Una furgoneta Ford Transit que se dirigía de Texas a México fue seleccionada para una inspección de salida en el puente internacional de Del Río. La revisión terminó con el decomiso de 17 armas y decenas de miles de cartuchos, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Hallazgo en el puente Del Río: incautaron 17 armas y miles de cartuchos

El procedimiento ocurrió en la mañana del 15 de noviembre. La CBP indicó que los agentes examinaron la Ford Transit modelo 2026 mediante un sistema de inspección no intrusiva y una revisión canina antes de realizar una inspección física del vehículo y su remolque.

En el cargamento había 17 armas, entre ellas dos rifles de calibre .50, además de 37.677 cartuchos, 26 cargadores, accesorios y 1,1 libras de metanfetamina, equivalentes a unos 500 gramos. La agencia señaló que el material estaba oculto en el vehículo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestó al conductor. Investigaciones de Seguridad Nacional, área del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), inició una investigación penal. El comunicado consultado no identifica al conductor ni detalla cargos.

Para quienes cruzan la frontera entre Texas y México, el caso ilustra que las inspecciones también pueden realizarse en sentido de salida de Estados Unidos. La información disponible describe lo hallado por las autoridades, pero no permite establecer el destino final del cargamento ni quién era su propietario.

La CBP de Texas decomisó 17 armas, entre ellas dos rifles de calibre .50, además de 37.677 cartuchos, 26 cargadores, accesorios y 1,1 libras de metanfetamina, equivalentes a unos 500 gramos CBP

La noticia en pocas líneas

¿Qué halló la CBP en Del Río? Informó el decomiso de 17 armas, 37.677 cartuchos y metanfetamina.

¿Cuándo fue la inspección en Texas? El 15 de noviembre de 2026, según la CBP.

¿Hacia dónde viajaba la Ford Transit? Se dirigía a México por el puente internacional de Del Río.

¿Qué ocurrió con el conductor? El Departamento de Seguridad Pública de Texas lo arrestó y se abrió una investigación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.