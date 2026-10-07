Es oficial: revocan una fianza migratoria de US$20.000 y cambian lo que debe demostrar un patrocinador ante el ICE

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) anuló una orden que permitía la liberación bajo una fianza de 20.000 dólares de un ciudadano ruso y dispuso que permaneciera detenido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El tribunal concluyó que el hombre no había demostrado que su liberación no representara un riesgo para la comunidad ni para el desarrollo de su proceso de deportación.

ICE y fianzas: qué debe demostrar un patrocinador para una liberación

El caso, identificado como Matter of M-S-V- (30 I&N Dec. 130, BIA 2026), establece pautas sobre el valor que puede tener un patrocinador al momento de evaluar una posible liberación.

Según la resolución, no alcanza con presentar una persona dispuesta a ofrecer alojamiento, ayuda económica o acompañamiento informal.

El tribunal le negó la fianza y determinó que el individuo representa un peligro para la comunidad Fotomontaje generado con IA

“El demandado no logró demostrar que no representa un peligro para la comunidad al haber trabajado como conductor de camiones de carga de larga distancia sin una licencia de conducir comercial válida y haber sido arrestado por no detenerse en un puerto de entrada en una autopista interestatal”, consideró la BIA.

Para la Junta, esos antecedentes debían ser considerados al analizar si el migrante constituía un peligro para la comunidad. “Una conexión social ambigua y una capacidad financiera incierta para brindar apoyo no cumplen con los rigurosos estándares requeridos para un patrocinador válido, confiable y creíble que pueda mitigar el riesgo de fuga de un extranjero”, señaló.

Según el fallo, la relación debe estar respaldada por documentación que permita determinar su naturaleza y duración. También debe acreditarse la situación económica del patrocinador.

Una declaración jurada de apoyo, estados financieros u otros documentos pueden servir para demostrar que cuenta con recursos suficientes para cumplir el compromiso asumido. Una carta informal, en cambio, tiene un peso limitado si no implica obligaciones legales o financieras exigibles.

La Junta también analizó la permanencia de los vínculos del patrocinador con la comunidad. Según el criterio establecido, una persona que no puede demostrar una relación estable con el solicitante, arraigo permanente en una localidad o capacidad para respaldar legalmente su situación migratoria no necesariamente reduce el riesgo de que el detenido no comparezca a futuras audiencias.

Por qué la BIA dejó al migrante bajo custodia del ICE

En materia de custodia migratoria, corresponde al extranjero demostrar que su liberación no supone un peligro. La BIA revisa esta cuestión de manera independiente, mientras que los hechos establecidos previamente por el juez son examinados bajo el criterio de error claro.

Para determinar la existencia de un peligro, pueden considerarse tanto condenas como arrestos y las circunstancias que rodean esas conductas. La gravedad, la extensión y la actualidad de los hechos también forman parte del análisis.

El afectado no cumplió con su obligación de demostrar que no era peligroso ni propenso a evadir la justicia durante su proceso de deportación y permanece bajo custodia del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

En este caso, la Junta tomó en cuenta el trabajo del migrante como conductor de camiones de carga sin una CDL válida, además del vencimiento de su licencia regular y el arresto relacionado con el puesto de control en Wyoming. También examinó la posibilidad de que hubiera realizado actividades laborales sin autorización después de ingresar al país norteamericano con una visa de visitante.

Fallo de la BIA: la intención de asilo no fue suficiente para reducir el riesgo de fuga

Otro punto central de la resolución fue la evaluación de la posibilidad de que el ciudadano abandonara el proceso migratorio. La BIA sostuvo que la persona detenida debe demostrar que asistirá a las audiencias futuras o que cualquier riesgo de fuga puede controlarse mediante una fianza.

El tribunal consideró factores como la forma de ingreso al país norteamericano, el tiempo de permanencia, el eventual vencimiento de la autorización migratoria y los vínculos familiares y comunitarios. En este caso, la falta de lazos familiares sólidos y permanentes fue considerada un elemento que aumentaba el riesgo.

La Junta también descartó como argumento suficiente la intención de solicitar asilo en el futuro. Un trámite que todavía no fue presentado y cuyas posibilidades de éxito no están acreditadas no permite, por sí solo, concluir que el extranjero tendrá un incentivo suficiente para permanecer en el proceso migratorio.

BIA y fianza: qué ocurre si aparecen nuevas pruebas después del fallo

La decisión también aclara qué camino debe seguir una persona que consiga nueva documentación después de una audiencia de fianza. La BIA no incorpora normalmente pruebas adicionales durante la apelación, debido a que su revisión se limita al expediente presentado ante el juez de inmigración.

En Matter of M-S-V-, el ciudadano intentó presentar información relacionada con un nuevo patrocinador y con una solicitud formal de asilo. La Junta no incorporó esos elementos al análisis y mantuvo su decisión sobre la base del expediente existente.

“El demandado puede solicitar que el juez de inmigración considere dicha evidencia si decide buscar una redeterminación de custodia y demuestra un cambio material en las circunstancias”, señaló la Junta.