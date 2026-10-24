Oficial en Texas: actualizaciones de las encuestas para la gobernación y quién gana entre Abbott e Hinojosa

Las encuestas más recientes sobre la contienda por la gobernación de Texas para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 muestran una inclinación por el actual mandatario, Greg Abbott. El republicano busca su reelección ante la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.

Abbott vs. Hinojosa: qué dicen las diez encuestas más recientes para la gobernación

Abbott lidera la intención de voto en nueve de los diez estudios más recientes registrados por el medio The New York Times. La ventaja del mandatario sobre Hinojosa oscila entre uno y cinco puntos porcentuales en la gran mayoría de los sondeos.

Gina Hinojosa supera a Greg Abbott en una de las últimas diez encuestas recopiladas por The New York Times Gina Hinojosa Facebook / AP

La única medición que otorga ventaja a la demócrata corresponde a la firma GBAO, que contó con el patrocinio del propio equipo demócrata. En las otras nueve encuestas incluidas en el listado, realizadas por distintas firmas y organizaciones, Abbott registra una mayor intención de voto que Hinojosa.

El listado completo:

Firma encuestadora Patrocinador Fechas de realización Resultado y margen ActiVote Ninguno 17 - 21 de octubre Abbott 53%, Hinojosa 48% (Abbott +5) Beacon Research / Shaw Fox News 15 - 19 de octubre Abbott 52%, Hinojosa 47% (Abbott +5) Emerson College Nexstar 17 - 19 de octubre Abbott 51%, Hinojosa 47% (Abbott +4) YouGov CBS News 8 - 16 de octubre Abbott 52%, Hinojosa 48% (Abbott +4) ActiVote Ninguno 30 de sep. - 14 de oct. Abbott 51%, Hinojosa 49% (Abbott +2) Univ. of Houston Hobby School Ninguno 10 - 14 de octubre Abbott 49%, Hinojosa 46% (Abbott +3) New River / GS Strategy Cook Political Report 9 - 13 de octubre Abbott 48%, Hinojosa 46% (Abbott +2) Marist University Ninguno 8 - 11 de octubre Abbott 49%, Hinojosa 45% (Abbott +4) GBAO Gina Hinojosa 5 - 8 de octubre Hinojosa 47%, Abbott 45% (Hinojosa +2) ReconMR / Siena Research Ninguno 5 - 8 de octubre Abbott 48%, Hinojosa 47% (Abbott +1)

Qué dice en detalle una de las encuestas más recientes entre Abbott e Hinojosa

El estudio de la institución Emerson College y Nexstar Media ubica a Abbott con el 49 % de apoyo frente al 45% de Hinojosa. Asimismo, la medición registra un 1% de respaldo para el candidato libertario Pat Dixon y un 4% de electores no decididos.

Al asignar la inclinación de los votantes indecisos, Abbott alcanza el 51% de la intención de voto y Hinojosa suma el 47%. Por su parte, el postulante del Partido Libertario obtiene un 2% de la preferencia en el cálculo final del sondeo.

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Abbott supera a Hinojosa por cuatro puntos porcentuales, tanto en los resultados iniciales como en la estimación que incorpora las preferencias de los indecisos.

La diferencia de cuatro puntos entre Abbott e Hinojosa es ligeramente superior al intervalo de credibilidad de 3,1 puntos porcentuales informado por Emerson College. Sin embargo, ese dato no permite establecer por sí solo que la ventaja sea estadísticamente significativa

La recolección de datos transcurrió del 17 al 19 de octubre sobre 1000 votantes probables del Estado de la Estrella Solitaria. El estudio cuenta con un intervalo de credibilidad de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

Elecciones en Texas: qué dice la encuesta del Emerson College sobre los candidatos al senado

Además de los candidatos a la gobernación, la encuesta del Emerson College también analiza la competencia para el Senado federal, protagonizada por el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton.

En ese marco, Talarico registra un 48% de intención de voto frente al 46% de Paxton. Con la distribución de los indecisos, las cifras se actualizan a 49% y 48% respectivamente.

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En la escala de preocupaciones de la ciudadanía, la economía figura como el problema principal para el 39% de los votantes texanos. Esta prioridad creció tres puntos porcentuales con respecto a la medición del mes de septiembre.

La agenda de temas de interés público incluye la inmigración con el 16%, las amenazas a la democracia con el 13% y la educación con el 12%. Asimismo, el sector de la salud cierra la lista con el 9% de las menciones entre los encuestados.