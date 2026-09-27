Encuestas de Hinojosa vs Abbott: quién gana las elecciones por la gobernación de Texas 2026

Una encuesta de Marist Poll realizada en septiembre ubicó a la candidata demócrata Gina Hinojosa tres puntos por encima del actual gobernador republicano, Greg Abbott, entre los votantes registrados de Texas. El resultado se encuentra dentro del margen de error, mientras que la mayoría de los consultados considera que el mandatario será reelegido.

Hinojosa se ubica por encima de Abbott en las encuestas

De acuerdo con la encuesta realizada por Marist Poll entre el 17 y el 20 de septiembre, la carrera por la gobernación de Texas presenta una diferencia reducida entre la demócrata y el republicano.

El programa educativo de investigación financiado por la Universidad Marist analizó la opinion de alrededor de 1139 votantes registrados mayores de 18 años.

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Los resultados evidenciaron una diferencia de tres puntos:

Gina Hinojosa obtuvo el 49% de la intención de voto.

obtuvo el de la intención de voto. Greg Abbott alcanzó el 46% de apoyo

alcanzó el de apoyo Un 1% mencionó a otros candidatos.

mencionó a otros candidatos. El 3% no respondió o permaneció indeciso.

Esta diferencia porcentual entre ambos candidatos se ubicó dentro del margen de error de la encuesta, establecido en más menos 4,4 puntos. Por ese motivo, los resultados no permiten establecer una diferencia estadísticamente concluyente.

Hinojosa tiene ventaja entre los independientes

El comportamiento de los votantes independientes modificó parcialmente el panorama general. En ese segmento, Hinojosa reunió el 52% de las preferencias, mientras que Abbott alcanzó el 39%.

Sin embargo, la expectativa sobre el resultado electoral tuvo otra distribución. El 68% de los votantes registrados consideró que Abbott será quien gane la elección para gobernador, frente al 28% que anticipó una victoria de Hinojosa.

La encuesta fue financiada por la Universidad de Marist y utilizó un método de recolección combinado:

203 entrevistas telefónicas con operadores

692 realizadas mediante mensajes de texto

244 entrevistas en línea

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La contienda por el Senado también muestra diferencias

Los datos de Marist Poll también relevaron la competencia por el Senado de EE.UU. en Texas. Allí, el demócrata James Talarico registró el 50% de intención de voto, mientras que el republicano Ken Paxton obtuvo el 44%.

Entre los independientes, Talarico llegó al 55%, frente al 35% de Paxton. En cuanto a la expectativa de resultado, el 52% de los votantes cree que Paxton ganará la elección y el 43% anticipa una victoria de Talarico.

Las mediciones sobre la imagen de los candidatos también presentaron diferencias:

Talarico registró 45% de opiniones favorables y 44% desfavorables.

de opiniones favorables y desfavorables. Paxton obtuvo el 33% de valoración favorable y 54% desfavorable entre los encuestados.

A nivel nacional, la encuesta de Marist Poll ubicó a los demócratas con el 53% de la intención de voto para el Congreso, frente al 41% de los republicanos. Entre los independientes, la diferencia es de 57% contra 32%.

El demócrata amplia su ventaja a seis puntos en las encuestas de septiembre Fotomontaje realizado con IA (Instagram @jamestalarico y @kenpaxtontx)

La presencia de Trump también aparece en las preferencias

La encuesta señaló que el presidente Donald Trump mantiene una incidencia sobre la forma en que una parte del electorado texano define su voto para el Congreso:

El 39% afirmó que su decisión representa principalmente un voto contra Trump.

afirmó que su decisión representa principalmente un voto contra Trump. El 25% lo consideró un voto a favor del presidente.

lo consideró un voto a favor del presidente. Otro 34% sostuvo que Trump no influye en su elección. Entre quienes señalan que el presidente no interviene en su decisión, la mayoría aprueba su gestión.

En Texas, el 43% de los votantes consultados aprobó el desempeño presidencial y el 55% lo desaprobó. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la desaprobación llegó al 80%, según la encuesta.

La situación económica también formó parte de las respuestas de los votantes texanos:

El 38% afirmó que las finanzas de su familia empeoraron durante los últimos 12 meses.

afirmó que las finanzas de su familia empeoraron durante los últimos 12 meses. Otro 38% dijo que permanecieron prácticamente iguales.

dijo que permanecieron prácticamente iguales. El 23% señaló una mejora.

señaló una mejora. La percepción cambia según la identificación partidaria: el 60% de los demócratas dijo que su situación económica empeoró, frente al 17% de los republicanos.

Los resultados nacionales mostraron además diferencias entre los partidos sobre quién está mejor preparado para abordar determinados asuntos. En economía, el 42% confía más en los demócratas frente al 34% que menciona a los republicanos. En inmigración, las cifras son 41% y 38%, respectivamente.