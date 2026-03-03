Elecciones primarias Texas 2026: qué se vota hoy 3 de marzo, candidatos y cómo avanzan Abbott e Hinojosa

En medio de un clima político marcado por debates sobre seguridad fronteriza, aborto y economía, Texas celebra hoy, martes 3 de marzo de 2026, sus elecciones primarias, la primera gran cita electoral del año para millones de votantes republicanos y demócratas. De estos comicios saldrán los nombres que representarán a cada partido en la boleta de noviembre para cargos clave a nivel estatal y federal.

Qué se vota hoy en las primarias de Texas 2026

Las primarias de hoy definen las candidaturas de los partidos para un amplio abanico de puestos:

Senadores de Estados Unidos (Texas tiene dos y en estas elecciones se elige uno).

Cámara de Representantes de Estados Unidos (38 escaños correspondientes a Texas).

Gobernador.

Vicegobernador.

Fiscal General de Texas.

Contralor de Cuentas Públicas.

Comisionado de Tierras.

Comisionado de Agricultura.

Comisionado de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

Tribunal Supremo de Texas (cuatro cargos).

Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas (tres cargos).

Junta Estatal de Educación (ocho distritos).

Senado de Texas (16 de los 31 escaños).

Cámara de Representantes de Texas (150 escaños).

Cada votante puede participar solo en una primaria, y los candidatos que resulten ganadores representarán a su partido en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. En caso de que ningún aspirante supere el 50% en una carrera muy peleada, se convocará a un balotaje interno (runoff) el 26 de mayo.

¿Quiénes son los precandidatos a gobernador?

La guía de The Texas Tribune enumera los precandidatos en cada partido para los principales cargos ejecutivos del estado.

Para el cargo de gobernador, que tiene un mandato de cuatro años, los aspirantes en la primaria republicana son:

Greg Abbott (que busca su reelección).

Bob Achgill.

Evelyn Brooks.

Pete “Doc” Chambers.

Charles Crouch.

Arturo Espinosa.

Mark Goloby.

Kenneth Hyde.

Stephen Samuelson.

Ronnie Tullos.

Nathaniel Welch.

Por otro lado, en la primaria demócrata, los precandidatos a gobernador son:

Patricia Abrego

Chris Bell.

Bobby Cole.

Carlton W. Hart.

Gina Hinojosa.

José Navarro Balbuena.

Zach Vance.

Angela “Tía Angie” Villescaz.

Horarios, lugares de votación y requisitos para votar hoy

Los centros de votación en Texas abren hoy de 7 a 19 en horario local. Quienes estén haciendo fila a las 19 tienen derecho a emitir su voto.

Puntos clave para los votantes:

Para participar, debían estar registrados hasta el 1° de febrero de 2026.

No es posible cambiar de partido el mismo día en el centro de votación; la elección de boleta (republicana o demócrata) marca la primaria en la que participan.

Texas exige identificación con foto válida: licencia de conducir estatal, DNI de Texas, pasaporte estadounidense, documento militar o de veterano, entre otros.

Para saber dónde votar hoy, los residentes pueden:

Consultar el buscador oficial del condado donde viven.

Revisar las listas de centros de votación que publican los condados y medios locales.

Ver su boleta de muestra (sample ballot) para conocer con anticipación las carreras y consultas que les tocará decidir.

Texas vota el 3 de marzo en las primarias partidarias

Qué proposiciones partidarias aparecen en la boleta

Además de elegir candidatos, muchos votantes de Texas verán en la boleta proposiciones internas de cada partido, consultas no vinculantes que sirven para marcar la agenda de sus plataformas.

En la boleta republicana, hay 10 proposiciones centradas en temas como:

Reforma de impuestos a la propiedad, con propuestas para vincularlos al precio de compra y reducirlos gradualmente.

Prioridades en educación, incluyendo el debate sobre “school choice” y contenidos escolares.

Seguridad en la frontera y cooperación del estado con autoridades migratorias federales.

Posiciones sobre cuestiones sociales como aborto y derechos de las personas trans.

En la boleta demócrata, aparecen 13 proposiciones que incluyen:

Expansión de Medicaid y acceso universal a cobertura de salud.

Vivienda asequible y políticas contra la crisis de alquileres.

Aumento de salarios para empleados públicos y docentes, ajustados al costo de vida.

Legalización del cannabis para adultos y eliminación de ciertos antecedentes por posesión.

Aunque estas consultas no cambian la ley de inmediato, envían una señal clara sobre qué prioridades quieren los votantes de cada partido de cara a la campaña de noviembre.

Por qué esta primaria es clave para Texas y para EE.UU.

Con su peso demográfico y electoral, Texas es un termómetro anticipado de los debates que dominarán las elecciones generales: seguridad fronteriza, inflación, educación y derechos reproductivos, entre otros.

En estos comicios, el juez presidente de cada precinto deberá colocar en la entrada del centro de votación un aviso con la hora y el lugar de las convenciones de precinto, condado, senatorial y estatal

Las primarias de hoy definen no solo nombres, sino también el tono de los mensajes que llevarán los candidatos a la campaña definitiva, en un estado que sigue siendo símbolo de la disputa entre conservadores y demócratas a nivel nacional.

Nuevas encuestas en Texas y quién ganaría la gobernación este 2026

Dado su alto perfil como figura republicana, los analistas consideran que Abbott tiene las mayores chances de ganar la interna de su partido y llegar a las generales del 3 de noviembre.

Eso ocurrió por igual en las encuestas de Emerson College y la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston. En ambas investigaciones, consideraron que Abbott e Hinojosa serán los ganadores de las primarias.

