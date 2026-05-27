Elecciones en Texas: quién es Ken Paxton, el fiscal aliado de Trump que le arrebató la candidatura a John Cornyn

Este 26 de mayo se celebró la segunda vuelta republicana de Texas por un escaño en el Senado de Estados Unidos. Poco después del cierre de urnas, Ken Paxton se impuso como ganador de la contienda ante John Cornyn. En las elecciones del próximo 3 de noviembre enfrentará al candidato demócrata James Talarico.

Quién es Ken Paxton, el fiscal general que ganó y competirá contra James Talarico

Paxton nació el 23 de diciembre de 1962 en Dakota del Norte. Es hijo de un veterano de la Fuerza Aérea y se desempeña en la actualidad como el 51º fiscal general de Texas, cargo que ocupa desde enero de 2015, según consignó su biografía oficial.

Estudió en la Universidad de Baylor, donde fue presidente del cuerpo estudiantil y obtuvo una licenciatura en Psicología (1985) y una maestría en administración de empresas (1986). En 1991, se graduó como abogado en la Universidad de Virginia.

Con este último grado, trabajó en firmas de abogados, fue asesor legal de J.C. Penney y dirigió su propio despacho durante 14 años antes de asumir cargos públicos.

La carrera política de Ken Paxton

Comenzó su carrera política en 2002, cuando fue elegido por primera vez para representar al Distrito 70, que abarca partes del norte del condado de Collin y ciudades como Allen y Plano.

Paxton es hijo de un veterano de la Fuerza Aérea Tony Gutierrez - AP

En 2012, fue elegido para el Senado estatal, donde representó al Distrito 8 en los condados de Collin y Dallas. Para el 4 de noviembre de 2014, fue votado para ser el 51.º fiscal general de Texas y asumió el cargo el 5 de enero de 2015.

Sirvió en la Cámara de Representantes desde 2003 hasta 2013. En 2012, fue elegido para el Senado estatal, donde representó al Distrito 8 en los condados de Collin y Dallas.

El 4 de noviembre de 2014 fue votado para ser fiscal general de Texas y asumió el cargo el 5 de enero de 2015. Ha sido reelegido para este rol en dos oportunidades y ha centrado su gestión en combatir lo que denomina la “extralimitación federal”.

Su carrera como fiscal general de Texas

Desde que asumió la jefatura legal en el estado de la Estrella Solitaria, Paxton ha liderado una oficina con más de 4000 empleados y 30.000 casos anuales, según consignó su sitio web.

En 2002 inició su carrera política cuando fue elegido por primera vez para representar al Distrito 70 en Texas

Durante la administración de Obama, presentó 27 demandas contra el gobierno federal. Por su parte, bajo la administración Biden, superó los 100 reclamos por temáticas como fronteras abiertas y la Segunda Enmienda.

“Confiar en regímenes autoritarios para garantizar la libertad continua de internet es una locura. El presidente no tiene autoridad para renunciar al papel pionero de Estados Unidos en asegurar que la red sea un espacio donde la libre expresión pueda florecer”, decía el fiscal general tras denunciar a la administración Obama en 2016 por querer ceder la supervisión del internet a una organización internacional.

Las propuestas de campaña de Ken Paxton

Paxton anunció su candidatura por el Senado bajo la premisa de “hacer un cambio” por Texas. Bajo una postura de confrontación contra lo que llama el “establishment de Washington”, tiene cinco propuestas puntuales, según consignó su sitio web:

Seguridad fronteriza extrema: propone detener lo que califica como una “invasión de inmigrantes ilegales” .

propone detener lo que califica como una . Guerra contra la “agenda woke” y DEI: busca eliminar los marcos de Diversidad, Equidad e Inclusión en las universidades y se opone firmemente a los derechos de las personas transgénero, a quienes ha llegado a calificar en comunicados oficiales con términos peyorativos.

busca en las universidades y se opone firmemente a los derechos de las personas transgénero, a quienes ha llegado a calificar en comunicados oficiales con términos peyorativos. Regulación de “big tech” y ESG: propone combatir el abuso de datos por parte de tecnológicas y se opone a los criterios de inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) en las empresas.

Paxton propone detener lo que califica como una “invasión de inmigrantes ilegales”

“Desde los tribunales hasta el Capitolio, Ken Paxton nunca ha dejado de luchar por Texas, y esto es solo el principio”, destaca desde su sitio web oficial de campaña.

El respaldo de Donald Trump a Ken Paxton

Una semana antes de celebrarse la segunda vuelta, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció su respaldo al fiscal general de Texas al calificarlo como un “guerrero del movimiento MAGA” (Make America Great Again, en inglés).

“Ken es un verdadero guerrero que siempre ha cumplido con Texas y seguirá haciéndolo en el Senado de Estados Unidos”, dijo el presidente desde su cuenta de Truth Social sobre Paxton.

En la misma publicación, explicó que no iba a apoyar al actual senador John Cornyn dado que no lo respaldó cuando las cosas se pusieron “difíciles”.

“John Cornyn es un buen hombre y trabajé bien con él. Pese a ello, John tardó mucho en respaldarme en lo que resultó ser una candidatura histórica para la nominación republicana”, aseveró Trump.