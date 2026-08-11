Trump enfrenta a Abbott: por qué la pausa a los centros de datos tensó la relación entre dos aliados históricos

Una decisión sobre los centros de datos en Texas abrió un choque público entre Donald Trump y Greg Abbott. El presidente consideró un error la pausa que el gobernador impuso a los proyectos pendientes de conexión eléctrica y sostuvo que esas inversiones podrían tener un peso económico incluso mayor que el petróleo.

Trump contra la pausa de Abbott: qué dijo sobre los centros de datos en Texas

Trump criticó la postura de Texas durante una entrevista con Punchbowl News. El mandatario sostuvo que otras comunidades podrían recibir las inversiones si Texas limita esos desarrollos y remarcó la importancia económica del sector.

La crítica llegó pocos días después de que Abbott ordenara detener las solicitudes pendientes de interconexión. Audacy detalló que la medida exige una revisión individual antes de que cada proyecto pueda acceder a la red eléctrica estatal.

El cruce marcó una diferencia pública entre Trump y Abbott sobre una industria que creció con rapidez en Texas. The Texas Tribune señaló que la decisión del gobernador contrastó con su perfil habitual favorable a los negocios.

En noviembre, Abbott presentó a Texas como el epicentro del desarrollo de inteligencia artificial, cuando anunció una inversión de Google por 40.000 millones de dólares que incluía infraestructura para centros de datos.

Auditoría a centros de datos en Texas: qué exige Abbott sobre electricidad y agua

De acuerdo con la oficina del gobernador de Texas, Abbott instruyó el 3 de agosto a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT, por sus siglas en inglés) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) para que revisen todos los proyectos de centros de datos dentro del proceso de interconexión. Ninguna propuesta podrá avanzar hasta completar esa evaluación.

La oficina estatal indicó que ERCOT analizaba solicitudes por más de 474 gigavatios de nueva demanda eléctrica. Ese volumen supera cinco veces el récord de demanda máxima de la red y cerca del 90% corresponde a centros de datos.

La auditoría de Greg Abbott exige información sobre consumo de energía y agua, incentivos públicos, sistemas de refrigeración y propiedad de los proyectos Office of the Texas Governor

La auditoría deberá determinar cuánto consumirá cada instalación, qué fuentes de agua utilizará, qué sistema de refrigeración prevé y qué medidas adoptará para reducir su dependencia de la red. También deberá identificar incentivos públicos, estructuras de propiedad y acciones destinadas a limitar impactos sobre las comunidades vecinas.

Abbott también fijó estándares para evitar costos para las familias. Las empresas deberán financiar su propia infraestructura eléctrica, reducir el uso de agua de las comunidades, informar la asistencia pública que reciben y detallar sus planes de generación propia.

Cualquier empresa que incumpla el proceso perderá la posibilidad de conectarse a la red de Texas. Abbott sostuvo que la prioridad debe ser la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

Centros de datos en Texas: los millones de dólares en riesgo por la pausa de Abbott

Reuters informó que la pausa también abrió incertidumbre sobre depósitos por cientos de millones de dólares vinculados con proyectos que esperaban ingresar al sistema eléctrico. Varias compañías debieron presentar garantías de US$50.000 por cada megavatio para participar del programa Batch Zero.

La agencia indicó que un borrador regulatorio que podría discutirse en septiembre elevaría del 20% al 80% la parte no reembolsable de muchos depósitos. Algunas empresas podrían haber comprometido más de US$100 millones, por lo que la demora agrega presión sobre proyectos de gran escala.

Además, Reuters señaló que no existe un plazo definido para completar la revisión. La incertidumbre afecta contratos, arrendamientos de terrenos y otras operaciones ligadas a la aprobación eléctrica de las instalaciones.

QTS, Amazon, Google y otras empresas que aceptaron las reglas de Abbott en Texas

La oficina del gobernador de Texas informó el 6 de agosto que QTS Data Centers aceptó los estándares y se comprometió a participar de la auditoría integral. Abbott presentó a la compañía como un ejemplo del modelo que pretende exigir al resto del sector.

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El comunicado oficial señaló que Diode desistió de un proyecto previsto en el condado de Henderson después de no cumplir los estándares estatales. Por su parte, Amazon manifestó su intención de trabajar con Texas bajo las nuevas condiciones y Google aceptó las pautas fijadas por el gobierno estatal.

Chevron también anunció planes para construir una planta eléctrica en Texas destinada a abastecer un centro de datos de Microsoft. La oficina de Abbott indicó que el proyecto contempla medidas sobre agua y red eléctrica que lo hacen compatible con los criterios establecidos.

El debate también tiene un componente político dentro de Texas. The Texas Tribune informó que residentes de zonas rurales expresaron preocupación por el uso de agua, las facturas eléctricas y distintos efectos locales de los proyectos.

La candidata demócrata a gobernadora Gina Hinojosa convirtió una mayor supervisión de estas instalaciones en uno de los ejes de su campaña.