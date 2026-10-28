La republicana de origen mexicano en Texas que busca un tercer mandato en las midterm elections 2026

Monica De La Cruz quiere prolongar su trayectoria en el Congreso de Estados Unidos con una nueva victoria en el sur de Texas. La representante republicana, que logró conquistar su distrito en 2022 y retenerlo en 2024, se enfrenta ahora a un desafío electoral con un rival conocido en la región: el cantante texano-mexicano Bobby Pulido, quien busca llevar al Partido Demócrata a recuperar terreno en una zona donde la inmigración, la economía y la seguridad fronteriza ocupan un lugar central en el debate político.

Monica De La Cruz busca un tercer mandato en Texas: las claves de su candidatura

La congresista republicana Monica De La Cruz aspira a conseguir su tercera victoria consecutiva en el Distrito 15 de Texas durante las elecciones de medio término de 2026, conocidas como midterms.

Quién Es Monica De La Cruz

La legisladora se impuso en los comicios de 2022 y 2024, cuando consiguió consolidar la presencia republicana en una región históricamente disputada entre ambos partidos.

En esta oportunidad, su principal contrincante es Bobby Pulido, un artista de música texana que decidió dar el salto a la política y competir por el mismo escaño.

En una entrevista con CNN en Español, la representante defendió su gestión y destacó las medidas económicas, migratorias y sociales que considera centrales para los habitantes de su distrito.

La conversación tuvo lugar en McAllen, una ciudad del sur texano donde la seguridad de la frontera con México y las consecuencias de las políticas migratorias federales forman parte de las principales preocupaciones de la población.

Monica De La Cruz y la inmigración: seguridad fronteriza y reforma del sistema

De La Cruz defendió una postura que combina el control fronterizo con la posibilidad de introducir cambios en el sistema migratorio. La congresista aseguró que ambas medidas no son incompatibles.

“En el sur de Texas somos una comunidad de sentido común. Creemos que podemos tener una frontera segura y también una reforma migratoria sensata”, expresó durante la entrevista.

La legisladora también señaló que copatrocinó la denominada Ley de Dignidad, una iniciativa bipartidista que, según su explicación, busca abordar la complejidad del sistema migratorio estadounidense.

Sin embargo, De La Cruz también cuestionó las políticas migratorias de la administración anterior y defendió la posición de quienes, según sostuvo, llegaron legalmente a Estados Unidos. Durante la entrevista, argumentó que algunas personas se aprovecharon de los beneficios y de la buena voluntad de los ciudadanos estadounidenses.

Elecciones en Texas: cómo defiende Monica De La Cruz su gestión económica

De La Cruz hizo hincapié en las propuestas tributarias impulsadas por los republicanos y vinculó esas medidas con la posibilidad de aumentar los ingresos disponibles de los trabajadores.

Monica De La Cruz hizo historia al convertirse en la primera mujer latina y la primera representante republicana en ganar el Distrito 15 de Texas delacruz.house.gov/

“Sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre la Seguridad Social y sin impuestos sobre las horas extras. Esto significa dinero real en los bolsillos de la gente”, afirmó la congresista.

En el portal oficial de campaña de la congresista, su equipo destaca que la legisladora es la primera mujer latina y la primera republicana en representar al Distrito 15 de Texas.

La presentación de su trayectoria también pone el foco en la aprobación de iniciativas legislativas, la seguridad fronteriza, el apoyo a la agricultura regional y la protección de los beneficios de los adultos mayores.

Según los datos publicados por su campaña, la representante contribuyó a recuperar más de US$12 millones para habitantes del sur de Texas mediante la resolución de casi 1500 casos de ciudadanos y consiguió canalizar US$280 millones para estimular la economía y contribuir a que la vida cotidiana fuera más asequible.

Bobby Pulido, el cantante que busca derrotar a Monica De La Cruz

El principal desafío electoral de De La Cruz es Bobby Pulido , un cantante de música texana nacido y criado en Edinburg, Texas, que busca convertir su reconocimiento público en una oportunidad para representar al Distrito 15 en el Congreso.

El rival demócrata en la contienda, Bobby Pulido, es un reconocido artista de música texana y empresario nativo de Edinburg, Texas Instagram/@bobbypulido425

En el portal oficial de campaña de Pulido, el candidato se presenta como un residente de la región que conoce de primera mano las dificultades de las familias del sur texano. La biografía electoral señala que vive en Edinburg junto con su esposa y que es padre de cuatro hijos, a quienes cría en la misma comunidad donde creció.

Pulido es hijo de un trabajador agrícola que posteriormente se dedicó a la música. Según la presentación de su campaña, esa historia familiar contribuyó a formar los valores de trabajo, humildad, familia y fe que el candidato considera representativos del sur de Texas.

Su trayectoria profesional no se limita a la música. La campaña también destaca su experiencia como propietario de una pequeña empresa, una actividad que, según su presentación, le permitió conocer las dificultades que enfrentan los negocios locales para pagar salarios, equilibrar presupuestos y sostener sus operaciones.