Avanza el ICE: el conflicto bipartidista que enfrenta Texas por la detención de una monja extranjera

La detención de una monja extranjera por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas abrió un nuevo frente político en el estado. El caso ocurrió en McAllen, donde la religiosa nigeriana Leticia “Letty” Ugboaja fue arrestada mientras caminaba hacia una iglesia para asistir a misa.

El ICE detuvo a una monja que iba a la iglesia y generó un conflicto político en Texas

Según informó The Washington Post, la mujer fue interceptada por agentes federales, quienes le retiraron su rosario y la esposaron antes de trasladarla a un centro de detención. Horas más tarde, recuperó la libertad luego de gestiones realizadas por legisladores de ambos partidos y autoridades locales.

Leticia “Letty” Ugboaja fue arrestada por el ICE mientras se dirigía a misa Nuestra Señora de los Dolores

“Pedimos a nuestra comunidad parroquial que tenga presente en sus oraciones a esta religiosa hermana Letty. Según los informes, fue detenida cuando se dirigía a la misa dominical. Oramos por su seguridad, paz y fortaleza en estos momentos difíciles, y esperamos una pronta y justa resolución que le permita ser liberada pronto”, indicó la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en una publicación de redes sociales.

La monja detenida por el ICE había entrado a EE.UU. de forma legal

La diócesis de Brownsville explicó que Ugboaja ingresó legalmente a Estados Unidos y trabaja como enfermera en hospitales del sur de Texas, además de integrar la congregación Hijas de María Madre de la Misericordia. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no se refirió públicamente al arresto.

De acuerdo con el medio, el episodio adquirió una gran repercusión porque ocurrió en el Valle del Río Grande, una región fronteriza donde Donald Trump obtuvo un importante respaldo electoral en 2024 y donde la inmigración continúa como uno de los temas centrales del debate político. La controversia también llamó la atención porque Ugboaja es una figura conocida dentro de la comunidad católica local y no registra antecedentes penales conocidos.

La detención de una monja migrante por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas generó rechazo de demócratas y republicanos Fotomontaje realizado con IA

Republicanos y demócratas de Texas reclamaron la liberación tras la detención del ICE

Una de las voces que destacó fue la de la congresista republicana Monica De La Cruz, quien intervino directamente para solicitar la liberación de la religiosa. “Como he dicho repetidamente, la aplicación de las leyes migratorias debe centrarse en criminales violentos. Una monja católica camino a la iglesia no representa una amenaza para nuestra comunidad”, expresó la legisladora en declaraciones citadas por The Washington Post.

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Al reclamo se sumó el congresista demócrata Henry Cuellar, quien aseguró haber mantenido contactos con funcionarios federales para conocer el paradero de Ugboaja y acelerar su liberación.

Según relató el legislador, tras comunicarse con responsables de la política migratoria recibió garantías de que la monja sería liberada ese mismo día. Finalmente, la mujer abandonó el centro de detención pocas horas después de su arresto.

Para analistas citados por The Washington Post, el hecho dejó en evidencia tensiones que atraviesan varios condados fronterizos de Texas, donde existe respaldo al fortalecimiento de la seguridad fronteriza, pero también preocupación por la detención de inmigrantes sin antecedentes penales.

La reconocida activista y religiosa Norma Pimentel acudió personalmente al centro de detención para recibir a Ugboaja cuando fue liberada. De acuerdo con testimonios recogidos por USA Today, la monja salió visiblemente afectada por la experiencia.