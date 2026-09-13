¿Adiós, Greg Abbott? qué dicen las encuestas recientes y quién gana las elecciones en Texas por la gobernación 2026
El mandatario definirá el futuro estatal frente a la opositora Gina Hinojosa, que representará al Partido Demócrata en la contienda
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, y la demócrata Gina Hinojosa competirán por liderar el estado en las elecciones generales del 3 de noviembre. Las recientes encuestas muestran una pequeña diferencia a favor del republicano en la intención de voto.
Ventaja para Abbott: últimas encuestas para la gobernación de Texas
The New York Times elaboró un listado que recopila las últimas diez encuestas que evaluaron el nivel de apoyo a Abbott e Hinojosa de cara a la contienda general de noviembre. Los sondeos mostraron una leve ventaja para el republicano.
El actual mandatario estatal lidera la intención de voto en nueve de las diez encuestas más recientes del estado y registra un empate en el estudio restante.
Sin embargo, de acuerdo con estos registros, Abbott mantiene ventajas de entre uno y siete puntos porcentuales sobre la aspirante demócrata. Por su parte, la encuesta de YouGov para Univisión refleja una paridad exacta del 47% para cada postulante.
El listado completo:
|Encuesta
|Fecha
|Cantidad de encuestados
|Greg Abbott
|Gina Hinojosa
YouGov
27 de agosto al 4 de septiembre
1000 votantes registrados
47%
47%
Fabrizio Ward/Impact Research
30 de agosto al 1 de septiembre
895 votantes probables
49%
46%
Overton Insights
24 al 26 de agosto
1167 votantes probables
49%
47%
Slingshot Strategies
21 al 24 de agosto
1000 votantes probables
49%
42%
YouGov
5 al 13 de agosto
1200 votantes registrados
45%
40%
Emerson College
9 y 10 de agosto
1000 votantes probables
48%
45%
GBAO
4 al 9 de agosto
1000 votantes probables
49%
48%
Wedgewood Polls
30 y 31 de julio
800 votantes probables
50%
44%
Siena University
27 al 30 de julio
619 votantes probables
46%
45%
Barbara Jordan Public Policy Research and Survey Center
27 al 30 de julio
1200 votantes probables
49%
43%
Resultados de Abbott e Hinojosa en las primarias de Texas
Las elecciones primarias del Estado de la Estrella Solitaria definieron las candidaturas oficiales de ambos partidos para las generales de noviembre. Abbott logró el triunfo en la contienda del Partido Republicano con un amplio respaldo electoral.
De acuerdo con Associated Press, el gobernador obtuvo 1.764.924 votos, cifra que representó el 81,8% del total de los sufragios republicanos. En esa misma interna, Pete Chambers acumuló 240.640 votos para alcanzar el 11,2% de los apoyos.
Por su parte, Hinojosa aseguró la victoria en la votación del Partido Demócrata tras superar a cuatro rivales internos. La candidata sumó 1.289.576 votos para cosechar el 58,5% de las preferencias de su agrupación.
En la contienda demócrata, Chris Bell ocupó el segundo lugar tras registrar 216.787 votos, equivalentes al 9,8%. La resolución en las internas partidarias definió la lista definitiva de postulantes a la gobernación.
Abbott vs. Hinojosa: cuáles son los ejes de campaña de los candidatos de Texas
El sitio oficial de campaña de Abbott destaca la presentación de su candidatura a un cuarto mandato al frente del estado desde Houston. Entre otras propuestas principales, la plataforma del gobernador enfatiza un plan de reforma del impuesto a la propiedad para reducir la carga fiscal de los contribuyentes.
Asimismo, la web de la campaña republicana promueve la inscripción de adeptos para recibir actualizaciones por mensaje de texto. El espacio digital difunde los respaldos políticos recibidos y busca la recolección de donaciones para la campaña de cara a las elecciones.
Por su parte, el portal oficial de Hinojosa articula su propuesta de gobierno en torno a tres ejes prioritarios. Su programa plantea la protección de las escuelas públicas de Texas y la devolución de dinero directo a los hogares.
De igual manera, la plataforma demócrata propone la eliminación del denominado “impuesto a la corrupción”, un término que Hinojosa usa para definir el dinero extra que pagan los texanos por la mala gestión de Abbott, según su mirada.
En ese sentido, el sitio web de la aspirante opositora también invita a la comunidad a participar en actos públicos y colaborar con la financiación de la campaña.
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