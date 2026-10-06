Elecciones 2026: la estrella del Tex-Mex que es candidato en una zona de Texas donde el 90% son latinos

Los texanos se preparan para acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre por las elecciones generales 2026. En la contienda por el escaño del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de EE.UU. se enfrentan Bobby Pulido y Mónica de la Cruz. El primero es un conocido músico del género Tex-Mex que respalda la seguridad fronteriza y el derecho a poseer armas.

Quién es Bobby Pulido, la estrella del Tex-Mex que busca ser congresista

Pulido nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas. Es hijo de Roberto Pulido (conocido como “El Primo”), un músico estadounidense que fue pionero de la música tejana por su introducción al acordeón y saxofón, según consignó en su sitio web.

Bobby es hijo de Roberto Pulido, uno de los pioneros de la música tejana Instagram/@bobbypulido425

El cantante se graduó de Edinburg High School y cursó Ciencias Políticas antes de dedicarse por completo a la música, una pasión que estuvo presente de manera cotidiana en su hogar. “Estaba destinado a la grandeza musical”, describe el cantante.

Su carrera musical inicia a mediados de los años noventa tras grabar junto a su padre la canción “Contigo”. En 1995 lanza su álbum debut Desvelado, cuya canción principal se transformó en un himno cultural de la música tejana.

“Lo que comenzó como un simple e íntimo recuerdo se convirtió en la chispa que impulsó la extraordinaria carrera de Bobby”, destaca su sitio web.

Grammys y presentaciones: el avance en la carrera musical de Bobby Pulido

Tras el lanzamiento de su primer álbum, Pulido publicó una serie de producciones comerciales como Enséñame, Llegaste a mi vida y El Cazador. De estos álbumes surgieron sencillos exitosos como “Se murió de amor” y “Le pediré”.

En 2022, ganó su primer premio Latin Grammy por su producción Para que baile mi pueblo, mientras que este año fue nominado por su álbum Una Tuya, Una Mía. Sin embargo, en 2024 anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a la política.

“Qué manera de cerrar este capítulo. Es agridulce saber que estoy al final de esta parte de mi carrera, pero no podría pedir una mejor manera de despedirme. Gane o pierda, el simple hecho de ser reconocido es una bendición y algo que nunca daré por sentado”; dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

La candidatura de Bobby Pulido por el Distrito 15 de Texas

El pasado 17 de septiembre de 2025, Pulido anunció su candidatura por el Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de EE.UU. En un video de campaña, aseguró que buscaba usar su voz para “luchar por el lugar al que llamamos hogar”.

“No voy a quedarme de pie y ver cómo el sur de Texas, que le dio a mi familia una oportunidad, queda dividido por personas que no saben cómo vivimos”, señaló el cantante.

Para combatir la imagen de ser “solo un músico”, implementó una campaña territorial que consiste en asistir a más de 70 quinceañeras, bodas y eventos comunitarios.

Según The New York Times, en cada evento canta unos minutos, ofrece un breve mensaje, entrega a las festejadas una gorra con la leyenda “Hagamos que las quinceañeras vuelvan a ser geniales” y su equipo recopila datos para construir una base de datos de votantes.

Cuáles son las propuestas de campaña de Bobby Pulido

Pulido se define como un “demócrata conservador” que respalda la seguridad fronteriza. Su descripción se sustenta en sus principales propuestas destacadas en su sitio web de campaña:

Apoyo a pequeñas empresas: prevé reducir “la burocracia” que frena a los pequeños empresarios y comerciantes locales en el sur de Texas.

prevé reducir “la burocracia” que frena a los pequeños empresarios y comerciantes locales en el sur de Texas. Empleos de mejores salarios: Plantea fomentar la creación de empleos mejor remunerados e invertir en capacitaciones laborales y programas de aprendizaje para retener el talento en la región.

Plantea e invertir en capacitaciones laborales y programas de aprendizaje para retener el talento en la región. Deportación de delincuentes: apoya perseguir y expulsar del país a delincuentes violentos que se encuentren de manera ilegal en EE.UU.

apoya que se encuentren de manera ilegal en EE.UU. Centros de evaluación migratoria: plantea establecer centros de procesamiento en Centroamérica para ordenar el flujo migratorio antes de su llegada a la frontera.

plantea establecer centros de procesamiento en Centroamérica para ordenar el flujo migratorio antes de su llegada a la frontera. Vía a la regularización: promueve la creación de una vía justa y razonable hacia la legalización o ciudadanía para inmigrantes que trabajan, pagan impuestos y cubren necesidades laborales en Estados Unidos.

Bobby Pulido prevé buscar una vía para legalizar a migrantes que pagan impuestos

“En definitiva, necesitamos un sistema de inmigración que sea estricto pero justo, y que funcione tanto para el Valle y el sur de Texas como para el resto de Estados Unidos”, dice el candidato demócrata en su sitio web.

Qué dicen las últimas encuestas sobre el Distrito 15 de Texas

Según el último sondeo realizado por House Majority PAC, Pulido mantiene la delantera frente a la candidata republicana, Mónica De La Cruz.

En ese sentido, el candidato demócrata registra una intención del voto del 54%, frente al 41% de la republicana, según consignó el director de comunicación de House Majority PAC, CJ Warnke, en su cuenta de X. En cuanto a la imagen de ambos candidatos, los resultados son los siguientes: