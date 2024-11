La Universidad de Texas anuncia un programa de matrícula gratis para este grupo de estudiantes

El Sistema Universitario de Texas anunció que lanzará un programa que cubrirá el costo de matrícula para estudiantes cuyas familias tengan ingresos brutos ajustados iguales o inferiores a 100 mil dólares. Este beneficio, dirigido a quienes asistan a cualquiera de las nueve instituciones académicas del sistema, comenzará a aplicarse en el próximo ciclo académico.

Con esta iniciativa, los regentes de las universidades nucleados en el Comité de Asuntos Académicos, buscan garantizar que más jóvenes puedan acceder a la educación superior sin acumulación de deuda.

La Universidad de Texas anuncia los requisitos para los estudiantes que deseen tener una matricula de manera gratuita UTSA

El presidente de la Junta de Regentes de Texas, Kevin P. Eltife, destacó la importancia de esta medida. Según sus palabras, esta decisión busca reducir las barreras financieras y asegurar un acceso más amplio a la educación universitaria. “Nuestra prioridad es proporcionar oportunidades educativas para todos los estudiantes elegibles y reducir las preocupaciones económicas que suelen acompañar a la matrícula universitaria”, expresó.

Este plan incluye una inversión inmediata de 35 millones de dólares en los campus y una ampliación de las dotaciones financieras ya existentes. Estas acciones refuerzan el programa “Promise Plus”, implementado en 2022, el cual ha permitido aumentar significativamente el acceso de los estudiantes a educación sin costo. La Universidad de Texas en El Paso, por ejemplo, incrementó las oportunidades de matrícula gratuita para 450 estudiantes adicionales en su primer año de implementación.

La Universidad de Texas ratifica su compromiso con la inclusión

James B. Milliken, rector del sistema, subrayó la relevancia del compromiso de los regentes para garantizar el acceso y la asequibilidad en la educación superior. “Este programa no solo responde a las necesidades actuales, sino que asegura beneficios duraderos para las próximas generaciones”, afirmó. Milliken también destacó que las cifras reflejan una disminución en la deuda estudiantil, lo cual representa un logro notable en el contexto nacional.

La dotación Promise Plus no solo amplía las oportunidades para los estudiantes, sino que también establece un precedente en el estado. Universidades como UT Rio Grande Valley han logrado cubrir a más del 90% de sus estudiantes residentes bajo este programa, consolidándolo como el más inclusivo de Texas. Estas iniciativas no solo impactan a los beneficiarios actuales, sino que también fomentan una cultura de accesibilidad educativa en la región.

La inversión incluye recursos provenientes del Fondo Universitario Disponible y otras fuentes, asegurando el respaldo financiero necesario para mantener este compromiso a largo plazo. Los estudiantes que deseen calificar para estos beneficios deberán cumplir con ciertos requisitos, como la residencia en Texas y la inscripción a tiempo completo en programas de grado, además de completar las solicitudes correspondientes de ayuda financiera estatal y federal.

Las nueve universidades de Texas anuncian que brindarán matrículas gratuitas para aquellos estudiantes que provengan de familias con sueldos menores a 100.000 dólares Eric Gay - AP

En palabras de Eltife, “continuaremos fortaleciendo nuestros programas para que todos los estudiantes tejanos tengan la oportunidad de cumplir sus aspiraciones educativas sin preocupaciones económicas”. Con esta decisión, el Sistema Universitario de Texas reafirma su posición como líder en la promoción del acceso educativo inclusivo y sostenible.

Qué universidades de Texas se suman a este programa

Universidad Estatal Stephen F. Austin

Universidad de Texas en Arlington

Universidad de Texas en Austin

Universidad de Texas en Dallas

Universidad de Texas en El Paso

Universidad de Texas Valle del Río Grande

Universidad de Texas en San Antonio

Universidad de Texas en Tyler

Universidad de Texas en Permian Basin

