Elecciones USA 2026: los más de US$40 millones que Pritzker le dio a los demócratas y su aporte para Hinojosa vs. Abbott

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, destinó fondos de su bolsillo para respaldar la candidatura de Gina Hinojosa a la gobernación de Texas. Con esta inyección económica, busca fortalecer la postulación de la demócrata en su competencia electoral contra el actual gobernador republicano, Greg Abbott.

El aporte de US$1,2 millones de JB Pritzker a la campaña de Gina Hinojosa

Pritzker entregó un aporte de 1,2 millones de dólares a la campaña electoral de la representante estatal Hinojosa en el estado de la Estrella Solitaria.

De acuerdo con Chicago Sun Times, la donación fue una de sus contribuciones individuales más elevadas del presente ciclo político hacia una candidatura estatal.

Pritzker también brindó USS$100 mil adicionales a las arcas del Partido Demócrata de Texas. @JBPritzker

El gobernador del Estado de la Pradera apoyó a la dirigente texana en su intento por desbancar al gobernador republicano Abbott en los comicios generales. Además de este aporte, Pritzker brindó USS$100 mil adicionales a las arcas del Partido Demócrata de Texas.

Otras campañas y comités que recibieron financiamiento de Pritzker

Desde 2025, el mandatario de Illinois desembolsó más de US$40 millones de su patrimonio personal para financiar iniciativas del Partido Demócrata en más de una docena de estados.

Entre los principales desembolsos figura una transferencia de US$1,5 millones al Partido Demócrata de Wisconsin.

Asimismo, según el medio citado, el inversionista asignó un US$1 millón a la Asociación de Gobernadores Demócratas y sumas idénticas al Senate Majority PAC, al House Majority PAC y al Partido Demócrata de Ohio.

Además, otorgó otro US$1 millón a Project Battleground para respaldar la campaña de Keisha Lance Bottoms a la gobernación de Georgia y US$500 mil a la candidata a gobernadora de Ohio, Amy Acton.

“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott”: la crítica de Gina Hinojosa al gobernador de cara a las elecciones 2026

Por otro lado, en las contiendas parlamentarias, Pritzker giró US$310 mil al Comité de Campaña Senatorial Demócrata.

No obstante, el funcionario también destinó US$54.300 a la campaña al Senado de Roy Cooper en Carolina del Norte, US$50.000 a Peggy Flanagan en Minnesota y US$3500 al candidato al Senado por el territorio texano, James Talarico.

Panorama de las encuestas para la gobernación entre Hinojosa y Abbott

De cara a la contienda del 3 de noviembre de 2026, la encuesta de las firmas VoteHub y Verasight, realizada entre el 1° y el 20 de octubre de 2026 sobre 601 votantes registrados, muestra a Abbott con una ligera ventaja sobre Hinojosa.

En el modelo de votantes probables con asignación de inclinados que analizó el estudio, el gobernador republicano alcanzó el 47,7% de la intención de voto.

Por su parte, la candidata demócrata registró el 46,4 % del respaldo de los electores probables en el mismo sondeo.

En ese marco, la diferencia a favor del actual mandatario se sitúa en 1,3 puntos porcentuales, dentro del margen de error fijado en 4,3 puntos porcentuales.

Greg Abbott lidera las encuestas ante Gina Hinojosa para la gobernación de Texas Morning Joe/Arch

El candidato del Partido Libertario, Pat Dixon, obtuvo un 0,7% de los sufragios entre los votantes probables con inclinados, mientras el 5,1% de los encuestados permanece sin decidir.

Entre los registrados en general, la brecha a favor de Abbott se amplía a 2,7 puntos porcentuales, con un 47,6% para el oficialismo y un 44,9% para la oposición.