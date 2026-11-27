Charlotte Ortiz, una niña de siete años, escribió al presidente Donald Trump desde un centro de detención migratoria en Dilley, Texas, para pedir que la liberen para poder ver a su padre y volver a la escuela. La menor y su madre, Karen, fueron trasladadas al centro tras ser arrestadas en Gretna, Luisiana, a fines de octubre. En la carta, que escribió en español, incluyó dibujos de su familia.

La versión de la familia y la respuesta oficial

La familia llegó desde Venezuela en 2024 mediante un programa de permiso humanitario y solicitó asilo, según el reportaje. El padre, Bruno, dijo a los periodistas que Karen no asistió a una audiencia por un problema de notificación. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló al medio que un juez migratorio había emitido una orden final de expulsión contra la madre por no presentarse a su audiencia y sugirió que ambas podían salir del centro si dejaban el país por cuenta propia.

[ARCHIVO] Un juez emitió una orden de expulsión para Karen, madre de Charlotte, por no presentarse a una audiencia migratoria Tony Gutierrez - AP

Karen relató, en una declaración facilitada por su abogada, que agentes del ICE la detuvieron después de dejar a Charlotte en la escuela. Según su relato, una persona cercana llevó luego a la niña a reunirse con ella. Madre e hija fueron trasladadas a Dilley. El padre contó al medio que la familia buscaba revisar el caso migratorio, mientras su comunidad pedía la liberación de ambas.

La abogada Kristin Etter pidió la liberación de madre e hija y el fin de la detención de familias, de acuerdo con The Guardian. El medio estadounidense informó que Charlotte extrañaba a su padre, a su maestra y volver a clases. El caso muestra la importancia de distinguir la situación migratoria de la madre, las circunstancias de la detención y el lugar donde la niña permanece alojada.

La noticia en pocas líneas

¿Quién es Charlotte Ortiz? Es una niña de siete años que se encontraba con su madre en el centro migratorio de Dilley, Texas.

¿Qué pidió en la carta? Pidió al presidente Donald Trump salir para visitar a su padre y volver a estudiar.

¿Dónde se produjo la detención? La madre fue detenida en Gretna, Luisiana; luego ella y Charlotte fueron trasladadas a Texas.

¿Qué respondió el DHS? Un portavoz dijo al medio que había una orden final de expulsión contra la madre y sugirió que dejara el país por cuenta propia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.