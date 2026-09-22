Midterm 2026 en Texas: Talarico vs. Paxton y quién gana las elecciones según últimas encuestas

Las elecciones de medio término de Estados Unidos, conocidas como midterms, tendrán en Texas una de sus principales contiendas por el Senado, con el representante estatal demócrata James Talarico y el fiscal general republicano Ken Paxton como principales candidatos.

Qué muestran las últimas encuestas entre Talarico y Paxton en Texas

Las mediciones más recientes realizadas durante septiembre ubican a Talarico por encima de Paxton, aunque la distancia cambia según la encuestadora y en algunos casos queda dentro del margen de error informado, analizó The Texas Tribune, que tuvo acceso a los relevamientos.

Trafalgar Group registró una brecha de apenas 1,2 unidades entre ambos postulantes Instagram @jamestalarico

El sondeo más reciente corresponde a Trafalgar Group, que consultó a 1079 votantes probables entre el 15 y el 17 de septiembre. Talarico obtuvo 46,4%, mientras que Paxton alcanzó 45,2%. La diferencia fue de 1,2 puntos porcentuales, con un margen de error estimado de ±2,9 puntos.

Una encuesta de Emerson College, patrocinada por Nexstar y realizada entre el 12 y el 14 de septiembre entre 1000 votantes probables, mostró una diferencia de un punto: 47% para Talarico y 46% para Paxton. Su intervalo de credibilidad fue de ±3 puntos.

Las encuestas que muestran las mayores diferencias entre los candidatos

Otras mediciones de septiembre registraron distancias más amplias. SoCal Strategies consultó a 649 votantes probables entre el 12 y el 13 de septiembre y obtuvo 50% para Talarico y 45% para Paxton, una brecha de cinco puntos.

Por su parte, ReconMR/Siena Research Institute encuestó a 614 votantes probables entre el 8 y el 11 de septiembre. El resultado fue de 49% para el candidato demócrata y 43% para el republicano, una diferencia de seis puntos.

Mason-Dixon Polling & Research, con Telemundo como patrocinador, consultó a 625 votantes probables entre el 8 y el 10 de septiembre. La medición ubicó a Talarico con 46% y a Paxton con 43%, con un margen de error de ±4 puntos.

En el mismo período, InsiderAdvantage encontró una diferencia de 1,5 puntos. Su encuesta, realizada entre el 8 y el 9 de septiembre entre 1200 votantes probables, registró 47,1% para el demócrata y 45,6% para el republicano. El margen de error estimado fue de ±2,83 puntos.

Una medición anterior de YouGov, patrocinada por Univision y realizada entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre, mostró 48% para Talarico y 43% para Paxton entre 1000 votantes registrados. A diferencia de los estudios anteriores, esta encuesta trabajó con votantes registrados y no con votantes probables.

El estudio de Emerson College también describió un escenario prácticamente parejo Instagram @kenpaxtontx

Por otro lado, la consultora Fabrizio Ward/Impact Research, con AARP como patrocinador, también registró una ventaja para Talarico: 48% frente a 44%.

The Texas Tribune señala que los candidatos se mantienen próximos en las mediciones. Desde la segunda vuelta del 26 de mayo, Talarico registró resultados ligeramente superiores a los de Paxton en el conjunto de los sondeos relevados.

La evolución de las encuestas entre Talarico y Paxton desde agosto

Los estudios de agosto mostraron variaciones en la carrera. El 26 de ese mes, Overton Insights, identificada en el relevamiento como una encuestadora afiliada a los republicanos, registró un empate de 50% entre ambos candidatos.

Una medición de Emerson College realizada el 9 y 10 de agosto había ubicado a Paxton con 47,25%, frente al 46,25% de Talarico. Otros sondeos de ese mes mostraron el resultado inverso.

YouGov, con la Universidad de Texas como patrocinadora, registró 42% para Talarico y 39% para Paxton entre el 5 y el 13 de agosto. Slingshot Strategies, por su parte, obtuvo entre el 21 y el 24 de agosto 48% para el demócrata y 42% para el republicano.