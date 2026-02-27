Desde el 1° de marzo: el anuncio de Greg Abbott sobre un nuevo parque estatal en Texas

Texas sumará desde comienzos de marzo un nuevo parque natural abierto al público, en lo que autoridades estatales describen como un paso clave para ampliar el acceso recreativo y preservar paisajes emblemáticos del estado. El gobernador Greg Abbott confirmó la apertura anticipada de un espacio largamente esperado en el norte del estado.

Apertura histórica en Texas tras años sin nuevos parques

Según el comunicado oficial del gobernador Greg Abbott, el Palo Pinto Mountains State Park iniciará su denominada soft opening el domingo 1° de marzo de 2026, lo que permitirá el ingreso anticipado de visitantes antes de su inauguración formal definitiva.

El parque abarca 4871 acres (1971 hectáreas) de antiguos ranchos privados Eric Gay - AP

El anuncio marca un hito para el sistema de parques estatales, ya que se trata del primero en abrir sus puertas en el norte de Texas en más de 24 años, y en todo el estado en 18 años.

Ubicado entre la ciudad de Abilene y el área metropolitana de Dallas–Fort Worth, el nuevo parque abarca unos 4871 acres (1971 hectáreas) de antiguas tierras de ranchos privados que ahora pasan a formar parte del patrimonio público.

La superficie fue acondicionada para ofrecer actividades recreativas al aire libre como senderismo, ciclismo, pesca y exploración natural en un entorno caracterizado por colinas cubiertas de enebros y zonas boscosas típicas de la región Cross Timbers.

Durante el anuncio, Abbott destacó el impacto a largo plazo del proyecto y subrayó la importancia de garantizar espacios naturales accesibles para las familias texanas. “La apertura del Palo Pinto Mountains State Park marca un nuevo paisaje emocionante para que los texanos exploren”, afirmó el mandatario, quien remarcó que el parque permitirá que generaciones futuras disfruten miles de acres de territorio natural preservado.

Acceso temprano al nuevo parque de Texas antes de la inauguración oficial

De acuerdo con la información difundida por el Texas Parks and Wildlife Department (TPWD), la apertura inicial funcionará como una etapa previa destinada a familiarizar al público con las instalaciones mientras continúan desarrollándose mejoras adicionales rumbo a la apertura completa.

Situado a unas 75 millas (120 km) al oeste de Dallas-Fort Worth, el parque se posiciona como un refugio natural accesible para los residentes de una de las áreas metropolitanas de mayor crecimiento tpwd.texas.gov

El parque se encuentra aproximadamente a 75 millas (120 km) al oeste del área metropolitana de Dallas–Fort Worth y ofrece un entorno pensado como escape del ritmo urbano. El diseño prioriza la conexión directa con la naturaleza mediante amplias vistas panorámicas, cañones protegidos y ecosistemas donde la fauna local mantiene una presencia activa.

Las autoridades explicaron que esta fase permitirá recibir visitantes mientras el personal termina de ajustar operaciones, programas educativos y servicios recreativos permanentes.

Senderos, naturaleza y experiencias al aire libre, lo que habrá en el parque texano

Según el TPWD, uno de los principales atractivos del nuevo parque es su red de senderos. El predio cuenta con 16 millas (25 km) de caminos multiuso aptos para recorridos a pie, en bicicleta o a caballo. Dentro de ese total, 1,25 millas (dos km) cumplen con estándares de accesibilidad ADA, lo que permite que personas con movilidad reducida también puedan acceder a sectores naturales del parque.

Planning Palo Pinto Mountains State Park, Texas - Texas Parks And Wildlife (1080p, H264, Youtube)

Los recorridos conducen hacia áreas remotas con amplias vistas del paisaje montañoso, lo que favorece la observación de fauna silvestre y la contemplación del cielo nocturno lejos de la contaminación lumínica urbana. Además, el parque ofrecerá sillas todoterreno en préstamo para facilitar el acceso a algunos senderos no adaptados.

Entre las especies destacadas del lugar figura el golden-cheeked warbler, un ave en peligro de extinción que habita en robles y enebros Ashe, especialmente visible durante la primavera boreal gracias a su distintivo plumaje amarillo.