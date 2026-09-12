El nuevo lema de la candidata Gina Hinojosa en Texas: “Mis pronombres son mamá, texana y, próximamente, gobernadora”

La candidata demócrata para la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, se prepara para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. A dos meses de los comicios, presentó un nuevo video de campaña en el que se identifica a sí misma como la “próxima gobernadora del estado”.

El nuevo lema de campaña de Gina Hinojosa

Hinojosa mostró su nuevo spot publicitario en su cuenta de X. Allí, apuntó contra los críticos que la acusaban de mantener una campaña “woke”. “Planeo una propaganda enfocada en que las personas trabajadoras tienen muy poco dinero”, dijo, con voz en off.

(1) Gina Hinojosa On X My Pronouns Are Mom, Texan, And Soon To Be Governor. Https T.co XqNOhCayhL X

En ese contexto, la candidata demócrata se presentó como la texana que triunfaría en los comicios generales de noviembre. “Mis pronombres son mamá, texana y, próximamente, gobernadora”, dijo.

Storytelling y propuestas: así funciona la campaña de Gina Hinojosa

Tras triunfar en las elecciones primarias del 3 de marzo con el 58,5% de los votos, la actual congresista estatal ha construido una campaña basada en sus principales propuestas e historia de vida.

“La elegí a ella”: el sentido spot de campaña de Gina Hinojosa y la muerte de su hija en Texas

A principios de septiembre, reveló cómo la pérdida de su primera hija impulsó sus ansias de ayudar a la comunidad texana en cuestiones como la educación y el costo de vida en el estado.

“Ella es la razón por la que lucho por cada familia de Texas: por su derecho a enviar a sus hijos a buenas escuelas, por una economía en la que sus pequeños puedan quedarse y donde los poderosos no tengan el derecho de decirnos a nosotros cómo vivir”, dijo en uno de sus videos.

La primera hija de Gina Hinojosa nació poco después de la fecha prevista de parto, pero no sobrevivió Captura de pantalla/Gina Hinojosa

“Los texanos están forjados por el fuego. Merecemos un gobernador que pueda soportar el calor, que no se rinda y que haga lo correcto por ti. Esa es mi oración para Texas”, agregó a modo de cierre.

Hinojosa centra su campaña en impulsar la educación y priorizar a las familias trabajadoras para que cada una pueda vivir su “sueño americano”. Según su sitio web, sus objetivos se dividen de esta manera:

Educación básica : prevé luchar “por las escuelas de barrio junto con maestros sindicalizados y madres que apoyan a MAGA (Make America Great Again, en inglés)” y propone aumentar los salarios de los maestros , reducir el exceso de pruebas estandarizadas y mejorar la seguridad dentro de las escuelas.

: prevé luchar “por las escuelas de barrio junto con maestros sindicalizados y madres que apoyan a MAGA (Make America Great Again, en inglés)” y propone , reducir el exceso de pruebas estandarizadas y dentro de las escuelas. Salud asequible : busca frenar a las grandes aseguradoras, farmacéuticas y firmas de capital privado que encarecen los servicios médicos para aumentar sus ganancias.

: busca que encarecen los servicios médicos para aumentar sus ganancias. Economía y costo de vida: planea enfrentar a las corporaciones que han subido los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y los seguros.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones generales en Texas 2026

El último sondeo realizado por N+ Univision/YouGov entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre muestra un panorama ajustado entre Hinojosa y el actual gobernador de Texas, Greg Abbott.

La demócrata y el republicano están empatados a nivel estatal con un 47%. Hinojosa lideraría entre los votantes latinos (54% a 42%).