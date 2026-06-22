Ola de calor y el mapa con alertas de inundaciones repentinas cerca de Dallas y el avance de tornados en EE.UU.

El norte de Texas, especialmente las zonas cercanas a Dallas, permanecerá bajo alerta por inundaciones repentinas este lunes, a horas del encuentro entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. Por su parte, Illinois continúa bajo el impacto de un brote histórico de tornados que dejó víctimas fatales y rompió récords de actividad severa. La combinación de lluvias intensas, tormentas peligrosas y temperaturas extremas afectará a gran parte de Estados Unidos las próximas horas.

Texas bajo riesgo de lluvias intensas e inundaciones cerca de Dallas

Texas deberá prestar especial atención a un nuevo episodio de lluvias persistentes que podría extenderse durante varios días. Según Fox Weather, la combinación de humedad tropical residual y un frente frío prácticamente estacionario favorecerá la formación repetida de tormentas sobre el sur de Estados Unidos durante buena parte de la semana.

Satélite De La NOAA Hoy

Aunque los mayores acumulados se concentrarán entre Oklahoma, Arkansas, Tennessee y el norte de Mississippi, el norte de Texas, cerca de centros importantes como Dallas, también quedará bajo la influencia de este patrón meteorológico.

Las precipitaciones continuas aumentarán el riesgo de inundaciones repentinas en distintos sectores y mantendrán las condiciones inestables durante varios días consecutivos.

La situación será especialmente relevante para el área metropolitana de Dallas, donde se esperan períodos alternados de lluvias y tormentas que podrían afectar la circulación vehicular, generar acumulación de agua en zonas urbanas y provocar anegamientos localizados en los puntos más vulnerables.

Dallas enfrenta tormentas durante el partido Argentina-Austria del Mundial 2026

La disputa del partido entre Argentina y Austria en el Dallas Stadium coincide con una situación meteorológica compleja en el norte de Texas. De acuerdo con un informe del NWS de Fort Worth, fuertes tormentas avanzarán sobre sectores del norte del estado durante la mañana de este lunes y podrían provocar lluvias intensas, ráfagas severas y episodios localizados de inundaciones repentinas.

El organismo advirtió que las áreas cercanas y al norte de la autopista interestatal I-20 presentan el mayor riesgo. También señaló que las precipitaciones podrían reaparecer entre la noche del lunes y la mañana del martes debido a la presencia de un frente estacionario.

El partido entre Argentina y Austria se jugará en los siguientes horarios para Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 13 hs.

Hora Central (CT): 12 hs.

Hora del Pacífico (PT): 10 hs.

Zonas de EE.UU. con riesgo de inundaciones repentinas este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), dos sistemas frontales avanzarán sobre el centro y el este de Estados Unidos durante las próximas 48 horas y mantendrán un patrón meteorológico muy activo en el arranque oficial del verano boreal.

Para este lunes, las tormentas con lluvias intensas se extenderán desde Nueva York hasta Wyoming, impulsadas por una masa de aire muy húmeda e inestable que avanzará hacia el norte. Durante la tarde y la noche, las precipitaciones podrán volverse localmente intensas y derivar en inundaciones repentinas en distintas comunidades.

El organismo anticipó que el riesgo disminuirá progresivamente en el este del país norteamericano una vez que el frente frío avance, aunque las condiciones inestables persistirán durante varios días en el centro del territorio estadounidense.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) monitorea dos sistemas frontales que avanzan desde Nueva York hasta Wyoming NWS

Las principales zonas bajo vigilancia serán:

El valle del río Misisipi.

Los estados de las Grandes Llanuras.

Sectores del Medio Oeste.

Regiones centrales conocidas como el Heartland estadounidense.

En estas áreas continuarán las probabilidades diarias de inundaciones repentinas y tormentas fuertes hasta mitad de semana.

Tormentas severas en EE.UU.: dónde podrían formarse tornados aislados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió una categoría de riesgo leve para una extensa franja que abarcará desde el sureste hasta el Atlántico Medio, además de sectores de las Altas Llanuras y la región de ArkLaTex, donde convergen Arkansas, Luisiana y Texas.

Según el organismo, durante la tarde comenzarán a desarrollarse tormentas dispersas que evolucionarán hacia sistemas más organizados capaces de producir:

Ráfagas de viento destructivas.

Granizo de gran tamaño.

Tornados aislados.

Fuertes precipitaciones.

En la región del Atlántico Medio, el desplazamiento de un frente cálido podría favorecer la aparición temporal de superceldas, uno de los fenómenos más peligrosos asociados a los tornados.

Más al sur, en el Medio Sur, las tormentas también encontrarán condiciones muy favorables para intensificarse, con un ambiente cálido, húmedo e inestable.

Illinois registra un brote de tornados con muertos y daños graves

Según informó Fox Weather, el domingo un violento brote de tornados golpeó el Medio Oeste y dejó una estela de destrucción especialmente grave en Illinois.

La magnitud del episodio fue excepcional. Se emitieron 95 alertas de tornado en total, de las cuales 87 se concentraron en la región antes de la medianoche. Al menos 20 de esas advertencias correspondieron a tornados confirmados.

El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido un riesgo leve para una franja que va desde el Atlántico Medio hasta la región de ArkLaTex SPC

Las autoridades del condado de Jefferson, en el sur de Illinois, confirmaron que varias personas murieron después de que un tornado destruyera por completo dos viviendas. Hasta el momento no se difundieron las identidades ni el número exacto de víctimas.

Además, cinco personas fueron trasladadas a hospitales con heridas que no comprometían sus vidas, mientras continuaron las tareas de búsqueda y rescate de posibles desaparecidos.

Récord de tornados en Illinois: los reportes que superan la media anual

Los datos recopilados por Fox Weather mostraron una situación extraordinaria. Illinois ya acumula 173 reportes de tornados en lo que va del año, una cifra que supera ampliamente el récord anual previo y que ni siquiera incluye los fenómenos registrados durante el domingo.

Habitualmente, el estado promedia 54 tornados por año. Por otra parte, a esta altura de junio, los estados tradicionalmente asociados al denominado “Tornado Alley”, como Texas, Oklahoma y Kansas, suelen liderar las estadísticas nacionales. Sin embargo, un patrón atmosférico persistente desplazó la actividad severa mucho más hacia el norte.

Ola de calor en EE.UU.: Texas, California y el suroeste superarán los 100°F

El oeste y el sur del país norteamericano atravesarán varios días con temperaturas muy superiores a los valores normales. El NWS anticipó que el calor abarcará:

La costa oeste

La Gran Cuenca

El suroeste

Las Montañas Rocosas

Texas

La costa del Golfo

El sureste

Florida

Las temperaturas más extremas se registrarán en el oeste y suroeste de Texas, el suroeste del país norteamericano y los valles interiores de California, donde los termómetros superarán los 100°F (38°C).