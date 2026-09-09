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En Texas desde 2027: la nueva ley de Abbott que habilita los pagos electrónicos respaldados por oro y plata

La participación será voluntaria y nadie estará obligado a entregar o recibir estos instrumentos para cancelar una deuda

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La HB 1056 establece requisitos específicos de peso, pureza e identificación para las piezas admitidas de oro y plata
La HB 1056 establece requisitos específicos de peso, pureza e identificación para las piezas admitidas de oro y plataFotomontaje realizado con IA (Gobierno de Texas)

Texas reconocerá nuevas formas de pago mediante la ley HB 1056, firmada por el gobernador Greg Abbott. Desde el 1° de septiembre, determinadas piezas de oro y plata ya son consideradas moneda de curso legal. En tanto, el resto de la normativa, que contempla sistemas electrónicos y una moneda transaccional respaldada por esos metales, comenzará a regir el 1° de mayo de 2027.

Oro y plata en Texas: requisitos para usarlos como moneda de curso legal

La ley HB 1056, aprobada por la Legislatura de Texas, admite desde septiembre como moneda de curso legal las piezas de oro y plata que cumplan determinadas condiciones. El reconocimiento rige en la medida autorizada por la Sección 10 del Artículo I de la Constitución de Estados Unidos.

El proyecto autoriza una divisa electrónica respaldada por reservas metálicas custodiadas en el depósito estatal
El proyecto autoriza una divisa electrónica respaldada por reservas metálicas custodiadas en el depósito estatalMagnific

Las piezas deben tener de forma impresa, estampada o indicada de otra manera su peso y pureza. También pueden incluir el nombre o símbolo que identifique a la refinería o casa de moneda responsable.

Fuera de esos datos, el metal no podrá mostrar nombres, símbolos, diseños u otra información. La prohibición incluye cualquier señal que sugiera que la pieza fue acuñada o emitida por un gobierno.

Texas: cómo funcionará la moneda respaldada por oro y plata para pagos electrónicos

A diferencia del reconocimiento del oro y la plata como moneda de curso legal, este esquema comenzará a regir el 1° de mayo de 2027. Desde esa fecha, la normativa autoriza al contralor estatal a establecer o aprobar una o más plataformas que permitan efectuar y recibir transferencias electrónicas mediante una moneda transaccional respaldada por reservas de oro y plata almacenadas en el depósito de Texas.

El sistema podrá ser utilizado por depositantes y vendedores para realizar y recibir pagos. La cotización de la unidad monetaria deberá calcularse al momento de cada operación o mediante un procedimiento comercialmente razonable, conforme a las reglas adoptadas por la autoridad.

El contralor podrá contratar a una o más empresas para implementar el sistema. Siempre que resulte compatible con las normas estatales y federales, deberá dar preferencia a empresas cuya sede principal se encuentre en Texas.

HB 1056: cuándo será voluntario aceptar oro y plata en Texas

Ninguna persona podrá ser forzada a ofrecer o recibir las piezas o la divisa respaldada por lingotes para saldar una obligación, concretar un depósito o cumplir cualquier otro propósito.

La medida tampoco prohíbe ni limita la aceptación y utilización de billetes de la Reserva Federal. Asimismo, las condiciones fijadas para los ejemplares metálicos no alcanzan a las monedas ni a otros instrumentos emitidos o reconocidos bajo la legislación federal.

HB 1056 en Texas: reglas de seguridad y prevención de fraude

El contralor deberá adoptar las reglas necesarias para implementar y administrar el esquema desde mayo de 2027. Entre sus funciones se encuentran la protección de las transacciones y el resguardo de la información relacionada.

La autoridad también tendrá que definir políticas y procedimientos destinados a impedir fraudes. Esas medidas deberán bloquear operaciones que involucren a un adversario extranjero o a una persona vinculada con alguno de esos actores, según la regulación federal citada en el documento.

La legislación también permite establecer una tarifa considerada razonable y necesaria para solventar la administración de la estructura.

Los billetes emitidos por la Reserva Federal conservarán plena validez dentro del territorio estatal
Los billetes emitidos por la Reserva Federal conservarán plena validez dentro del territorio estatalMagnific

HB 1056: cómo fue aprobada la ley de oro y plata en Texas

La Cámara de Representantes estatal avaló inicialmente el proyecto el 2 de mayo de 2025, con 89 votos a favor, 45 en contra y una abstención presencial. El Senado lo aprobó con modificaciones el 28 de mayo de ese año. La votación concluyó con 18 apoyos, 12 rechazos y una abstención presencial.

Dos días después, la Cámara aceptó las enmiendas introducidas por los senadores mediante 101 sufragios afirmativos, 32 negativos y dos abstenciones presenciales. La iniciativa figura como sancionada desde el 22 de junio de 2025.

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