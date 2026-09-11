Jimmy Kimmel reveló por qué no saldrá en televisión la entrevista que le hizo a James Talarico, candidato a senador por Texas

Jimmy Kimmel confirmó que la entrevista que realizó a James Talarico, candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Texas, no será emitida por televisión y que podrá verse únicamente a través de YouTube. El conductor explicó que tomó esa decisión por consideración a las estaciones locales afiliadas a ABC, especialmente en Texas, y vinculó la medida con las advertencias que, según afirmó, recibió su programa por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Jimmy Kimmel explicó por qué la entrevista con James Talarico no saldrá en televisión

Durante la emisión del miércoles de Jimmy Kimmel Live!, el presentador anunció que al día siguiente entrevistaría a Talarico, pero advirtió que la conversación tendría una particularidad.

Según explicó, durante los más de 20 años de existencia de su programa había entrevistado a numerosos estadounidenses que se postulaban para cargos públicos sin enfrentar problemas de este tipo.

Kimmel recordó que otros históricos conductores de televisión, como David Letterman, Jay Leno y Arsenio Hall, también entrevistaron a candidatos políticos. Él mismo mencionó encuentros que mantuvo con figuras de distintos sectores, entre ellas Hillary Clinton, Ted Cruz y Donald Trump, a quien entrevistó en 2015 y 2016.

“Ahora que es presidente, su FCC me ha amenazado, ha amenazado a nuestro programa, ha amenazado a nuestra cadena, ABC, a nuestras afiliadas, a nuestras estaciones locales, basándose en decisiones editoriales tradicionales y simples, como las reservas de invitados que aparentemente no les gustan”, afirmó Kimmel.

El conductor sostuvo que esas circunstancias modificaron la forma en que su programa puede abordar las entrevistas con candidatos políticos.

“Por consideración a nuestras estaciones locales, especialmente a nuestras afiliadas de ABC en Texas que tienen que lidiar con estas tonterías, mi entrevista de mañana con James Talarico no se emitirá por televisión. Se publicará en YouTube”, explicó Kimmel.

James Talarico vuelve a quedar en el centro de la disputa por la FCC

La decisión de Kimmel no constituye el primer caso en el que una entrevista televisiva de Talarico termina fuera de la programación tradicional. En febrero, el entonces programa de Stephen Colbert realizó una charla con el candidato demócrata, pero tampoco fue emitida por televisión y fue publicada en el canal de YouTube del programa.

Según informó Fox News, Colbert explicó en aquel momento que abogados de CBS habían impedido que la entrevista saliera al aire. Sin embargo, la cadena ofreció posteriormente una explicación diferente sobre lo sucedido.

Otra entrevista de Talarico ya había tenido que ser emitida únicamente por YouTube en el pasado Instagram @jamestalarico

CBS sostuvo que The Late Show no recibió una prohibición para transmitir la conversación con Talarico. Según la empresa, el programa tuvo asesoramiento jurídico acerca de que la emisión podía activar la denominada regla de igualdad de tiempo de la FCC en relación con otros candidatos, entre ellos la entonces representante Jasmine Crockett.

Finalmente, The Late Show optó por publicar la entrevista en YouTube y realizar una promoción de ella durante la emisión televisiva, en lugar de utilizar alguna de las opciones destinadas a garantizar ese tiempo equivalente.

Texas tendrá una elección ajustada entre James Talarico y Ken Paxton

La entrevista de Kimmel se produjo mientras Talarico disputa una elección que despertó expectativas dentro del Partido Demócrata. El candidato compite por un escaño en el Senado federal contra el republicano Ken Paxton, actual fiscal general de Texas.

Talarico Apuntó Contra Paxton

La contienda es relevante porque Texas es un estado dominado electoralmente por el Partido Republicano. Aun así, la campaña de Talarico generó expectativas entre los demócratas, ya que de acuerdo con las últimas encuestas, el demócrata tiene la ventaja.

La entrevista entre Kimmel y Talarico ya está disponible en el canal de YouTube del programa.