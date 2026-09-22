Midterm 2026 en Texas: Talarico vs. Paxton y quién gana las elecciones según últimas encuestas
Seis sondeos de septiembre posicionan al aspirante progresista por encima de su rival, mientras que en agosto los resultados variaron de un estudio a otro
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Las elecciones de medio término de Estados Unidos, conocidas como midterms, tendrán en Texas una de sus principales contiendas por el Senado, con el representante estatal demócrata James Talarico y el fiscal general republicano Ken Paxton como principales candidatos.
Qué muestran las últimas encuestas entre Talarico y Paxton en Texas
Las mediciones más recientes realizadas durante septiembre ubican a Talarico por encima de Paxton, aunque la distancia cambia según la encuestadora y en algunos casos queda dentro del margen de error informado, analizó The Texas Tribune, que tuvo acceso a los relevamientos.
El sondeo más reciente corresponde a Trafalgar Group, que consultó a 1079 votantes probables entre el 15 y el 17 de septiembre. Talarico obtuvo 46,4%, mientras que Paxton alcanzó 45,2%. La diferencia fue de 1,2 puntos porcentuales, con un margen de error estimado de ±2,9 puntos.
Una encuesta de Emerson College, patrocinada por Nexstar y realizada entre el 12 y el 14 de septiembre entre 1000 votantes probables, mostró una diferencia de un punto: 47% para Talarico y 46% para Paxton. Su intervalo de credibilidad fue de ±3 puntos.
Las encuestas que muestran las mayores diferencias entre los candidatos
Otras mediciones de septiembre registraron distancias más amplias. SoCal Strategies consultó a 649 votantes probables entre el 12 y el 13 de septiembre y obtuvo 50% para Talarico y 45% para Paxton, una brecha de cinco puntos.
Por su parte, ReconMR/Siena Research Institute encuestó a 614 votantes probables entre el 8 y el 11 de septiembre. El resultado fue de 49% para el candidato demócrata y 43% para el republicano, una diferencia de seis puntos.
Mason-Dixon Polling & Research, con Telemundo como patrocinador, consultó a 625 votantes probables entre el 8 y el 10 de septiembre. La medición ubicó a Talarico con 46% y a Paxton con 43%, con un margen de error de ±4 puntos.
En el mismo período, InsiderAdvantage encontró una diferencia de 1,5 puntos. Su encuesta, realizada entre el 8 y el 9 de septiembre entre 1200 votantes probables, registró 47,1% para el demócrata y 45,6% para el republicano. El margen de error estimado fue de ±2,83 puntos.
Una medición anterior de YouGov, patrocinada por Univision y realizada entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre, mostró 48% para Talarico y 43% para Paxton entre 1000 votantes registrados. A diferencia de los estudios anteriores, esta encuesta trabajó con votantes registrados y no con votantes probables.
Por otro lado, la consultora Fabrizio Ward/Impact Research, con AARP como patrocinador, también registró una ventaja para Talarico: 48% frente a 44%.
The Texas Tribune señala que los candidatos se mantienen próximos en las mediciones. Desde la segunda vuelta del 26 de mayo, Talarico registró resultados ligeramente superiores a los de Paxton en el conjunto de los sondeos relevados.
La evolución de las encuestas entre Talarico y Paxton desde agosto
Los estudios de agosto mostraron variaciones en la carrera. El 26 de ese mes, Overton Insights, identificada en el relevamiento como una encuestadora afiliada a los republicanos, registró un empate de 50% entre ambos candidatos.
Una medición de Emerson College realizada el 9 y 10 de agosto había ubicado a Paxton con 47,25%, frente al 46,25% de Talarico. Otros sondeos de ese mes mostraron el resultado inverso.
YouGov, con la Universidad de Texas como patrocinadora, registró 42% para Talarico y 39% para Paxton entre el 5 y el 13 de agosto. Slingshot Strategies, por su parte, obtuvo entre el 21 y el 24 de agosto 48% para el demócrata y 42% para el republicano.
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