La ley SB 305 que habilita multas de hasta US$1250 a conductores que incumplan límites de velocidad en Texas

Texas puso en marcha en 2025 una nueva ley que aumenta las multas para los conductores que superen los límites de velocidad en zonas específicas de obras viales. La SB 305 habilita sanciones de hasta US$1250 cuando la infracción ocurra en un área de construcción o mantenimiento con trabajadores presentes.

Ley SB 305: multas más altas por exceso de velocidad

La legislación modifica las sanciones por exceder la velocidad permitida en zonas de trabajo ubicadas en carreteras y autopistas estatales.

El monto máximo de la multa puede llegar a US$1250, según el texto aprobado por la Legislatura de Texas.

La norma busca reforzar la seguridad de los trabajadores que realizan tareas de construcción, reparación o mantenimiento en las vías.

La ley SB 305, firmada por el gobernador Abbott, habilita sanciones de hasta US$1250 en Texas Office of the Texas Governor

Cuándo se aplica la multa de hasta US$1250 en Texas

La sanción se aplica si el conductor circula a una velocidad mayor que la establecida en una zona de obras señalizada.

Para que corresponda la multa agravada, deben estar presentes trabajadores en el área de construcción o mantenimiento.

La SB 305 contempla los tramos en los que el Departamento de Transporte de Texas o una autoridad local reduzca el límite de velocidad por razones de seguridad.

Qué cambia para los conductores en Texas

Los automovilistas deben respetar los carteles de velocidad temporal, incluso si el límite es inferior al habitual en esa carretera.

La ley incluye zonas de obras en calles, caminos y autopistas, por lo que puede afectar a conductores latinos que se trasladan a diario por el estado.

El texto legal establece que las autoridades pueden aplicar la sanción elevada cuando se cumplan las condiciones previstas para las áreas de trabajo. Según el proyecto aprobado por el Congreso estatal, la medida entró en vigor el 1° de septiembre de 2025.

La ley SB 305 habilita sanciones de hasta US$1250 en Texas

La multa máxima de US$1250 no aplica a cualquier infracción de velocidad. Está vinculada a excesos de velocidad en zonas de construcción o mantenimiento debidamente señalizadas y con trabajadores presentes.

Antes de ingresar a una obra vial, los conductores deben reducir la velocidad al límite temporal indicado en los carteles. Ignorar esa señalización puede derivar en una sanción superior a la multa habitual por exceso de velocidad.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.