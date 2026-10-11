Confirman nueva encuesta en Texas: Talarico avanza y superaría a Paxton en las “midterm elections 2026”

Una encuesta realizada por The New York Times y Siena College ubicó al demócrata James Talarico seis puntos por encima del republicano Ken Paxton en la carrera por el Senado. El costo de vida, la economía y la percepción sobre los candidatos aparecieron entre los principales factores que podrían definir el voto en noviembre.

Quién gana las elecciones para el Senado en Texas

Talarico tomó ventaja sobre Ken Paxton en la carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas, según la encuesta realizada por The New York Times/Siena College entre votantes probables del estado.

Los resultados del sondeo de The New York Times/Siena College favorecen a los demócratas The New York Times/Siena College

El representante estatal demócrata obtuvo el 51% de las preferencias.

de las preferencias. El fiscal general republicano alcanzó el 45%.

El estudio fue realizado entre el 21 y el 30 de septiembre y participaron 615 votantes probables mediante entrevistas telefónicas, el 99% de ellas a celulares, en inglés y español.

El margen de error informado fue de más menos 4,5 puntos porcentuales.

La medición mostró que Talarico recibió una parte importante del respaldo independiente y obtuvo mejores evaluaciones sobre su carácter.

recibió una parte importante del respaldo independiente y obtuvo mejores evaluaciones sobre su carácter. El 60% de los encuestados consideró que posee los valores morales adecuados y el 65% afirmó que tiene buen carácter .

. Además, la mitad del electorado sostuvo que no se encuentra demasiado alejado de ninguno de los extremos políticos.

El anuncio de Talarico contra Paxton en plena campaña electoral en Texas

Talarico obtiene respaldo en grupos clave del electorado en Texas

La diferencia entre ambos candidatos se amplía en determinados sectores demográficos:

Entre los votantes afroamericanos , Talarico alcanzó el 91% , frente al 7% de Paxton.

, Talarico alcanzó el , frente al 7% de Paxton. Entre los hispanos , la relación fue de 62% contra 30%.

, la relación fue de contra 30%. Entre los votantes no blancos llegó al 68% frente al 26%.

llegó al frente al 26%. El demócrata también registró una diferencia importante entre los jóvenes de 18 a 29 años , donde obtuvo el 66% de las preferencias frente al 22% de Paxton.

, donde obtuvo el de las preferencias frente al 22% de Paxton. Entre quienes tienen entre 30 y 44 años , la ventaja fue de 61% a 36%.

, la ventaja fue de a 36%. En cambio, entre los mayores de 65 años, el republicano consiguió mejores resultados con un 56% de apoyo frente al 42% del demócrata.

el republicano consiguió mejores resultados con un de apoyo frente al 42% del demócrata. Las mujeres apoyaron a Talarico por 56% contra 40%.

Talarico Apuntó Contra Paxton

La educación y las principales áreas metropolitanas también mostraron diferencias. Entre los graduados universitarios, Talarico alcanzó el 55% y Paxton el 41%. En Houston, el demócrata registró 57% frente a 38%, mientras que en Dallas-Fort Worth obtuvo 55% contra 40%.

El costo de vida aparece entre las prioridades para las elecciones de noviembre

La encuesta también reflejó que la situación económica ocupa un lugar central entre las preocupaciones del electorado.

El 22% identificó a la economía general, incluidos empleos y mercado bursátil, como el principal asunto para decidir su voto al Congreso. La inmigración apareció en segundo lugar con 12%.

En cuestiones vinculadas con la vida cotidiana, el 70% desaprobó la gestión del costo de vida y el mismo porcentaje cuestionó el manejo de los precios de la gasolina.

Además, el 60% desaprobó la conducción general de la economía y el 58% rechazó las políticas arancelarias.

En salud, Talarico aventajó a Paxton por 53% a 40%, mientras que en el manejo de los aranceles la diferencia fue de 48% a 39%.

La percepción sobre quién representa mejor los intereses de los texanos también favoreció al demócrata: 55% consideró que Talarico haría un mejor trabajo frente al 40% que elige a Paxton.

El demócrata James Talarico se enfrentará en las midterms de noviembre con el republicano Ken Paxton por un escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos @jamestalarico/@kenpaxtontx

En inmigración, sin embargo, ambos aparecieron empatados con el 48%. Por otro lado, el 44% de los consultados también prefirieron que el próximo senador funcione como contrapeso frente a las políticas del presidente Donald Trump en el Congreso.

Paxton enfrenta cuestionamientos por su trayectoria

La situación de Paxton apareció condicionada por la evaluación que los votantes hacen de sus controversias anteriores.

El 45% señaló que sus problemas legales y personales influyen en su decisión electoral. Además, el 55% consideró que sus posiciones políticas se encuentran demasiado a la derecha y una mayoría cuestionó su carácter.

Las respuestas recogidas durante el sondeo también reflejaron preocupación por la economía y una percepción de distancia entre los problemas cotidianos y el discurso político.

Con las elecciones de medio término del 3 de noviembre a poco de llevarse a cabo, la encuesta colocó a Talarico al frente de una contienda que todavía se encuentra dentro del margen estadístico.