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Greg Abbott, gobernador de Texas: “Viajan a EE.UU. ilegalmente o bajo falsas pretensiones para dar a luz”

El republicano ordenó investigar presuntos esquemas que involucren a proveedores de salud; insistió en la existencia del fraude migratorio

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Greg Abbott ordenó investigar el turismo de nacimiento dentro del sistema de salud de Texas
Greg Abbott ordenó investigar el turismo de nacimiento dentro del sistema de salud de TexasXGreg Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el 21 de julio que emitió la orden ejecutiva GA-57. La medida instruye a las agencias estatales a investigar el llamado turismo de nacimiento dentro del sistema de salud del estado.

¿Qué dijo Greg Abbott sobre las personas que viajan a EE.UU. para dar a luz?

Abbott afirmó que “las personas están viajando ilegalmente” o “bajo falsas pretensiones” a Estados Unidos para dar a luz y “asegurar la ciudadanía para su hijo. Luego calificó esa conducta como “fraude”.

El gobernador afirmó que algunas personas viajan ilegalmente o bajo falsas pretensiones para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense
El gobernador afirmó que algunas personas viajan ilegalmente o bajo falsas pretensiones para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidenseX de Greg Abbott

El gobernador sostuvo esa afirmación en una publicación en X en la que adjuntó normativa. Explicó que instruyó a las dependencias estatales para que investiguen estos esquemas y exijan responsabilidades a “cada proveedor que los facilita”. “La ciudadanía estadounidense no está en venta”, concluyó Abbott.

La orden de Greg Abbott contra el turismo de nacimiento

Los seis organismos que deben investigar y tomar medidas por los presuntos esquemas de turismo de nacimiento, por disposición de la orden ejecutiva GA-57, son:

  • El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés).
  • La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés).
  • La Oficina del Inspector General de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (OIG, por sus siglas en inglés), que previene, detecta, audita, inspecciona e investiga fraudes, desperdicios y abusos en la prestación de servicios humanos y de salud.
  • La Junta Médica de Texas (TMB, por sus siglas en inglés), que regula la práctica de la medicina y puede emitir, suspender o revocar licencias. También dicta reglas contra la publicidad falsa o engañosa y otras prácticas fraudulentas de profesionales médicos.
Abbott calificó esta práctica como un fraude y advirtió que también se investigará a los proveedores que la faciliten
Abbott calificó esta práctica como un fraude y advirtió que también se investigará a los proveedores que la facilitenMagnific
  • La Junta de Enfermería de Texas (BON, por sus siglas en inglés), que regula la enfermería profesional y vocacional, así como los centros autorizados. Además, establece requisitos de capacitación, normas de conducta profesional y prohibiciones contra prácticas engañosas.
  • El Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), que controla la práctica de la partería. Sus atribuciones incluyen emitir, suspender o revocar licencias y fijar estándares profesionales.

La instrucción alcanza a quienes las publiciten, promuevan, faciliten, proporcionen servicios o intervengan de cualquier otra forma. La disposición incluye tanto a profesionales con licencia como a organizaciones sujetas a la regulación estatal.

¿Qué sanciones podrán aplicarse contra los proveedores?

La disposición enumera las acciones que las dependencias estatales pueden adoptar contra las personas y entidades involucradas. Entre las medidas figuran:

  • Revocar o suspender licencias profesionales.
  • Prohibir la participación en contratos estatales.
  • Denegar beneficios concedidos por Texas.
  • Aplicar otras acciones previstas dentro de las facultades de control de cada organismo.

¿Cómo podrán intervenir los fiscales federales?

Las seis dependencias podrán asociarse con fiscales federales para identificar y combatir los presuntos esquemas dentro de la industria sanitaria de Texas. Esta coordinación requiere la aprobación del gobernador y debe ajustarse al artículo IV de la Constitución estatal.

La orden ejecutiva GA-57 asigna la investigación a seis organismos estatales de salud y regulación profesional
La orden ejecutiva GA-57 asigna la investigación a seis organismos estatales de salud y regulación profesionalMagnific

La cooperación podrá incluir el intercambio de información y recursos. Las agencias también podrán remitir posibles infracciones de la legislación federal a los fiscales correspondientes. La orden permanecerá vigente hasta que el gobernador la modifique, enmiende, revoque o sustituya.

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