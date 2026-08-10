Pasaporte en Houston: habrá una feria gratuita el 29 de agosto para presentar solicitudes y recibir orientación

La representante federal Sylvia Garcia, del 29º distrito de Texas, anunció una feria gratuita de pasaportes en Houston para el sábado 29 de agosto. Durante la jornada, los asistentes podrán presentar solicitudes y recibir orientación personalizada, aunque deberán abonar las tarifas correspondientes al trámite.

Feria de pasaportes en Houston: fecha, horario, dirección y cómo reservar un turno

La jornada se realizará de 10 a 14 hs (hora central), en el Moody Park Community Center, ubicado en 3725 Fulton Street, informó Garcia en un mensaje de redes sociales. Los agentes de pasaportes estarán presentes para recibir formularios, explicar el proceso de renovación en línea y brindar asistencia individual.

Para asegurar un lugar, es necesario inscribirse previamente por correo electrónico Fotomontaje realizado con IA (travel.state.gov)

Los interesados deberán reservar un cupo mediante un correo electrónico a rsvp.TX29SG@mail.house.gov. También podrán comunicarse al 832-325-3150 o ingresar en SylviaGarcia.house.gov para obtener más información.

Pasaporte de Estados Unidos: documentos, identificación y fotografía que exige el trámite

El volante de la feria señala que los asistentes deberán llevar el formulario DS-11 completo, una prueba de ciudadanía estadounidense y una identificación válida con fotografía.

Como comprobante de ciudadanía podrán presentar un certificado de nacimiento original de Estados Unidos o de naturalización. También deberán llevar una fotocopia del documento.

Entre las identificaciones admitidas figuran la licencia de conducir, la credencial estatal y la identificación militar. Los organizadores solicitan una copia del frente y del reverso. Además, cada persona tendrá que presentar una fotografía para pasaporte de 5,1 por 5,1 centímetros, tomada durante los últimos seis meses.

De acuerdo con Travel.State.gov, sitio oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), las copias deben imprimirse en una sola cara de hojas de 21,59 por 27,94 centímetros. La evidencia de ciudadanía debe presentarse en formato físico.

Formulario DS-11: quiénes deben usarlo para solicitar un pasaporte estadounidense

El formulario DS-11 corresponde a quienes solicitan su primer pasaporte como adultos. También deben utilizarlo las personas que no pueden renovar porque su documento anterior fue robado, se perdió, sufrió daños, se emitió hace más de 15 años o fue entregado cuando el titular tenía menos de 16 años.

Los solicitantes pueden completar el documento mediante la herramienta digital del DOS y luego imprimirlo en hojas de una sola cara. No deben firmarlo con anticipación, ya que tendrán que hacerlo cuando un agente de aceptación se lo indique. Los menores de 16 años también deben presentar una nueva solicitud en persona y necesitan la aprobación de ambos padres o tutores.

Cuánto cuesta el pasaporte de Estados Unidos en 2026: tarifas y servicios adicionales

Para los solicitantes de 16 años o más, la libreta tiene un costo de US$130, al que se suma un cargo de aceptación de US$35. La tarjeta cuesta US$30, más los US$35 correspondientes a la recepción del trámite.

Los menores de 16 años necesitan comparecer personalmente con la aprobación de ambos padres o tutores Fotomontaje realizado con IA (travel.state.gov)

Quienes soliciten ambos documentos al mismo tiempo deben pagar US$160 por la solicitud y US$35 por la aceptación. El pago se divide en dos partes: la tarifa principal se abona mediante cheque o giro postal a nombre del DOS, mientras que el segundo cargo se entrega al centro receptor mediante alguno de los métodos que acepte.

El servicio acelerado agrega US$60 al valor de la solicitud. La entrega del documento entre uno y tres días después de su envío requiere un pago adicional de US$23,36.