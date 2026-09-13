Es oficial: Texas, California y Florida lideran los estados con más redadas y detenciones migratorias del ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus operaciones de control migratorio en Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump, con el objetivo de llevar a cabo la mayor deportación de la historia. De acuerdo con los datos oficiales más recientes, Texas, California y Florida lideran los estados con más detenciones migratorias desde el comienzo del segundo mandato hasta el 6 de agosto de 2026.

ICE: Texas, Florida y California lideran los arrestos migratorios

En junio y julio, con el objetivo de llegar a la meta de 2000 arrestos diarios, las autoridades de inmigración incrementaron las redadas en varios estados.

En este contexto, los registros analizados por el Deportation Data Project, iniciativa vinculada con UC Berkeley y la Universidad de California, detalló cuáles son las jurisdicciones con la mayor cantidad de detenciones.

Florida pasó de 3306 arrestos del ICE en mayo a 7170 en junio, lo que equivale a un incremento del 117% ICE

Con base en los datos oficiales, la organización determinó que el Estado de la Estrella Solitaria y Florida encabezan la lista de jurisdicciones con mayor cantidad de arrestos desde el comienzo del segundo gobierno de Trump hasta el 6 de agosto de 2026. En concreto, el listado completo es el siguiente:

Texas: 124.601 arrestos.

124.601 arrestos. Florida: 57.715.

57.715. California : 46.711.

: 46.711. Georgia : 21.060.

: 21.060. Nueva York: 19.042.

Además, gracias a su colaboración con el gobierno federal y la firma de acuerdos 287(g), el Estado del Sol pasó de 3306 arrestos en mayo a 7170 en junio, lo que equivale a un incremento del 117%, según un análisis de BBC News Mundo.

Cómo aumentaron los arrestos del ICE en Estados Unidos

Bajo la política migratoria de la administración Trump, el ICE alcanzó cifras récord en la detención y deportación de migrantes indocumentados en los meses recientes.

Solo en agosto de 2026, el ICE arrestó a 50.925 personas en todo el país norteamericano, de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés).

en todo el país norteamericano, de acuerdo con datos oficiales del ( , por sus siglas en inglés). Esta cifra representa casi el doble de las detenciones del mismo mes del año anterior y supera en más de cinco veces al periodo de 2024.

Recientemente, la agencia federal celebró el arresto de 121 personas en una sola redada en Memphis, Tennessee, y a 2197 personas durante una operación de aproximadamente un mes en Nueva York.

El informe determinó que las personas arrestadas por el ICE son deportadas en menos de 60 días y apenas el 7% son liberadas en ese mismo lapso ICE

Según Deportation Data Project, las personas arrestadas por el ICE son deportadas en menos de 60 días y apenas el 7% son liberadas en ese mismo lapso.

El nuevo impulso de las redadas migratorias surge luego de la caída registrada entre enero y febrero de este año, cuando, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en Minneapolis, se registró una breve caída en los arrestos.

Asimismo, el incremento de las detenciones se enlaza con el aumento del presupuesto implementado gracias a la ley H.R.1, conocida también como One Big Beautiful Bill Act. Esto permitió otorgar US$75.000 millones de financiación a la agencia para gastar en un plazo de cuatro años.

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ICE: qué nacionalidades concentran más arrestos migratorios

El informe detalló que las 12 nacionalidades con más detenidos corresponden a países de América Latina, lideradas por mexicanos (39%), guatemaltecos (14%), hondureños (11%) y venezolanos (7%), con la siguiente lista:

México : 213.894 arrestados.

: 213.894 arrestados. Guatemala : 79.174 detenidos.

: 79.174 detenidos. Honduras : 60.152.

: 60.152. Venezuela : 35.704.

: 35.704. El Salvador : 24.548.

: 24.548. Nicaragua : 17.202.

: 17.202. Colombia : 16.497.

: 16.497. Ecuador : 15.739.

: 15.739. Cuba : 13.569.

: 13.569. Brasil : 7608.

: 7608. Perú : 6373.

: 6373. República Dominicana: 6162.

Los datos muestran que los mexicanos aprehendidos por el ICE representan más del doble de los detenidos guatemaltecos, el segundo grupo más numeroso.

Por otro lado, desde septiembre de 2025, la cantidad de detenidos sin cargos penales superó a la de aquellos con condenas o cargos penales pendientes. En julio de 2026, alrededor de uno de cada cuatro tenía alguna condena por un delito.

El análisis también señaló que el gobierno ahora arresta a personas que previamente no formaban parte de las prioridades de deportación, como los siguientes perfiles: