materia de seguridad fronteriza. Sin embargo, el anuncio quedó envuelto en una controversia después de que tres funcionarios se negaran a acompañar su candidatura.

Abbott anunció el apoyo de 12 sheriffs demócratas, pero tres desmintieron su respaldo

Abbott anunció el lunes 19 de octubre que contaba con el respaldo de 12 sheriffs demócratas de Texas, en un intento por exhibir apoyo político más allá de su propio partido en el comienzo de la votación anticipada para las elecciones de 2026.

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No obstante, dos días después, tres de los funcionarios incluidos en el anuncio aseguraron que no respaldaron su reelección, lo que redujo la lista de apoyos confirmados.

Según informó The Texas Tribune, la campaña de Abbott presentó inicialmente las adhesiones como una señal de respaldo transversal a su gestión.

Sin embargo, las declaraciones posteriores de los sheriffs cuestionaron la veracidad de algunas de esas incorporaciones y obligaron al equipo del gobernador a modificar la información difundida públicamente.

Quiénes son los sheriffs demócratas que respaldaron a Abbott en Texas

La lista inicial difundida por la campaña de Abbott incluía a funcionarios de 12 condados de Texas, en su mayoría ubicados en zonas fronterizas con una población predominantemente hispana.

La presencia de dirigentes demócratas en el anuncio resultaba políticamente significativa porque el gobernador construyó buena parte de su discurso electoral alrededor de la seguridad pública, el control de la frontera y el endurecimiento de las políticas contra el delito.

De acuerdo con los nombres publicados por Border Report, los sheriffs incluidos originalmente en la lista fueron:

Ronnie Dodson , del condado de Brewster.

, del condado de Brewster. Urbino “Benny” Martínez , del condado de Brooks.

, del condado de Brooks. Oscar E. Carrillo , del condado de Culberson.

, del condado de Culberson. Chris Castaneda , del condado de Dimmit.

, del condado de Dimmit. Romeo Ramírez , del condado de Duval.

, del condado de Duval. Erasmo “Kiko” Alarcon Jr. , del condado de Jim Hogg.

, del condado de Jim Hogg. Ramon Salinas III , del condado de Kenedy.

, del condado de Kenedy. Danny Domínguez , del condado de Presidio.

, del condado de Presidio. Joe Frank Martinez , del condado de Val Verde.

, del condado de Val Verde. Martin Cuellar , del condado de Webb.

, del condado de Webb. Ramon Montes , del condado de Zapata.

, del condado de Zapata. Eusevio Salinas, del condado de Zavala.

Martin Cuellar cuestionó el anuncio de Abbott: su hermano es candidato demócrata

Uno de los casos que generó repercusión fue el de Martin Cuellar, sheriff del condado de Webb. El funcionario es hermano de Henry Cuellar, representante demócrata en el Congreso de Estados Unidos, quien compite por mantener su banca en el distrito congresional 28 de Texas.

En declaraciones a Border Report, Cuellar expresó su desconcierto por la inclusión de su nombre y cuestionó la posibilidad de respaldar a Abbott en esas circunstancias. “¿Cómo puedo respaldar al gobernador cuando está apoyando al rival de mi hermano?”, planteó.

El sheriff del condado de Webb, Martin Cuellar, rechazó el anuncio al argumentar que Abbott respalda al rival político de su hermano facebook.com/sheriffmartin.cuellar

El sheriff también sostuvo que nadie de la oficina del gobernador se había comunicado con él para solicitarle una adhesión y aseguró que se sorprendió al descubrir que figuraba entre los funcionarios que supuestamente apoyaban la reelección.

Joe Frank Martinez habló de la cooperación y negó un respaldo a Abbott

El sheriff del condado de Val Verde, Joe Frank Martínez, también rechazó la interpretación de la campaña republicana. El funcionario reconoció que valoraba la asistencia estatal para enfrentar los desafíos de seguridad fronteriza, pero sostuvo que esa cooperación no debía confundirse con una adhesión política.

El sheriff del condado de Val Verde, Joe Frank Martinez, aclaró que la recepción de fondos y logística estatal para la seguridad fronteriza no constituye un respaldo electoral a la candidatura de Abbott valverdecounty.texas.gov

“Quiero dejar absolutamente claro que no he emitido un respaldo político al gobernador Greg Abbott y que no autoricé a nadie a utilizar mi nombre como si fuera un respaldo”, afirmó en una declaración reproducida por The Texas Tribune.

El sheriff profundizó esa distinción en declaraciones a Border Report. “Aunque agradezco y expreso mi apoyo a la asistencia logística del gobernador y a su compromiso continuo de ayudar al condado de Val Verde con recursos esenciales para hacer cumplir la ley en la frontera durante un momento de necesidad, es algo completamente distinto de respaldar políticamente a un candidato”, señaló.

Ramon Montes negó su adhesión y la campaña de Abbott respondió

El tercer caso corresponde a Ramon Montes, sheriff del condado de Zapata. Su negativa fue comunicada a Border Report por el segundo jefe de la oficina del sheriff, Juan Molina, quien indicó que el funcionario no respaldaba a ningún candidato en ese momento.

La negativa del sheriff del condado de Zapata, Ramon Montes, fue ratificada por su segundo al mando, Juan Molina facebook.com/teammontes2020

La controversia llevó al medio a consultar a la campaña de Abbott sobre el procedimiento utilizado para incorporar los nombres a la lista y sobre si se había contactado individualmente a cada sheriff para confirmar su apoyo.

El secretario de prensa de la campaña, Eduardo Leal, respondió que Joe Frank Martiínez respaldó al gobernador en enero y sostuvo que luego había cambiado su postura debido a presiones políticas.