Las encuestas son claras: Abbott o Hinojosa, quién va ganando las elecciones para la gobernación de Texas en 2026

Las elecciones para la gobernación de Texas llegan con una competencia más ajustada que la registrada en las anteriores candidaturas de Greg Abbott. El gobernador republicano busca otro mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa y, aunque mantiene la primera posición en los sondeos disponibles, la distancia entre ambos se encuentra dentro del margen de error en varias mediciones.

Abbott sigue arriba, pero la diferencia se redujo

Una encuesta realizada por Overton Insights para Texas Public Policy Foundation (TPPF) entre el 24 y el 26 de agosto consultó a 1167 votantes probables mediante el sistema text-to-web. El estudio tiene un margen de error de más/menos 2,9%.

Abbott mantiene una ventaja estrecha sobre Hinojosa Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Abbott y de Hinojosa

En el voto directo, los resultados mostraron:

Greg Abbott obtuvo 46,9% de votantes probables

obtuvo de votantes probables Gina Hinojosa recibió el 45,8% de apoyo

recibió el de apoyo Mientras que el 7,3% permaneció indeciso

Al incorporar a quienes expresaron una inclinación, el resultado fue de:

Abbott: 51,2%

Hinojosa: 48,8%

El promedio de las cinco encuestas más recientes recopiladas por 270toWin ubicó al gobernador con 47,4% frente al 44,2% de su rival. En los últimos sondeos, se mostró lo siguiente:

AARP registró 49% para Abbott y 46% para Hinojosa

para y para N+ Univision mostró 47% para cada uno

para cada uno Emerson College midió 49% contra 45%

contra Fox News registró 50% frente a 49%

Los antecedentes también mostraron que Hinojosa todavía no ha encabezado ninguno de los sondeos mencionados. Sin embargo, tampoco registró una desventaja superior a ocho puntos.

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Qué temas preocupan a los votantes de Texas

Los resultados de la encuesta de Overton Insights reflejaron además posiciones divididas sobre la administración federal:

El 55,8% desaprueba la gestión del presidente Donald Trump

la gestión del presidente Mientras que el 44,2% la aprueba

Respecto de los aranceles a productos importados, 54,1% se manifiesta en contra y 45,9% a favor.

La inmigración también presenta una distribución cercana entre las dos posiciones principales:

El 49,7% aprueba el manejo del tema por parte de la administración Trump

aprueba el manejo del tema por parte de la administración Trump El 49,8% lo desaprueba

La infraestructura energética también aparece entre las preocupaciones. Frente a la posibilidad de temperaturas extremadamente bajas, el 57,1% expresa poca o ninguna confianza en que la red eléctrica pueda garantizar un suministro confiable. Ante períodos de calor extremo, el 47,8% manifiesta desconfianza y 48,6% confianza.

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Centros de datos, vigilancia y seguridad electoral

La instalación de nuevos centros de datos genera posiciones mayoritariamente contrarias. Un 54,7% está a favor de prohibir su construcción, frente a un 37,3% que prefiere permitirla.

La negativa ciudadana se mantiene firme incluso al plantear regulaciones: el 54,2% rechaza que se construyan aun si se les exige financiar su propia energía, limitar el uso de agua y controlar el ruido, mientras que solo un 37,9% los aceptaría bajo esas condiciones.

En materia de vigilancia, el 63,6% rechaza que los gobiernos locales utilicen cámaras automáticas para leer matrículas en intersecciones públicas. Solo el 28,1% respalda su utilización. En cambio, la confianza en la seguridad de las elecciones del 3 de noviembre alcanza 61,9%, frente al 34,6% que expresa desconfianza.

Pese a que las encuestas anticipan una contienda ajustada, una mayoría continúa identificando a Texas como un estado republicano. El 57% lo considera “rojo”, mientras que 38,3% lo define como “púrpura” (se le considera un estado competitivo entre ambos partidos) y 4,7% como “azul”.