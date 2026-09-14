Abbott vs. Hinojosa: quién gana las elecciones en Texas y qué podría pasar con la gobernación en 2026

El republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa compiten por la gobernación de Texas en las elecciones de noviembre. Las encuestas más recientes muestran una diferencia estrecha entre ambos candidatos.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Abbott y Hinojosa en Texas

N+ Univision publicó los resultados de un estudio realizado por YouGov entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre sobre 1000 votantes registrados de Texas. Abbott y Hinojosa obtuvieron 47% de intención de voto cada uno, mientras 5% permaneció indeciso.

La última encuesta ubicó a Greg Abbott y Gina Hinojosa empatados con 47% de intención de voto en Texas N+ Univision

El trabajo incluyó una sobremuestra de 564 votantes hispanos y tuvo un margen de error equivalente a 3,6 puntos porcentuales.

Otra investigación, de AARP, realizada entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre sobre 895 votantes probables, ubicó a Abbott en 49% y a Hinojosa en 46%. El 5% restante permaneció indeciso y el margen de error fue de 3,3 puntos porcentuales.

Por su parte, la Universidad de Texas y Texas Politics Project registraron en su relevamiento de agosto, que contó con 1218 votantes registrados, 45% para Abbott y 40% para Hinojosa. Pat Dixon obtuvo 3%, otro candidato 2% y 10% no expresó preferencia. El margen de error fue de 2,83 puntos porcentuales.

El rastreador de Texas Politics Project reúne los resultados públicos disponibles y sitúa a Abbott por delante en el promedio de las cinco mediciones incluidas, con 47,4% frente a 44,2% para Hinojosa.

Qué muestran las encuestas sobre los votantes hispanos de Texas

Entre los votantes hispanos consultados por N+ Univision, Hinojosa alcanzó 54% y Abbott 42%. El relevamiento también mostró diferencias en la valoración de ambos candidatos dentro de ese electorado: Abbott obtuvo 41% de opiniones favorables y 50% desfavorables.

En el conjunto de los participantes, Abbott registró 44% de opiniones favorables y 47% desfavorables, mientras Hinojosa obtuvo 42% y 29%, respectivamente. El costo de vida y el empleo aparecieron como la principal preocupación estatal, con 54%.

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La consulta de AARP mostró diferencias relacionadas con la edad. El 84% de las personas de 50 años o más se calificó con un 10 sobre 10 en motivación para votar, frente al 70% de quienes tienen menos de 50. Entre los mayores de 50 años, Abbott obtuvo una ventaja de 21 puntos en la carrera por la gobernación.

Quiénes son los candidatos a gobernador de Texas

Abbott es el actual gobernador de Texas y busca un cuarto mandato. El republicano fue elegido por primera vez en 2014 y consiguió la reelección en 2018 y 2022.

El gobernador Greg Abbott busca un cuarto mandato en Texas @GovAbbottPress

Hinojosa es representante estatal demócrata y compite por la gobernación. La boleta oficial también incluye al libertario Pat Dixon.

Abbott ganó las elecciones de 2022 con 54,8% de los votos, frente al 43,9% del demócrata Beto O’Rourke. El último gobernador demócrata del estado fue Ann Richards, cuyo mandato terminó en enero de 1995.

Cuándo son las elecciones para gobernador de Texas

La elección general para gobernador de Texas será el 3 de noviembre, según la certificación oficial de candidatos de la Secretaría de Estado. La votación anticipada presencial está prevista entre el 19 y el 30 de octubre.

La boleta incluye a Abbott por el Partido Republicano, Hinojosa por el Partido Demócrata y Dixon por el Partido Libertario.