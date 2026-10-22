Hinojosa demanda a Abbott antes de las elecciones en Texas: los mails que involucran al gobernador con Elon Musk

La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, presentó una demanda contra el gobernador republicano Greg Abbott para acceder a correos electrónicos y otros documentos intercambiados entre la oficina del mandatario, el empresario Elon Musk y sus compañías. La legisladora sostiene que tiene derecho a inspeccionar los registros sin censura en el ejercicio de sus funciones.

Qué busca Hinojosa en los correos entre Abbott y Elon Musk

De acuerdo con NBC News, Hinojosa anunció la demanda el lunes 19 de octubre , el mismo día en que comenzó la votación anticipada para las elecciones del 3 de noviembre.

, el mismo día en que comenzó la para las elecciones del 3 de noviembre. La candidata afirma que la oficina de Abbott se negó a entregarle versiones sin censura de los documentos.

La solicitud de acceso a la información fue presentada el 29 de septiembre e incluye comunicaciones entre la oficina del gobernador, Musk y empresas vinculadas con el empresario, entre ellas Tesla y SpaceX.

Según la cobertura de KUT/The Texas Newsroom, la disputa se produjo después de que se entregaran 1374 páginas de registros a ese medio. Solo unas 200 páginas no estaban censuradas; el resto contenía tachaduras parciales o estaba completamente oculto.

La oficina de Abbott respondió a la solicitud el 13 de octubre, pero no permitió acceder a las versiones completas.

Hinojosa sostiene que esa decisión vulnera sus derechos bajo la Ley de Información Pública de Texas y argumenta que necesita consultar los documentos por motivos legislativos.

“La gente tiene derecho a saber y yo, como su representante, tengo derecho a verlos”, afirmó la candidata durante una conferencia.

Qué relación tienen Abbott y Musk y por qué se cuestionan los documentos

En su presentación judicial, Hinojosa menciona distintos vínculos entre Abbott y Musk, incluidos encuentros públicos, contribuciones políticas e incentivos económicos relacionados con las empresas del empresario.

La candidata cuestiona la influencia que, a su juicio, pueden ejercer las grandes compañías tecnológicas sobre las decisiones del gobierno estatal y el uso de los recursos públicos.

Hinojosa demanda a Abbott por los correos con Elon Musk antes de las elecciones Imagen compuesta archivo

En una carta enviada el 29 de septiembre a la oficina del gobernador, la legisladora expresó su preocupación por el poder de las grandes empresas tecnológicas en asuntos relacionados con los impuestos, los recursos y los datos de los habitantes de Texas.

La demanda también hace referencia a las contribuciones políticas de Musk. Según The Texas Tribune, el empresario aportó US$500 mil a la campaña de reelección de Abbott en 2026.

Hinojosa cuestiona la relación entre los aportes políticos y los incentivos económicos que reciben las empresas de Musk en Texas.

Sin embargo, la presentación de la demanda no demuestra por sí misma que las contribuciones hayan determinado decisiones gubernamentales ni que se haya cometido una ilegalidad.

Esas cuestiones deben distinguirse de los argumentos planteados por la candidata.

Qué respondió Abbott a la demanda de Hinojosa

El equipo del gobernador rechazó los argumentos de la candidata demócrata. Un portavoz de Abbott calificó la demanda de “infundada” y sostuvo que Hinojosa utilizaba su cargo como legisladora saliente para obtener atención mediática con fines políticos, según la cobertura periodística del caso.

La campaña republicana también cuestionó la presentación por un error en la identificación del cargo de Abbott en el expediente judicial.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó que se desestimara la demanda de Gina Hinojosa, quien busca acceder a correos electrónicos sin censura intercambiados entre su oficina y el empresario Elon Musk @GovAbbottPress

Según USA Today, el equipo del gobernador afirmó que había presentado documentos para solicitar el rechazo del caso pocas horas después de que se iniciara la demanda.

La demanda llega durante la votación anticipada en Texas

La acción judicial se conoció en un momento clave de la campaña electoral. La votación anticipada comenzó el 19 de octubre y se extiende hasta el 30, mientras que la elección general se celebrará el martes 3 de noviembre.

Hinojosa compite contra Abbott por la gobernación y busca convertirse en la primera gobernadora demócrata de Texas desde Ann Richards, quien ocupó el cargo entre 1991 y 1995.