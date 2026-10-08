Midterms USA 2026: Trump apunta contra Talarico y calienta el panorama de las elecciones en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó al candidato republicano al Senado en Texas, Ken Paxton, pero su discurso terminó concentrado en el adversario demócrata que amenaza con alterar el escenario político del estado. En un acto realizado el miércoles en San Antonio de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre, el presidente lanzó duras advertencias contra James Talarico.

Trump apoyó a Paxton y apuntó contra Talarico en Texas

La intervención de Trump en San Antonio mostró que la disputa por el Senado excede la candidatura de Paxton, según Time, y se convirtió en una prueba para el peso político del mandatario federal en uno de los bastiones históricos del Partido Republicano.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Según la cobertura del medio, Trump advirtió a los votantes de Texas que, si Talarico gana, nunca los perdonará. El presidente convirtió buena parte de su discurso en ataques personales contra el demócrata y utilizó reiteradamente el apodo “Talafreako”.

Trump pidió votar por Paxton y vinculó la elección con el futuro de la mayoría republicana en el Senado. El mandatario apeló a temas centrales de su base, como inmigración, derechos sobre las armas, petróleo y gas y su legado político.

Trump busca evitar el triunfo de Talarico en Texas

Según Time, Trump llegó a San Antonio en un momento delicado para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Varias encuestas muestran que Talarico tiene posibilidades concretas de conseguir una victoria demócrata que rompería una larga racha republicana en Texas.

Frente a ese escenario, el presidente utilizó el acto para pedirle a su base que impida ese resultado y presentó la contienda como una amenaza para todo lo que, según su visión, los republicanos construyeron en el estado.

Donald Trump viajó a San Antonio para respaldar a Ken Paxton y apuntó contra James Talarico Eric Gay - AP

Trump llegó incluso a advertir directamente a los asistentes sobre las consecuencias de permitir una victoria demócrata. “Nunca los perdonaremos por lo que han hecho si permiten que eso ocurra”, afirmó durante el mitin, según la cobertura de Time.

El presidente también dedicó buena parte de sus declaraciones a ridiculizar a Talarico. Entre otras cuestiones, insistió en afirmaciones acerca de que el candidato demócrata es vegano.

Trump contra Talarico: manifestantes interrumpieron el discurso

El acto en San Antonio también estuvo atravesado por varios episodios de tensión. Según The Hill, las intervenciones de manifestantes interrumpieron repetidamente el discurso de Trump mientras el presidente atacaba a Talarico.

Trump sostuvo que los manifestantes que aparecieron en el mitin eran "enemigos de la nación" WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En uno de los momentos de mayor confusión, un hombre que llevaba una gorra de MAGA agarró a otro manifestante y lo tiró al suelo. El episodio llevó a Trump a intervenir verbalmente y a presentar la escena como una característica de sus actos políticos.

Más manifestantes comenzaron a insultar al presidente y al menos uno llegó a acercarse al escenario. Algunos asistentes los expulsaron del lugar, mientras Trump se sumó a las burlas contra ellos.

En un momento, calificó a los manifestantes como personas de “muy mal aspecto” y posteriormente realizó otro comentario sobre el peso de uno de ellos.

Según el medio, Trump aseguró además que muchos de los manifestantes eran pagados y afirmó que recibían dinero de “enemigos” de Estados Unidos.