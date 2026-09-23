Oficial y confirmado: la ley que habilita pagos con oro y plata y ya se aplica desde septiembre 2026 en Texas

Texas puso en marcha una nueva normativa que incorpora al oro y la plata dentro de los medios de pago reconocidos por el estado. La ley HB 1056, firmada por el gobernador Greg Abbott, establece condiciones para que determinadas piezas de metales preciosos sean consideradas moneda de curso legal.

Desde cuándo el oro y la plata son moneda de curso legal en Texas

La primera etapa de la legislación comenzó el 1° de septiembre con la entrada en vigor de la Sección 2116.101 del código de gobierno de Texas. Según la HB 1056, la disposición contempla únicamente las piezas físicas que respeten los requisitos establecidos sobre peso, pureza e identificación.

Para ser válidas, las piezas deben certificar su peso y pureza, aunque la ley estipula que ningún ciudadano está obligado a aceptar este tipo de activos para saldar deudas Pexels

El nuevo marco también contempla una segunda fase. Desde el 1° de mayo de 2027 comenzarán a regir las disposiciones relacionadas con una moneda transaccional electrónica respaldada por lingotes de oro y plata almacenados en el depósito de Texas.

Los requisitos para usar oro y plata como moneda de curso legal en Texas

Para que una pieza de oro o plata pueda recibir el reconocimiento previsto por la normativa, debe indicar claramente su peso y su nivel de pureza. Estos datos pueden estar impresos, estampados o incorporados de otra manera visible en la pieza.

La legislación permite además identificar a la refinería o casa de moneda responsable de su fabricación mediante un nombre o símbolo. Sin embargo, establece límites sobre las marcas que pueden aparecer en estos activos.

En particular, las piezas no pueden incorporar diseños, nombres o símbolos que permitan interpretar que fueron emitidas o acuñadas por un gobierno. Las condiciones se aplican dentro del marco permitido por la Constitución de EE.UU. y no modifican las reglas correspondientes a las monedas federales.

El proyecto autoriza una divisa electrónica respaldada por reservas metálicas custodiadas en el depósito estatal Magnific

HB 1056: cómo serán los pagos electrónicos con oro y plata en Texas

La segunda fase de HB 1056 permitirá al contralor de Texas establecer o autorizar una infraestructura para efectuar operaciones electrónicas respaldadas por metales preciosos. El sistema tendrá como base los lingotes de oro y plata almacenados en el depósito de Texas.

La normativa contempla plataformas mediante las cuales depositantes y comerciantes podrán enviar y recibir pagos. Para seleccionar a las empresas responsables de implementar estos servicios, el contralor deberá dar preferencia, en la medida permitida por las leyes estatales y federales, a proveedores cuya sede principal se encuentre en Texas.

El valor equivalente de la moneda electrónica no quedará fijado necesariamente de manera permanente. La ley establece que deberá determinarse en el momento de cada transacción o mediante un mecanismo que resulte comercialmente razonable.

Texas: quiénes estarán obligados a aceptar pagos con oro y plata

La entrada en vigor de la norma no significa que los habitantes o las empresas de Texas tengan que comenzar a utilizar oro, plata o la moneda electrónica respaldada por estos metales. La legislación establece expresamente que ninguna persona o entidad está obligada a aceptarlos para pagar deudas, efectuar depósitos o realizar otras operaciones.

El mismo principio se aplicará al sistema electrónico contemplado por las disposiciones que entrarán en vigor en mayo de 2027. Su utilización será opcional para ciudadanos, comercios y entidades financieras.

Al mismo tiempo, la ley HB 1056 no elimina ni restringe el uso del dólar estadounidense. Los billetes de la Reserva Federal y las monedas emitidas bajo las leyes federales mantienen su utilización conforme al marco nacional.

Los controles que Texas aplicará a los pagos electrónicos con oro y plata

El contralor estatal deberá establecer reglas destinadas a proteger las operaciones y la información asociada al sistema. También podrá fijar cargos administrativos destinados a cubrir los costos de funcionamiento de la infraestructura.

La legislación incluye medidas para prevenir operaciones fraudulentas y contempla el bloqueo de transacciones relacionadas con adversarios extranjeros o personas vinculadas con ellos, de acuerdo con la regulación federal.