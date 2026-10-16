Pasaporte mexicano en Texas: el consulado de Houston confirma atención especial con cita el sábado 17 de octubre

Los migrantes mexicanos que residen en Texas podrán aprovechar la jornada del próximo sábado 17 de octubre para realizar trámites en el consulado de Houston, cuyo personal atenderá a quienes se presenten con una cita. Durante esta fecha, se podrán realizar las gestiones de distintos documentos, como el pasaporte, la matrícula consular y la credencial para votar.

Cómo sacar una cita para el sábado 17 de octubre en Houston

El portal oficial del consulado mexicano de Houston, en Texas, informa que el próximo sábado 17 de octubre se llevará a cabo una jornada de atención especial para diversos trámites en la oficina principal, ubicada en 3200 Rogerdale Rd., Houston, TX 77042.

Los servicios del consulado de Houston anunciados para el sábado 17 de octubre se llevarán a cabo en 3200 Rogerdale Rd. Houston, TX 77042 Imagen ilustrativa generada con IA

Durante la jornada, los connacionales no solo podrán solicitar la expedición del pasaporte ordinario, sino también realizar el trámite de la Matrícula Consular, la Credencial para Votar en el Extranjero (INE) y la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento.

Para acudir a esta jornada de atención es obligatorio contar con un turno confirmado con anticipación a través del canal oficial MiConsulado. Las opciones habilitadas para este fin son:

Teléfono: llamada al número 1 (424) 309-0009 .

llamada al número . WhatsApp: mensaje de texto al +1 (424) 309-0009 .

mensaje de texto al . Internet: registro directo en el portal oficial.

La apertura de nuevos espacios en el sistema para estas jornadas extraordinarias se realiza habitualmente los días miércoles entre las 11 y las 15 hs.

Al realizar la solicitud por cualquiera de los tres medios, el sistema confirma la disponibilidad de fechas y horarios en la sede seleccionada, así como los costos vigentes de los trámites.

Los solicitantes del pasaporte mexicano deben agendar una cita antes de acudir a la jornada del próximo 17 de octubre Imagen creada con IA

El calendario actualizado muestra que, luego de la jornada del 17 de octubre, se realizará un evento móvil de tramitación el sábado 24, con la ubicación aún pendiente de confirmación.

Requisitos indispensables para adultos y menores de edad

El sitio web del consulado indica que los solicitantes mayores de edad deben comprobar la nacionalidad mexicana mediante la presentación de su acta de nacimiento, la cual puede ser localizada de manera gratuita en la Plataforma Nacional por el personal del consulado si no se cuenta con ella.

La nacionalidad también puede comprobarse con alguno de los documentos alternativos aceptados por el consulado, como el certificado de nacionalidad o la carta de naturalización.

Además, se requiere entregar una identificación oficial vigente con fotografía que coincida íntegramente con los datos del acta de nacimiento (como la credencial del INE, pasaporte anterior, matrícula consular de alta seguridad o licencia de conducir estadounidense con medidas de seguridad).

En casos de renovación, basta con entregar el pasaporte vencido, a menos que tenga observaciones. Si el documento fue robado o extraviado, el interesado deberá llenar un acta administrativa en la propia oficina consular.

Para los menores de edad, es un requisito estricto que ambos progenitores se presenten físicamente con identificación oficial vigente para otorgar su consentimiento firmado (formato OP7).

La cita para tramitar el pasaporte mexicano es gratuita

Asimismo, se debe acreditar la identidad del menor mediante documentos como credenciales escolares vigentes, certificados con fotografía y sello de la SEP. Para menores de siete años, puede presentarse también una constancia médica con fotografía firmada y cancelada por un pediatra autorizado.

Tarifas vigentes para la renovación y expedición del pasaporte mexicano en Texas

Los costos vigentes estipulados para los servicios consulares en 2026 se dividen según la vigencia y tipo de documento:

Pasaporte (un año): tarifa de 44 dólares (exclusivo para protección y menores de tres años).

(exclusivo para protección y menores de tres años). Pasaporte (tres años): tarifa regular de US$101 .

. Pasaporte (seis años): tarifa regular de US$137 .

. Pasaporte (10 años): tarifa regular de US$209 .

. Pasaporte con descuento: se aplica un 50% de rebaja . Solo para mayores de 60 años y personas con discapacidad.

. Solo para mayores de 60 años y personas con discapacidad. Matrícula consular: tarifa de US$41 .

. Credencial para votar desde el extranjero: sin costo.

En caso de requerir un pasaporte de emergencia, la normativa prevé un recargo adicional del 30% sobre la tarifa base elegida.