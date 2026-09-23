Quién gana las elecciones en Texas y el favorito de las encuestas entre Abbott e Hinojosa

Gina Hinojosa, candidata a la gobernación de Texas, aparece con 49% de apoyo frente al 46% de Greg Abbott en una nueva encuesta estatal entre votantes registrados. La demócrata tomó la ventaja en el sondeo realizado a poco más de un mes de las elecciones del 3 de noviembre.

Qué dice la nueva encuesta sobre Greg Abbott y Gina Hinojosa

La investigación de Marist se realizó entre el 17 y el 20 de septiembre sobre 1139 votantes registrados de Texas. La encuesta tiene un margen de error de 4,4 puntos porcentuales y se llevó adelante mediante entrevistas telefónicas, mensajes de texto y cuestionarios en línea.

El nuevo lema de Gina Hinojosa en Texas: “Mis pronombres son Mamá, texana y, próximamente, gobernadora”

La medición ubica a Hinojosa tres puntos por encima de Abbott, aunque la diferencia está dentro del margen de error. Entre los votantes independientes, la candidata demócrata alcanza el 52% de apoyo.

De acuerdo con Marist, la muestra incluye personas mayores de 18 años registradas para votar, por lo que sus resultados no son directamente comparables con encuestas que utilizan únicamente votantes probables. “Esta diferencia metodológica ayuda a explicar por qué las mediciones recientes presentan resultados distintos”, remarcaron los autores del estudio.

El sondeo también preguntó a los participantes quién creen que será elegido gobernador. El 68% considera que Abbott continuará en el cargo, mientras que una proporción menor señaló a Hinojosa.

Abbott vs. Hinojosa: las encuestas muestran resultados dispares en Texas

El Texas Politics Project de la Universidad de Texas recopila las principales encuestas públicas de la elección y muestra diferencias entre las mediciones realizadas durante septiembre.

Una encuesta de TSU/YouGov, realizada entre el 15 y el 19 de septiembre sobre 1800 votantes probables, ubicó a Abbott con 49% frente al 45% de Hinojosa. El margen de error fue de 2,31 puntos porcentuales.

Otra medición de Recon MR, realizada entre el 8 y el 11 de septiembre sobre 614 votantes probables, mostró el resultado inverso. Hinojosa obtuvo 49% y Abbott 45%, con un margen de error de 4,3 puntos.

Por su parte, una encuesta de Emerson College/Nexstar, realizada entre el 12 y el 14 de septiembre sobre 1000 votantes probables, registró a Abbott con 49% y Hinojosa con 46%. El margen de error fue de 3 puntos porcentuales.

Las diferencias entre los sondeos están vinculadas, entre otros factores, con las fechas de trabajo de campo, el tamaño de las muestras y la metodología utilizada para identificar a los votantes que probablemente concurrirán a las urnas.

Elecciones en Texas: los centros de datos, prioridad para Abbott e Hinojosa

De acuerdo con CNN, Hinojosa convirtió la educación, el costo de vida y los centros de datos en algunos de los ejes de su campaña. La candidata demócrata propone proteger las escuelas públicas y cuestiona el impacto de los nuevos proyectos de infraestructura tecnológica en las comunidades de Texas.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Por su parte, Abbott busca un nuevo mandato como gobernador y en las últimas semanas modificó su postura sobre los centros de datos. Según el medio, el republicano anunció una pausa temporal para nuevas aprobaciones y ordenó una auditoría.