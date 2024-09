La ley que impacta a todos los restaurantes de Texas, tras la muerte de un joven por una alergia

El 25 de junio de 2014, Sergio López, un joven de 24 años, murió después de sufrir un shock anafiláctico provocado por una alergia al maní. La tragedia ocurrió en la ciudad McAllen, Texas, donde la víctima pidió un taco vegetariano en un restaurante local durante su hora de almuerzo. Ahora, gracias el impulso de su madre, se exige en todos los locales gastronómicos de ese estado el cumplimiento de una nueva ley.

La tragedia de Sergio López en Texas

Desde que descubrieron su alergia cuando tenía solo tres años, Sergio y su familia tomaban precauciones extremas para evitar cualquier exposición al maní. A lo largo de su vida, el joven tuvo varios episodios de reacciones alérgicas, pero ninguna había sido tan grave como la que le costó la vida. Su madre, Belinda Vaca, contó en una entrevista con People cómo su hijo, incluso en la escuela, siempre llevaba consigo toallitas para evitar el contacto con alérgenos.

Sergio López falleció en 2014 tras un estado severo de alergia luego de almorzar en un establecimiento gastronómico de McAllen, Texas Foto Facebook Belinda Vaca Villarreal

El día de su muerte, preguntó a los empleados del restaurante sobre los ingredientes de su comida, no una, sino tres veces. A pesar de las garantías de que el taco no contenía este producto, empezó a sentir los síntomas de una reacción alérgica: hormigueo en la boca y dificultad para respirar. En su desesperación, llamó al restaurante para verificar una vez más al local, pero le aseguraron nuevamente que la comida no contenía maní, solo especias.

Sergio corrió a su lugar de trabajo en busca de ayuda. “Me mintieron, me mintieron”, le gritó desesperado a un compañero, de acuerdo con el medio local My San Antonio. A pesar de los esfuerzos para llevarlo al hospital, falleció esa misma noche, después de haber entrado en coma debido a la gravedad de la reacción alérgica.

La madre del joven fallecido fue la impulsora de la nueva ley en vigor en el estado de Texas Foto Facebook Belinda Vaca Villarreal

¿De qué trata la nueva Ley de Concientización sobre Alergias Alimentarias Sergio López en Texas?

Después de la muerte de su hijo, Belinda Vaca decidió comenzar una lucha para evitar que otras familias vivieran tragedias similares. Durante nueve años, trabajó para que se aprobara una ley que exigiera a los restaurantes en Texas tomar medidas adicionales para proteger a las personas con alergias alimentarias.

Finalmente, en mayo de 2023, la legislatura estatal de Texas aprobó la Ley de Concientización sobre Alergias Alimentarias Sergio López, también conocida como SB 812. Esta ley obliga a los restaurantes del estado a colocar carteles informativos en áreas visibles para los empleados, donde se explican los riesgos asociados con las alergias alimentarias y se detallan los síntomas de una reacción alérgica. Además, se establecen protocolos sobre cómo actuar en caso de que un cliente sufra una reacción similar.

La nueva ley de Texas exige que los restaurantes muestren carteles informativos sobre las alergias alimenticias Foto Texas Department of State Health Services Food Allergy

Requisitos clave de la nueva ley para los restaurantes en Texas

La ley, que entró en vigor el 1° de septiembre de 2023, pero que desde el 1° de septiembre de este año todos los restaurantes deberán cumplirla, establece varias medidas para garantizar que estos establecimientos gastronómicos de Texas estén mejor equipados para manejar situaciones relacionadas con alergias alimentarias. Entre los principales puntos que contempla esta nueva normativa se encuentran:

Carteles informativos : todos los restaurantes en Texas deberán colocar carteles que informen sobre los principales alérgenos alimentarios, cómo identificar una reacción alérgica y las medidas a tomar en caso de una emergencia. Estos deben ser visibles en las áreas donde los empleados manipulan alimentos y preparan los pedidos.

: todos los restaurantes en Texas deberán colocar carteles que informen sobre los principales alérgenos alimentarios, cómo identificar una reacción alérgica y las medidas a tomar en caso de una emergencia. Estos deben ser visibles en las áreas donde los empleados manipulan alimentos y preparan los pedidos. Capacitación de los empleados : se exige que la certificación de los manipuladores de alimentos incluya formación sobre alergias alimentarias. Esto implica que los empleados de los restaurantes reciban información detallada sobre cómo evitar la contaminación cruzada y cómo responder adecuadamente ante una emergencia.

: se exige que la certificación de los manipuladores de alimentos incluya formación sobre alergias alimentarias. Esto implica que los empleados de los restaurantes reciban información detallada sobre cómo evitar la contaminación cruzada y cómo responder adecuadamente ante una emergencia. Certificación de nuevos restaurantes: a partir del 1° de septiembre de 2024, los restaurantes que soliciten nuevas certificaciones o renovaciones deberán cumplir con los requisitos de la ley, lo que incluye la colocación de los carteles y la capacitación del personal.

La senadora Judith Zaffirini, quien redactó el proyecto de ley, expresó que esta medida es un esfuerzo para salvar vidas, ya que las alergias alimentarias son una preocupación creciente en Estados Unidos.

Las estadísticas muestran que el maní es uno de los principales alérgenos en Estados Unidos y la anafilaxia, una reacción severa, es una de las causas más frecuentes de muerte relacionadas con alergias a los alimentos. Según estudios, entre el 1,4% y el 4,5% de los niños en EE.UU. padecen alergia al maní.

