Gina Hinojosa se prepara para pelear la gobernación en Texas: “Estamos en un empate estadístico con Abbott”

La candidata demócrata Gina Hinojosa afirmó este 13 de agosto que seis encuestas difundidas durante las últimas tres semanas colocan la carrera por la gobernación de Texas en una virtual igualdad entre ella y Greg Abbott. Según un comunicado de su campaña, los sondeos muestran una competencia dentro del margen de error y avances entre independientes, moderados, latinos, jóvenes y votantes afroamericanos.

Las encuestas que llevan a Gina Hinojosa a hablar de un empate con Greg Abbott en Texas

En una entrevista publicada el 11 de agosto por KSAT, Hinojosa recordó que Texas A&M la había ubicado un punto por debajo del gobernador la semana anterior y que Fox News había arrojado el mismo resultado siete días antes.

A partir de esas cifras, sostuvo que la contienda se encuentra “dentro del margen de error” y remarcó: “Estamos en un empate estadístico con Greg Abbott”.

Dos días después, un comunicado publicado por el sitio oficial de su campaña reunió seis estudios de las últimas tres semanas.

Los trabajos públicos de Texas Public Opinion Research, Fox News y Texas A&M/ReconMR/Siena redujeron la brecha de tres puntos a uno. Las mediciones de BlueLabs, GBAO y Cygnal también colocaron la competencia dentro del margen de error.

Encuestas en Texas 2026: dónde crece Gina Hinojosa frente a Greg Abbott

Según la serie recopilada por la campaña, la distancia pasó de ocho puntos en enero a uno en julio y agosto. Abbott aparece por debajo del 50% en casi todos los sondeos recientes.

Según la comparación elaborada por la campaña de Hinojosa, Abbott tenía a esta altura de 2022 una ventaja promedio cercana a cinco puntos, mientras las mediciones actuales sitúan ese margen entre uno y tres.

La demócrata obtiene diferencias de hasta 17 puntos entre independientes y 21 entre moderados. Entre los latinos, la ventaja alcanza 38 puntos y supera, según su equipo, el máximo obtenido por Beto O’Rourke en su carrera de 2022 contra el gobernador.

Hinojosa también aventaja por 43 puntos entre los menores de 30 años y por 71 entre los votantes afroamericanos. Su nivel de conocimiento público, que rondaba el 30% en octubre, se ubica ahora entre el 60% y el 80%.

Los estudios le asignan además una valoración neta positiva de hasta 18 puntos. Entre los votantes MAGA, el 11% tiene una opinión favorable sobre ella y el 4% afirma que la apoyará.

Además, el 18% de los republicanos que no se identifican como MAGA y el 9% de los votantes de Paxton dicen que apoyarían a Hinojosa, según los datos recopilados por su campaña.

Hinojosa propuso auditar la Agencia de Educación para dirigir más recursos hacia las aulas Redes sociales Rep. Gina Hinojosa

Las propuestas de Gina Hinojosa para escuelas públicas y costo de vida en Texas

Hinojosa explicó que recorre el estado para conversar con demócratas y republicanos. La representante consideró que la política está “completamente mezclada en 2026” y vinculó esa situación con una corriente contraria a quienes ocupan cargos.

Según señaló, los electores no celebran de repente al Partido Demócrata, sino que expresan que “quieren un cambio”.

La postulante aseguró que recibe el apoyo de “madres MAGA” preocupadas por la situación educativa. También afirmó que más de 150 escuelas cerrarán, muchas de ellas en San Antonio, y destacó la creación de TeamTexasPublicSchools.com para reunir a personas dispuestas a defenderlas sin una identificación partidaria.

Las “madres MAGA” respaldan a Hinojosa por sus propuestas educativas Redes sociales Rep. Gina Hinojosa

Para orientar los recursos hacia las aulas, propuso revisar y auditar la Agencia de Educación de Texas. En materia económica, planteó entregar US$1500 a cada hogar mediante el fondo estatal para emergencias, que alcanza US$27.000 millones. Hinojosa comparó esa cifra con su nivel histórico de US$10.000 millones.

La estrategia de Gina Hinojosa para ganar Texas

Al explicar por qué considera posible una victoria, Hinojosa señaló que no pasaría un año lejos de su familia y de su hijo si no creyera que puede ganar. También mencionó triunfos demócratas recientes en Pearland, Leander y el condado de Tarrant, donde un escaño del Senado estatal cambió de partido con un giro de 31 puntos.

La candidata añadió que obtuvo el doble de votos que Beto O’Rourke en la primaria demócrata para el Senado de Estados Unidos de 2018, pese a competir contra ocho adversarios.