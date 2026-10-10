Hinojosa apunta contra el gobernador rumbo a las elecciones 2026: “Bienvenidos al Texas de Abbott”

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, cuestionó la gestión del actual gobernador, Greg Abbott, al señalar que sus políticas han contribuido al aumento de impuestos en el Estado de la Estrella Solitaria. La crítica ocurre en el marco de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

Los dichos de Gina Hinojosa contra Greg Abbott de cara a las elecciones 2026

Hinojosa apuntó contra Abbott en uno de sus últimos videos de campaña publicado el pasado 6 de octubre. Allí, señaló que, bajo su administración, los impuestos a la propiedad han aumentado un 85%.

(1) Gina Hinojosa On X Welcome To Greg Abbott’s Texas Higher Taxes, More Data Centers. Https T.co 4OvrmdQvHP X

“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott: impuestos más altos”, escribió la candidata demócrata en su cuenta de X para describir el video.

A través de una voz en off, distinta de la de Hinojosa, el video describe con ironía que, pese al aumento de las tasas, Texas ya contaba con 335 centros de datos, mientras que al menos otros 248 están en camino.

Gina Hinojosa apuntó contra los centros de datos en Texas Twitter/Gina Hinojosa

“Otros hablan de construir centros de datos, pero el gobernador Greg Abbott lo hizo realidad. Imagínate todo lo que podría hacer en cuatro años más”, destacó el narrador.

La postura de Gina Hinojosa contra los centros de datos en Texas

El mismo día que publicó su video de campaña, Hinojosa presentó un comunicado de prensa donde acusaba al republicano de permitir que las empresas de centros de datos operaran sin regulaciones.

Gina Hinojosa acusa a Greg Abbott de permitir que las empresas de centros de datos operen sin regulaciones Instagram @governorabbott

En ese sentido, afirmó que el gobernador convirtió al estado en el “Lejano Oeste” de los data centers al brindarles las mayores exenciones fiscales del país.

“Una abrumadora mayoría de texanos rechaza la instalación de centros de datos en sus comunidades y sabe que las mentiras y la hipocresía de Abbott en este año electoral no son más que falsas promesas”, señaló Hinojosa.

Greg Abbott comenzó a regular los centros de datos Cushman & Wakefield

Los meses previos a los comicios generales, Abbott cambió su postura sobre los centros de datos. De buscar convertir al estado en un “epicentro del desarrollo de la IA”, ordenó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT, por sus siglas en inglés) realizar una auditoría integral de dichos sistemas.

“Nuestra máxima prioridad es proteger la seguridad y la calidad de vida de los texanos”, dijo Abbott. “Cualquier proyecto que no cumpla con los requisitos establecidos por la PUCT, así como con la ley estatal, no podrá conectarse a la red eléctrica de Texas”.

¿Abbott o Hinojosa? qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Texas 2026

Según un sondeo realizado por The New York Times / Siena College entre el 21 y el 30 de septiembre, Hinojosa lidera con un 49%, frente al 46% del republicano Greg Abbott.

Por su parte, en otra encuesta realizada por YouGov entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre, la demócrata también encabezaba los resultados con un 48%, mientras que el actual gobernador registró un 47%.