La nueva ley en Texas que multará con hasta US$1250 a conductores desde el 1° de septiembre de 2025

Texas aprobó una nueva legislación que endurece las sanciones a los automovilistas que no respeten las normas de tránsito al pasar junto a ciertos vehículos detenidos en la vía pública. El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad de trabajadores y funcionarios que desempeñan tareas a la vera de las rutas estatales.

SB 305: qué establece la nueva ley de Texas que impacta a los conductores desde el 1° de septiembre

La normativa, conocida como SB 305, fue aprobada en la Legislatura de Texas y modifica el Código de Transporte, Sección 545.157(a). La ley ya exigía que los automovilistas disminuyeran la velocidad en al menos 19 millas por hora (32 km/h) por debajo del límite permitido o se cambiaran de carril cuando se encontraran con ciertos vehículos estacionados con luces de advertencia. Pero ahora hubo dos cambios.

Hasta ahora, la disposición incluía a:

Patrullas policiales

Ambulancias

Camiones de bomberos

Grúas

Vehículos del Departamento de Transporte de Texas

Unidades de servicios públicos

Camiones de recolección de residuos

Transportes contratados por proyectos de peaje

Con la reforma, se agregaron dos categorías adicionales de vehículos a los que los conductores deberán dar paso seguro: los de control animal y los de empleados locales encargados de aplicar multas de estacionamiento. Estos deberán contar con señales luminosas reglamentarias, del mismo modo que el resto de los vehículos protegidos.

El trágico accidente que impulsó esta ley de tránsito en Texas

El proyecto de ley se inspiró en un trágico episodio ocurrido el 13 de octubre de 2022 en la autopista US 385, cerca de la ciudad de Levelland. Ese día, dos oficiales de control animal trabajaban detenidos al costado de la carretera cuando fueron embestidos por otro vehículo. Crystal Goforth, de 38 años, perdió la vida en el acto. Por su parte, Jon Corder, de 41, resultó gravemente herido y murió días después en el hospital.

Este hecho, sumado en el análisis legislativo, evidenció la vulnerabilidad de los trabajadores de control animal y abrió el debate sobre la necesidad de proteger también a otros empleados que realizan funciones similares en las rutas.

Según el texto, “incluir a oficiales de control animal y a empleados encargados de las infracciones de estacionamiento en la ley de moverse o reducir la velocidad garantizará mayor seguridad en su labor”.

Multas y sanciones previstas para infractores: hasta US$1250

Las sanciones económicas estarán entre las más severas aplicadas por este tipo de infracción en Texas. De acuerdo con la modificación del Código de Transporte, los conductores que incumplan la obligación de reducir la velocidad o cambiarse de carril frente a los vehículos señalados podrán enfrentar multas desde 500 y hasta 1250 dólares.

El monto dependerá de la gravedad del caso y de la reincidencia del infractor. Esta política busca funcionar como un desincentivo fuerte para quienes ponen en riesgo la integridad de los trabajadores en la vía pública.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley el pasado 20 de mayo. El texto aprobado establece que la entrada en vigor será el 1° de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, los agentes de tránsito podrán aplicar sanciones inmediatas a quienes no respeten las normas.

Las autoridades de transporte recordaron que no se trata de una regla nueva, sino de una extensión de la ley de “Moverse o Reducir la Velocidad”, que ya funcionaba en Texas.