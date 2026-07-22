Greg Abbott, gobernador de Texas: “Viajan a EE.UU. ilegalmente o bajo falsas pretensiones para dar a luz”
El republicano ordenó investigar presuntos esquemas que involucren a proveedores de salud; insistió en la existencia del fraude migratorio
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el 21 de julio que emitió la orden ejecutiva GA-57. La medida instruye a las agencias estatales a investigar el llamado turismo de nacimiento dentro del sistema de salud del estado.
¿Qué dijo Greg Abbott sobre las personas que viajan a EE.UU. para dar a luz?
Abbott afirmó que “las personas están viajando ilegalmente” o “bajo falsas pretensiones” a Estados Unidos para dar a luz y “asegurar la ciudadanía para su hijo”. Luego calificó esa conducta como “fraude”.
El gobernador sostuvo esa afirmación en una publicación en X en la que adjuntó normativa. Explicó que instruyó a las dependencias estatales para que investiguen estos esquemas y exijan responsabilidades a “cada proveedor que los facilita”. “La ciudadanía estadounidense no está en venta”, concluyó Abbott.
La orden de Greg Abbott contra el turismo de nacimiento
Los seis organismos que deben investigar y tomar medidas por los presuntos esquemas de turismo de nacimiento, por disposición de la orden ejecutiva GA-57, son:
- El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés).
- La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés).
- La Oficina del Inspector General de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (OIG, por sus siglas en inglés), que previene, detecta, audita, inspecciona e investiga fraudes, desperdicios y abusos en la prestación de servicios humanos y de salud.
- La Junta Médica de Texas (TMB, por sus siglas en inglés), que regula la práctica de la medicina y puede emitir, suspender o revocar licencias. También dicta reglas contra la publicidad falsa o engañosa y otras prácticas fraudulentas de profesionales médicos.
- La Junta de Enfermería de Texas (BON, por sus siglas en inglés), que regula la enfermería profesional y vocacional, así como los centros autorizados. Además, establece requisitos de capacitación, normas de conducta profesional y prohibiciones contra prácticas engañosas.
- El Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), que controla la práctica de la partería. Sus atribuciones incluyen emitir, suspender o revocar licencias y fijar estándares profesionales.
La instrucción alcanza a quienes las publiciten, promuevan, faciliten, proporcionen servicios o intervengan de cualquier otra forma. La disposición incluye tanto a profesionales con licencia como a organizaciones sujetas a la regulación estatal.
¿Qué sanciones podrán aplicarse contra los proveedores?
La disposición enumera las acciones que las dependencias estatales pueden adoptar contra las personas y entidades involucradas. Entre las medidas figuran:
- Revocar o suspender licencias profesionales.
- Prohibir la participación en contratos estatales.
- Denegar beneficios concedidos por Texas.
- Aplicar otras acciones previstas dentro de las facultades de control de cada organismo.
¿Cómo podrán intervenir los fiscales federales?
Las seis dependencias podrán asociarse con fiscales federales para identificar y combatir los presuntos esquemas dentro de la industria sanitaria de Texas. Esta coordinación requiere la aprobación del gobernador y debe ajustarse al artículo IV de la Constitución estatal.
La cooperación podrá incluir el intercambio de información y recursos. Las agencias también podrán remitir posibles infracciones de la legislación federal a los fiscales correspondientes. La orden permanecerá vigente hasta que el gobernador la modifique, enmiende, revoque o sustituya.
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