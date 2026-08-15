Noticias de Texas: nueva encuesta muestra que Abbott mejora su posición frente a Hinojosa para gobernador

La campaña electoral en Texas presenta una competencia definida para la gobernación y un escenario más ajustado para el Senado de Estados Unidos. Un sondeo de Emerson College realizado entre votantes probables ubica al actual mandatario republicano Greg Abbott cuatro puntos por encima de la demócrata Gina Hinojosa.

Qué dicen las encuestas sobre los comicios para la gobernación en Texas

El estudio del Emerson College realizado junto con Nexstar Media consultó a 1000 votantes probables entre el 9 y el 10 de agosto y estableció un intervalo de credibilidad de más o menos 3 puntos porcentuales. Los resultados mostraron diferencias en la valoración de los candidatos.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

De acuerdo con una encuesta:

Greg Abbott reunió el 49% de la intención de voto

reunió el de la intención de voto Gina Hinojosa obtuvo un apoyo del 45%

obtuvo un apoyo del Otro 4% todavía no decidió a quién respaldará

Además, Abbott alcanzó un 48% de favorabilidad, mientras Hinojosa registró un 40%. En el caso de la candidata demócrata, el 33% afirmó mantener una posición neutral o no conocerla.

Economía e inmigración concentran las preocupaciones en Texas

La encuesta también identificó los asuntos que tendrán mayor peso entre los electores:

La economía ocupó el primer lugar, con el 30% de las menciones

ocupó el primer lugar, con el de las menciones La inmigración se ubicó con el 19%

se ubicó con el Las amenazas a la democracia reunió el 14%

reunió el La atención médica alcanzó el 13%

Las prioridades cambian según la identificación política:

Entre los republicanos , la inmigración apareció como el principal problema, con el 32%

, la inmigración apareció como el principal problema, con el 32% Para los demócratas , la economía concentró el 33%

, la economía concentró el 33% Para los independientes la economía también apareció como el principal problema con el 31%

la economía también apareció como el principal problema con el 31% En cambio, las amenazas a la democracia obtuvieron el mismo porcentaje, 14%, en los tres grupos

El relevamiento registró una posición mayoritaria contra la instalación de centros de datos cerca de las comunidades: el 60% se opuso a este tipo de proyectos. A la vez, el 71% consideró que los legisladores estatales anteponen sus intereses financieros al interés público, un dato que reflejó el nivel de desconfianza hacia la clase política de Texas.

El gobernador Greg Abbott enfrentará a Gina Hinojosa en noviembre en busca de la reelección en Texas @GregAbbott_TX

Paxton y Talarico llegan al Senado en un empate técnico

La competencia por uno de los escaños de Texas en el Senado federal presentó una diferencia menor que la registrada en la gobernación:

Ken Paxton obtuvo el 47% de las preferencias

obtuvo el de las preferencias James Talarico alcanzó el 46%

alcanzó el El 5% permaneció indeciso

permaneció indeciso El 2% señaló que elegiría a otro candidato

La edad marcó una de las principales diferencias entre los grupos consultados. Los menores de 50 años respaldaron a Talarico por 53% frente al 38% de Paxton. Entre quienes tienen más de 50 años, la relación se invierte: Paxton llegó al 53% y Talarico al 42%. Entre los votantes hispanos, el demócrata mantuvo una diferencia de 19 puntos sobre su rival.

La valoración de ambos candidatos también apareció dividida:

Talarico registró un 44% de opiniones favorables y un 41% desfavorables

registró un de opiniones favorables y un desfavorables Paxton obtuvo un 43% de favorabilidad y un 44% de desfavorabilidad

obtuvo un de favorabilidad y un de desfavorabilidad En paralelo, el 48% de los texanos consideró que el estado avanza en la dirección equivocada, frente al 43% que sostuvo que el rumbo es correcto

Qué se votará en Texas el 3 de noviembre

Las elecciones generales de Texas están previstas para el martes 3 de noviembre y forman parte de los comicios de medio término de EE.UU. Además de la gobernación y uno de los puestos del Senado federal, los ciudadanos elegirán los 38 representantes del estado en la Cámara de Representantes.

En el ámbito estatal se votarán los cargos de: