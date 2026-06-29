Noticias de la ciudadanía por nacimiento hoy, en vivo: la resolución de la Corte Suprema de EE.UU. minuto a minuto

La expectativa continúa este lunes 29 de junio en torno a la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento para determinados niños en territorio estadounidense. Se espera que el máximo tribunal publique su decisión en el transcurso de este lunes.

Qué analiza la Corte Suprema en el caso Trump v. Barbara

La discusión gira en torno a la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump al comenzar su segundo mandato. La medida dispone que las agencias federales dejen de reconocer automáticamente como ciudadanos estadounidenses a ciertos bebés nacidos en el país norteamericano cuando sus padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes.

La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la orden de Trump que impacta en la ciudadanía por nacimiento Fotomontaje generado con IA

El punto central del debate es la interpretación de la expresión “sujeto a la jurisdicción” incluida en la Enmienda 14. La administración sostiene que ese concepto no alcanza a quienes permanecen en el país con estatus migratorio irregular o temporal.

Quienes impugnan la orden afirman que la Constitución y la jurisprudencia vigente respaldan el principio del derecho de suelo y que modificar ese criterio requeriría apartarse de precedentes consolidados.

“Nuestros hijos son nacidos acá, ellos son ciudadanos y no puede ser que le quiten el derecho”, expresó una mujer a Univision.

Hasta la mañana de este lunes, el máximo tribunal no había publicado su decisión. Los magistrados deberán pronunciarse antes de concluir el actual período judicial, previsto para finales de junio o durante los primeros días de julio.

El caso concentra la atención de organizaciones civiles, abogados especializados y miles de familias migrantes, ya que el resultado definirá el alcance constitucional de la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

Los efectos que podría tener la resolución de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

Si la Corte Suprema valida la orden ejecutiva, cambiaría el procedimiento mediante el cual se reconoce este derecho. Entre las consecuencias previstas figura que el certificado de nacimiento dejaría de ser suficiente para acreditar automáticamente la ciudadanía.

En ese escenario, organismos federales deberían verificar previamente la situación migratoria de los padres antes de emitir documentos como pasaportes o números del Seguro Social. La medida solo alcanzaría a los nacimientos posteriores a la eventual entrada en vigor de la orden.

“Hay quienes pueden interpretar eso diciendo que una persona que entró aquí al país y no hizo una entrada formal, pues no estaba bajo la jurisdicción de EE.UU.”, señaló a Univision Rafael Peñalver, abogado constitucionalista.

Según las estimaciones retomadas por ABC News, alrededor de 255 mil niños nacidos cada año de padres no ciudadanos podrían quedar fuera del reconocimiento automático de la ciudadanía estadounidense. Además, algunos especialistas advierten que ciertos menores podrían no acceder a ninguna nacionalidad si la legislación del país de origen de sus padres no contempla ese supuesto.

La orden ejecutiva de Trump busca reclasificar quién es considerado "sujeto a la jurisdicción" de EE.UU. para negar la ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con estatus temporal Fotomontaje generado con IA

Los argumentos que escucharon los magistrados

Durante las audiencias, una de las referencias principales fue el precedente establecido en 1898 con el caso Wong Kim Ark. Los demandantes sostuvieron que esa decisión confirmó que la ciudadanía corresponde, con excepciones limitadas, a quienes nacen en territorio estadounidense.

Por su parte, la administración de Trump argumentó que aquel fallo respondió a circunstancias diferentes y que no resulta aplicable a personas que ingresaron al país norteamericano de forma irregular o permanecen bajo autorizaciones temporales.

Los jueces también analizaron la aplicación práctica de la orden. Entre las preguntas planteadas figuraron quién verificaría la situación migratoria de los padres al momento del nacimiento, qué documentación sería necesaria y cómo podrían evitarse errores administrativos.

Qué puede ocurrir tras el fallo

Si la Corte Suprema rechaza la orden ejecutiva, continuará vigente el sistema actual de ciudadanía automática para quienes nacen en EE.UU., conforme a la interpretación predominante de la Enmienda 14.

En cambio, si el tribunal respalda la iniciativa presidencial, el país adoptará un nuevo criterio para determinar quién adquiere la ciudadanía al nacer. Si la decisión no resuelve todos los aspectos del litigio, algunos puntos podrían continuar su debate en tribunales inferiores.

“Mientras el caso continúa su destino a la decisión final. Cualquier bebé que nace en Estados Unidos en este intermediario van a seguir siendo ciudadano americano”, aseguró a Univision Kelley Ortega, abogada de inmigración.