Abbott bajo el acecho de Hinojosa en Texas: “Las encuestas no ganan las elecciones y muchas veces están equivocadas”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, puso en duda el valor de las encuestas a poco más de un mes de las elecciones del 3 de noviembre y defendió su campaña frente al avance de la demócrata Gina Hinojosa. Al mismo tiempo, el mandatario impulsa nuevas medidas para controlar el impacto de los centros de datos sobre el consumo de agua y electricidad en el estado.

Elecciones en Texas: Abbott minimizó las encuestas y la carrera ajustada con Hinojosa

“Las encuestas no ganan las elecciones y muchas veces están equivocadas”, dijo el mandatario a CBS News Texas durante una recorrida por zonas rurales del estado, en referencia a las mediciones de intención de voto.

La encuesta de Emerson College le dio a Abbott una ventaja de tres puntos sobre Hinojosa Emerson Polling

Según el promedio de RealClearPolling sobre 6185 investigaciones al 25 de septiembre, Abbott registraba el 47,8% frente al 46% de Hinojosa, una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

Durante la entrevista, el funcionario fue consultado sobre si la competencia más ajustada podía estar relacionada con el aumento de los precios de los alimentos, la nafta y el diésel, además del rechazo a algunos proyectos de infraestructura, los centros de datos y las cámaras Flock.

“De lo que estoy seguro es exactamente de dónde está mi campaña y del resultado. Voy a ganar esta carrera”, respondió.

Las mediciones individuales mostraron diferencias. El sondeo de Emerson College, realizado entre el 12 y el 14 de septiembre entre 1000 votantes probables, ubicó a Abbott en 49% y a Hinojosa en 46%.

Por su parte, la encuesta de ReconMR/Siena, realizada entre el 8 y el 11 de septiembre entre 614 votantes probables, registró 49% para Hinojosa y 45% para Abbott

Antes de las elecciones: Abbott impulsa controles a centros de datos

Los centros de datos también se convirtieron en uno de los temas de la campaña para la gobernación de Texas, en medio de las discusiones sobre el consumo de electricidad y agua y el impacto de estas instalaciones en comunidades rurales y suburbanas.

El 21 de septiembre, Abbott ordenó a la Comisión de Calidad Ambiental (TCEQ, por sus siglas en inglés) detener los permisos solicitados por centros de datos hasta que el Consejo de Confiabilidad Eléctrica (ERCOT, por sus siglas en inglés) complete una auditoría.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó controles más estrictos para los centros de datos Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Abbott

También ordenó a otras agencias estatales avanzar con revisiones sobre el consumo de agua y electricidad de estas instalaciones. “Lo que hemos visto es la necesidad de controlar una industria que estaba completamente fuera de control”, afirmó durante una actividad en Gainesville, según consignó CBS News.

También planteó que los proyectos deben asumir los costos de la infraestructura eléctrica, evitar el uso de agua necesaria para las comunidades y cumplir con las nuevas exigencias antes de avanzar.

Además, sostuvo que quiere que la Legislatura otorgue más poder a las ciudades y los condados para decidir sobre la construcción de centros de datos en sus territorios.

Centros de datos en Texas: Hinojosa cuestionó las medidas de Abbott

Hinojosa también convirtió los centros de datos en uno de los ejes de su campaña. En una entrevista con CBS News Texas en agosto, cuestionó la pausa de Abbott como una medida electoral y pidió que las reglas sobre estas instalaciones fueran establecidas por ley.

El nuevo lema de Gina Hinojosa en Texas: “Mis pronombres son Mamá, texana y, próximamente, gobernadora”

“La pausa puede existir ahora, pero sabemos que puede cambiar de opinión el 4 de noviembre”, sostuvo la candidata. Las medidas de septiembre fueron una ampliación de los controles a centros de datos.

Además de las decisiones mencionadas, anteriormente Abbott había dispuesto que la Junta de Desarrollo del Agua de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés) exigiera a los grandes usuarios de agua, incluidos los centros de datos, cumplir con las normas estatales de información sobre consumo.

Abbott y Hinojosa no acordaron un debate antes de las elecciones en Texas

Otro de los cruces entre ambos candidatos está relacionado con los debates. Hinojosa afirmó que aceptó cuatro invitaciones para participar en debates televisados, mientras Abbott todavía no confirmó su participación.

Consultado por CBS Texas sobre si debatirá con su rival, el republicano respondió que recorre entre tres y cuatro ciudades por día y que prefiere hablar directamente con los votantes. “Lo que los votantes quieren más es ver al gobernador, ver a los candidatos y escucharlos”, sostuvo.