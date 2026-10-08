El incómodo acto de Trump en Texas: protestas, interrupciones y encuestas complicadas

SAN ANTONIO.– El presidente Donald Trump regresó el miércoles a Texas para movilizar a los votantes republicanos en apoyo del candidato al Senado Ken Paxton, en un mitin interrumpido repetidamente por manifestantes, en un momento de creciente presión electoral para el Partido Republicano en uno de sus principales bastiones.

Ante una multitud en el Freeman Coliseum de San Antonio, Trump dedicó buena parte de su discurso a respaldar a Paxton, a quien definió como “quizás el mejor fiscal general de los Estados Unidos”, y atacó reiteradamente a su rival demócrata, James Talarico. Fue la tercera visita de Trump a Texas en menos de un mes, una señal de la importancia que los republicanos atribuyen a conservar el control del estado en las elecciones de noviembre.

Texas no elige a un senador demócrata desde 1988 y Trump ganó allí las presidenciales de 2024 por casi 14 puntos. Sin embargo, la contienda por el Senado se volvió competitiva. Una encuesta de The New York Times/Siena College publicada el fin de semana mostró a Talarico con 51% de intención de voto entre los votantes probables, frente a 45% para Paxton.

El escenario también está condicionado por el desgaste de Trump. Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada esta semana situó su aprobación en 32%, mientras que entre los votantes registrados los demócratas aventajaban a los republicanos por 44% a 37% en preferencias para el Congreso. En este contexto, los republicanos ya destinaron más de 300 millones de dólares a las elecciones en Texas.

El presidente Donald Trump escucha mientras el fiscal general de Texas, Ken Paxton —candidato republicano al Senado de los EE. UU., habla en un mitin de campaña en el Freeman Coliseum Eric Gay - AP

Trump respaldó a Paxton en las primarias republicanas, en las que derrotó al senador en ejercicio John Cornyn, y ahora busca trasladar su capital político al candidato. La relación entre ambos, sin embargo, no siempre fue fluida. La semana pasada Trump había calificado a Paxton de “un verdadero fastidio a veces”, mientras que este miércoles lo presentó como “un hombre fantástico”.

El presidente evitó referirse durante el acto a una grabación filtrada recientemente en la que Paxton expresaba preocupación por la guerra en Irán, el aumento de los precios del combustible y la conducción de su campaña por operadores políticos de Washington.

TRUMP DANCE IN THE LONE STAR STATE — THANK YOU, TEXAS! pic.twitter.com/seaVzL3ZZ3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 8, 2026

Tras sus ya clásicos y llamativos pasos de baile, Trump concentró sus ataques en Talarico, a quien criticó por sus posiciones sobre distintos asuntos y llamó repetidamente “Tala-freako” (una combinación del apellido con la palabra “freak”, que indica que una persona es anormal).

También cuestionó su postura sobre la pena de muerte, un tema especialmente relevante en Texas, que históricamente concentra el mayor número de ejecuciones en Estados Unidos. “Texas será destruida casi instantáneamente si Talafreako entra”, aseguró el mandatario.

“La gente de Texas no va a dejar que espectáculos freaks débiles, cobardes, haters y promotores de la ideología transgénero destruyan todo lo que hemos construido”, agregó.

Trump: "Texas will be almost instantaneously destroyed if Talafreako gets in" pic.twitter.com/AvEB9jTlWs — Aaron Rupar (@atrupar) October 7, 2026

Interrupciones

Las protestas fueron otra de las características visibles del mitin. Al menos una docena de manifestantes interrumpieron al presidente y varios fueron retirados por la policía. Uno de ellos fue agredido físicamente por un simpatizante de Trump de edad avanzada cuando intentaba abandonar el recinto, según imágenes difundidas en redes sociales.

En otro episodio, Trump se apartó brevemente del micrófono cuando un manifestante pareció acercarse al escenario. Después de que fuera retirado, dijo: “Se va a casa con su madre”, y agregó: “Pero lo que no sabe es que su madre votó por Trump”.

Los simpatizantes respondieron a las interrupciones con cánticos de “U-S-A”, mientras Trump calificaba a los manifestantes de “pagados” y afirmaba, sin aportar pruebas, que eran financiados por “los enemigos de nuestra nación”.

A crowd member assaults a protester after the protester heckles Trump in Texas. pic.twitter.com/M5AkTxYENk — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 7, 2026

“Protegemos nuestro país”

El presidente también aprovechó el acto para referirse a sus recientes comentarios sobre la posibilidad de que Irán atacara ciudades estadounidenses como Los Ángeles o San Diego. Trump insistió en que Estados Unidos no permitirá que eso ocurra y defendió al mismo tiempo el elevado costo de los combustibles como consecuencia de la guerra.

“No vamos a permitir que eso suceda. Protegemos nuestras ciudades. Protegemos nuestro país”.

La guerra con Irán y el aumento del costo de vida se convirtieron en asuntos centrales de la campaña para las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos se juegan el control de ambas cámaras del Congreso.

Greg Abbott es el gobernador republicano de Texas desde 2015 XGreg Abbott

La situación política también afecta al gobernador republicano Greg Abbott, que busca un cuarto mandato y no asistió al mitin de Trump. En cambio, estaba previsto que participara en la inauguración de un hospital a unos 530 kilómetros de San Antonio.

Abbott enfrenta una contienda más competitiva de lo habitual contra la demócrata Gina Hinojosa, en un nuevo frente para los republicanos en un estado que durante años fue considerado un bastión conservador prácticamente inexpugnable.

La carrera al Senado concentra, de todos modos, la mayor atención nacional. Talarico ha logrado recaudar importantes sumas de dinero y convertir la elección en una disputa competitiva, mientras Paxton intenta mantener para los republicanos un escaño que ocupan desde hace décadas.

Paxton apareció en el escenario hacia el final del acto y agradeció el respaldo del presidente. “Estoy muy agradecido de que esté aquí”, dijo.

Agencias AP y AFP