Es mexicana, su hija de 13 años quedó internada en Texas y pide una visa humanitaria para poder verla: “Ella me necesita”

Escuchar

Una madre mexicana está desesperada por reencontrarse con su hija Reyna, quien se encuentra internada de urgencia en el Texas Children’s Hospital. A ambas solo las separa un documento: la visa humanitaria que necesita Brenda Guadalupe López para cruzar la frontera. La niña, de 13 años, sufrió una falla hepática aguda que generó que el resto de sus órganos comenzaran a tener serios problemas. Según advierten los médicos, su vida está en peligro y se encuentra con respiración inducida.

Todas las mañanas, esta madre se acerca al puerto fronterizo de Nogales para volver a solicitar el permiso humanitario que necesita para cruzar y no pierde las esperanzas. Sin embargo, las autoridades se lo han denegado reiteradamente. De acuerdo con sus declaraciones, concedidas a Telemundo, ya presentó ante los funcionarios de inmigración las fotografías que tiene de su hija intubada, recibiendo los tratamientos necesarios para curar su enfermedad.

Las autoridades migratorias no le conceden la visa humanitaria a Brenda Guadalupe López (Archivo) Andres Leighton - FR171260 AP

También mostró a ese medio la documentación que le entregó el hospital, para comprobar legalmente el motivo de su visita a Texas. “Yo no me quiero quedar ahí, yo solo quiero estar con mi hija”, señaló.

El desgarrador relato de la madre: “Tengo miedo de que se muera”

En este momento, López sabe que la única forma de reencontrarse con su hija es gracias a la presión que ejerzan los medios de comunicación, que su historia se conozca y se vuelva viral. El tiempo no es su aliado, los médicos le aseguran que la menor tiene riesgo de muerte. “Yo lo único que quiero es estar con ella, porque ella me necesita”, repitió a Telemundo.

De acuerdo con sus declaraciones, ahora no puede dormir de los nervios. La niña, de 13 años, se encuentra con respiración mecánica, ya que sus pulmones presentan fallas. “Mi peor miedo es que ella muera”, sumó López.

Reyna a sus 13 años tuvo que ser internada de urgencia en un hospital de Texas (la foto es ilustrativa) wavebreakmedia_micro - Wavebreakmedia_micro, Freepik

Qué se necesita para tramitar una visa humanitaria

La Red Consular Mexicana intervino en nombre de esta madre. Sin embargo, la solicitud aún permanece rechazada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Actualmente, no existe una definición regulatoria sobre el término “razones humanitarias urgentes”. Cada funcionario evalúa caso por caso y considera los factores y las circunstancias de ese solicitante en particular. También tiene en cuenta el grado de sufrimiento que puede resultar si el permiso no es autorizado.

Una madre mexicana está desesperada por reencontrarse con su hija que está internada en Estados Unidos (la foto es ilustrativa) Unsplash

Algunos ejemplos de visas humanitarias que fueron otorgadas son: para que las personas puedan recibir un tratamiento médico en Estados Unidos, para donar órganos a una persona que se encuentra en el país, para reunirse o proporcionar apoyo a un familiar que está en grave estado de salud, asistir a un funeral o protegerse de ser perseguido en su país de origen o participar de procedimientos legales.

Esta documentación, permite que los ciudadanos extranjeros de cualquier parte del mundo puedan entrar a Estados Unidos por un período de tiempo determinado, sin tener que ser admitidos formalmente en el país bajo la Ley de Inmigración. De todas formas, este trámite no sustituye a largo plazo la necesidad de tramitar una visa, ni tampoco deshace la denegación de la misma por parte de las autoridades.