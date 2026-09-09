En Texas desde 2027: la nueva ley de Abbott que habilita los pagos electrónicos respaldados por oro y plata

Texas reconocerá nuevas formas de pago mediante la ley HB 1056, firmada por el gobernador Greg Abbott. Desde el 1° de septiembre, determinadas piezas de oro y plata ya son consideradas moneda de curso legal. En tanto, el resto de la normativa, que contempla sistemas electrónicos y una moneda transaccional respaldada por esos metales, comenzará a regir el 1° de mayo de 2027.

Oro y plata en Texas: requisitos para usarlos como moneda de curso legal

La ley HB 1056, aprobada por la Legislatura de Texas, admite desde septiembre como moneda de curso legal las piezas de oro y plata que cumplan determinadas condiciones. El reconocimiento rige en la medida autorizada por la Sección 10 del Artículo I de la Constitución de Estados Unidos.

El proyecto autoriza una divisa electrónica respaldada por reservas metálicas custodiadas en el depósito estatal Magnific

Las piezas deben tener de forma impresa, estampada o indicada de otra manera su peso y pureza. También pueden incluir el nombre o símbolo que identifique a la refinería o casa de moneda responsable.

Fuera de esos datos, el metal no podrá mostrar nombres, símbolos, diseños u otra información. La prohibición incluye cualquier señal que sugiera que la pieza fue acuñada o emitida por un gobierno.

Texas: cómo funcionará la moneda respaldada por oro y plata para pagos electrónicos

A diferencia del reconocimiento del oro y la plata como moneda de curso legal, este esquema comenzará a regir el 1° de mayo de 2027. Desde esa fecha, la normativa autoriza al contralor estatal a establecer o aprobar una o más plataformas que permitan efectuar y recibir transferencias electrónicas mediante una moneda transaccional respaldada por reservas de oro y plata almacenadas en el depósito de Texas.

El sistema podrá ser utilizado por depositantes y vendedores para realizar y recibir pagos. La cotización de la unidad monetaria deberá calcularse al momento de cada operación o mediante un procedimiento comercialmente razonable, conforme a las reglas adoptadas por la autoridad.

El contralor podrá contratar a una o más empresas para implementar el sistema. Siempre que resulte compatible con las normas estatales y federales, deberá dar preferencia a empresas cuya sede principal se encuentre en Texas.

HB 1056: cuándo será voluntario aceptar oro y plata en Texas

Ninguna persona podrá ser forzada a ofrecer o recibir las piezas o la divisa respaldada por lingotes para saldar una obligación, concretar un depósito o cumplir cualquier otro propósito.

La medida tampoco prohíbe ni limita la aceptación y utilización de billetes de la Reserva Federal. Asimismo, las condiciones fijadas para los ejemplares metálicos no alcanzan a las monedas ni a otros instrumentos emitidos o reconocidos bajo la legislación federal.

HB 1056 en Texas: reglas de seguridad y prevención de fraude

El contralor deberá adoptar las reglas necesarias para implementar y administrar el esquema desde mayo de 2027. Entre sus funciones se encuentran la protección de las transacciones y el resguardo de la información relacionada.

La autoridad también tendrá que definir políticas y procedimientos destinados a impedir fraudes. Esas medidas deberán bloquear operaciones que involucren a un adversario extranjero o a una persona vinculada con alguno de esos actores, según la regulación federal citada en el documento.

La legislación también permite establecer una tarifa considerada razonable y necesaria para solventar la administración de la estructura.

Los billetes emitidos por la Reserva Federal conservarán plena validez dentro del territorio estatal Magnific

HB 1056: cómo fue aprobada la ley de oro y plata en Texas

La Cámara de Representantes estatal avaló inicialmente el proyecto el 2 de mayo de 2025, con 89 votos a favor, 45 en contra y una abstención presencial. El Senado lo aprobó con modificaciones el 28 de mayo de ese año. La votación concluyó con 18 apoyos, 12 rechazos y una abstención presencial.

Dos días después, la Cámara aceptó las enmiendas introducidas por los senadores mediante 101 sufragios afirmativos, 32 negativos y dos abstenciones presenciales. La iniciativa figura como sancionada desde el 22 de junio de 2025.