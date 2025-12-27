Quisieron cruzar la frontera de Texas con un cargamento oculto en un Chevrolet 2016, pero la CBP descubrió su plan

En medio de la ajetreada temporada de viajes por las fiestas de fin de año, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron en la frontera de Texas una camioneta Chevrolet 2016 con pasajeros que viajaban a México. Al realizar una inspección exhaustiva, encontraron dentro una cantidad significativa de armas, cargadores y municiones ilegales.

El hallazgo de la CBP en la frontera de Texas: armas y municiones

Oficiales de la CBP asignados al Puente Internacional de Del Río, en Texas, realizaban el domingo 21 de diciembre operaciones de salida rutinarias. En una de las tareas, seleccionaron una camioneta Chevrolet 2016 que se dirigía a México para que fuese sometida un examen secundario.

Los agentes de la CBP encontraron armas, municiones y una mira en la Chevrolet 2016 CBP

Como parte del procedimiento, el vehículo y el remolque utilitario que llevaba fueron sometidos a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y una revisión canina. Tras la inspección física adicional, según informaron en un comunicado, los agentes descubrieron un cargamento oculto:

Dos armas

Nueve cargadores

1389 cartuchos

Una mira para armas de fuego

Todos los artefactos fueron confiscados por funcionarios de la Oficina de Operaciones de la CBP (OFO, por sus siglas en inglés). Además, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.

“Cada arma y munición incautada representa una amenaza potencial neutralizada”, declaró Liliana Flores, directora del puerto de entrada de Del Río. “Como lo demuestra esta incautación, seguiremos utilizando todos los recursos posibles para disuadir e interrumpir las actividades ilegales que amenazan la seguridad pública”, agregó.

En el año fiscal 2025, los agentes incautaron armas y municiones en 2997 ocasiones, según exhiben las estadísticas de la CBP. En lo que va del año fiscal 2026, que comenzó en octubre pasado, llevan 370 confiscaciones.

En el año fiscal 2025, los agentes de la CBP incautaron armas y municiones en 2997 ocasiones CBP

Consejos de la CBP para los viajes en Navidad

En un anuncio publicado a finales de noviembre, la agencia compartió las siguientes recomendaciones para los viajeros que atraviesen la frontera en Navidad:

Preparar los documentos : asegurarse de que su pasaporte, visa (si corresponde) y otros documentos de viaje sean válidos y accesibles.

: asegurarse de que su pasaporte, visa (si corresponde) y otros documentos de viaje sean válidos y accesibles. Declarar artículos : tener en cuenta los productos prohibidos y restringidos y declarar todo lo que lleva la persona al ingresar para evitar sanciones.

: tener en cuenta los productos prohibidos y restringidos y declarar todo lo que lleva la persona al ingresar para evitar sanciones. Controlar los tiempos de espera: usar el sitio web o la aplicación de la agencia para planificar la llegada a los puertos de entrada terrestres.

usar el sitio web o la aplicación de la agencia para planificar la llegada a los puertos de entrada terrestres. Mantenerse informado : consultar los avisos de viaje y los requisitos de entrada al destino antes de partir.

: consultar los avisos de viaje y los requisitos de entrada al destino antes de partir. Considerar las inspecciones agrícolas: los viajeros que lleven frutas, plantas, carne, productos animales o materiales biológicos a EE.UU. deben declararlos para evitar multas y retrasos.

La CBP recomendó a los viajeros que preparen sus documentos y se mantengan informados CBP - CBP

Viajes de fin de año y Navidad: el récord que esperan los expertos

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) proyecta que 122,4 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros desde su hogar durante el período festivo de fin de año de 13 días, que comienza el 20 de diciembre y termina el 1° de enero.

El pronóstico de este año es un aumento del 2,2% en comparación con 2024. Los medios de transporte serán:

Automóvil : se espera que 109,5 millones de estadounidenses viajen en vehículo , un incremento del 2% en comparación con el año pasado. Conducir es el gran favorito entre todos los medios de transporte. Este año, el 89% de los viajeros navideños irá por carretera.

: se espera que , un incremento del 2% en comparación con el año pasado. Conducir es el gran favorito entre todos los medios de transporte. Este año, el 89% de los viajeros navideños irá por carretera. Avión : se estima un récord de 8,3 millones de pasajeros en vuelos nacionales durante esta temporada navideña. El número representa un aumento del 2,3 % respecto del año pasado.

: se estima un durante esta temporada navideña. El número representa un aumento del 2,3 % respecto del año pasado. Otros medios de transporte: se prevé una suba del 9%, con 4,9 millones de personas que se moverán en autobús, tren o crucero.