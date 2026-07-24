Feria de pasaportes este fin de semana: las ciudades de California, Florida, Arizona y Nevada donde se puede hacer el trámite
El Departamento de Estado difundió seis sedes con atención presencial el sábado 25 de julio para primeros solicitantes, menores y casos con DS-11
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Quienes necesiten iniciar el trámite para obtener un pasaporte estadounidense tendrán una oportunidad adicional durante este fin de semana gracias a las ferias especiales de aceptación organizadas en distintos puntos de California, Florida, Arizona y Nevada. Estos eventos se realizan fuera del horario habitual de atención y están dirigidos a determinados solicitantes que deben completar el proceso de manera presencial.
Ferias de pasaportes en Estados Unidos: quiénes pueden presentar el formulario DS-11
Las ferias especiales de aceptación de pasaportes son jornadas organizadas por oficinas autorizadas para recibir solicitudes, como oficinas postales, bibliotecas y dependencias judiciales, con el objetivo de ofrecer atención en horarios extendidos, en horario nocturno o durante los fines de semana.
De esta manera, las personas que no pueden acercarse durante los días laborales cuentan con una alternativa para avanzar con el trámite.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas actividades están destinadas principalmente a quienes solicitan un pasaporte por primera vez, a menores de edad y a todas las personas que deben presentar la solicitud de manera presencial mediante el formulario DS-11.
El organismo también indica que quienes no encuentren una feria compatible con sus horarios pueden recurrir a otros centros de aceptación que permanezcan abiertos durante los fines de semana o fuera del horario comercial habitual. Para ello existe un buscador oficial que permite localizar las oficinas disponibles y consultar sus días y horarios de atención.
Ferias de pasaportes del 25 de julio: sedes y horarios en cuatro estados
El calendario publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos incluye varias ferias programadas para el sábado 25 de julio en los estados mencionados.
Arizona
- Flagstaff Aquaplex Community Room, 1702 N. Fourth St., Flagstaff.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Horario: de 9 hs a 14.30 hs
- Se recomienda asistir con anticipación.
California
- Pacific Drive School, 1501 W Valencia Dr., Fullerton.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Horario: de 9 hs a 13 hs.
- Se recomienda solicitar cita previa llamando al 888-349-9695.
- UC Riverside, 3401 Watkins Dr., Riverside.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Horario: de 9 hs a 13 hs.
- No requiere cita previa.
Florida
- Bayshore Gardens Community Church, 6228 26th St West, Bradenton.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Horario: de 8.30 hs a 13 hs.
- No requiere cita.
- Heritage Bay Government Center, 15450 Collier Blvd, Naples.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Horario: de 9 hs a 13 hs.
- No requiere cita.
Nevada
- James C. Brown Post Office, 1001 E Sunset Rd Unit 1001, Las Vegas.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Horario: de 16 hs a 20 hs.
- No requiere cita.
Además de estas jornadas del sábado, el calendario oficial contempla otra feria en Florida, en la sucursal de Pinellas County Clerk of Court – St. Petersburg Branch, ubicada en St. Petersburg, que se desarrollará el martes 28 de julio entre las 16.30 hs y las 18 hs. En ese caso sí será necesario solicitar un turno previamente.
Formularios DS-11, DS-82 y DS-5504: cuál corresponde para cada trámite de pasaporte
El Departamento de Estado de Estados Unidos recuerda que el formulario que debe completar cada solicitante depende de su situación particular. Antes de iniciar el proceso, el organismo recomienda utilizar su herramienta oficial para identificar qué formulario corresponde y conocer el importe de las tasas que deberán abonarse.
Para quienes tramitan el documento por primera vez, tramitan el pasaporte de un menor de 16 años o no reúnen las condiciones para renovar el pasaporte, corresponde utilizar el formulario DS-11. El organismo aclara que este documento debe imprimirse, pero no firmarse hasta que un funcionario autorizado lo indique durante la atención presencial.
Las personas que cumplen con los requisitos para renovar su pasaporte pueden hacerlo de manera electrónica si son elegibles. En caso contrario, deberán utilizar el formulario DS-82, imprimirlo y firmarlo una vez completado. También existe el formulario DS-5504, destinado a correcciones de datos, cambios de nombre o reemplazo de pasaportes con validez limitada.
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