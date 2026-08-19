Hinojosa vs. Abbott: qué dicen las encuestas recientes en Texas y quién gana las elecciones a la gobernación 2026

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mantiene una ventaja sobre la demócrata Gina Hinojosa en la carrera por la gobernación de cara a las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Las encuestas publicadas durante el año muestran diferencias entre ambos candidatos según la fecha y la metodología utilizada.

Greg Abbott supera a Gina Hinojosa por un punto en la encuesta de Fox News en Texas

La encuesta realizada por Fox News entre el 23 y el 27 de julio sobre 1006 votantes registrados muestra a Abbott con 50% de intención de voto frente al 49% de Hinojosa.

La encuesta de Fox News marcó un 50% para Abbott y un 49% para Hinojosa Fox News

Además de la encuesta de Fox News, otros estudios recientes muestran a Abbott por delante de Hinojosa:

Otra encuesta del Emerson College Polling realizada junto con Nexstar Media entre el 9 y el 10 de agosto mostró a Abbott con 49% y a Hinojosa con 45%. El estudio consultó a 1165 votantes probables de Texas. En esa medición, 8% de los consultados permaneció indeciso.

Voto hispano en Texas: Gina Hinojosa supera a Greg Abbott en los sondeos

Los resultados por grupos de votantes muestran diferencias respecto de la medición general. En la encuesta de Fox News, Hinojosa obtiene una ventaja de 16 puntos porcentuales entre los votantes hispanos.

En el estudio de Texas Southern University, realizado entre el 27 y el 30 de julio, Hinojosa también aparece por delante entre los votantes latinos, con 55% frente a 41% de Abbott.

Entre los votantes negros, la candidata demócrata obtiene 74%, frente a 15% de Abbott, mientras que el gobernador alcanza 58% entre los votantes blancos, contra 34% de Hinojosa.

Gina Hinojosa, la oposición demócrata a Greg Abbott en Texas Facebook Gina Hinojosa

Greg Abbott y Gina Hinojosa: qué muestran las encuestas sobre su imagen entre los votantes

La encuesta de Fox News también consultó sobre la imagen de los dos candidatos. Abbott registra 50% de opinión favorable y 49% desfavorable.

Hinojosa obtiene 45% de opinión favorable y 34% desfavorable, mientras que el resto de los consultados no manifestó una opinión sobre la candidata.

La medición también consultó a los votantes sobre distintos asuntos que pueden influir en su decisión electoral, entre ellos la economía y la inmigración.

Elecciones de Texas 2026: los ejes de campaña de Greg Abbott y Gina Hinojosa

Las campañas también comenzaron a definir sus principales temas para la elección general. Hinojosa lanzó en junio su primera publicidad de la campaña, en la que cuestionó a Abbott por el uso de fondos públicos y sus vínculos con grandes donantes. El anuncio fue difundido durante las transmisiones de las finales de la NBA.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

Abbott, por su parte, incorporó a su agenda de campaña la discusión sobre los centros de datos en Texas. A comienzos de agosto ordenó una auditoría de los proyectos que buscan conectarse a la red eléctrica estatal y suspendió nuevas aprobaciones mientras se revisan sus efectos sobre el consumo de energía y otros recursos.

De acuerdo con The Texas Tribune, la disputa por los centros de datos también generó diferencias entre Abbott y el presidente Donald Trump, quien cuestionó la postura del gobernador y defendió el desarrollo de estas instalaciones.

Las elecciones generales de Texas están previstas para el martes 3 de noviembre y forman parte de los comicios de medio término de EE.UU.