Polémica en Texas por las cámaras que capturan patentes: cómo funcionan y qué datos registran en Houston

Las cámaras Flock Safety instaladas en Texas pueden leer la matrícula de un vehículo y asociarla con otros rasgos visibles del auto. En el área de Houston, el debate se concentra en el acceso a los datos, el alcance de las búsquedas policiales y el riesgo de que la tecnología se use fuera de una investigación legítima.

Cómo funcionan las cámaras Flock Safety para leer matrículas y rastrear vehículos

Según Houston Chronicle, Flock Safety ofrece cámaras de lectura de matrículas que operan las 24 horas y se instalan en postes de la vía pública.

y se instalan en postes de la vía pública. Los dispositivos toman imágenes de las placas y envían la información a un sistema al que acceden fuerzas de seguridad autorizadas.

La política del Departamento de Policía de Houston limita el uso de la información a investigaciones criminales legítimas Flock Safety

The Texas Tribune detalló que el sistema usa inteligencia artificial para escanear los vehículos. La plataforma puede registrar el número de matrícula, el modelo, el color y rasgos como calcomanías.

Los usuarios también pueden buscar coincidencias por características del auto y consultar redes de cámaras de otras jurisdicciones.

Qué datos recopilan las cámaras Flock Safety sobre los vehículos en Houston

La política del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) define estos equipos como sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés).

El documento oficial incluye dentro de la información almacenada las imágenes de la placa, los datos obtenidos por reconocimiento óptico de caracteres, la ubicación o información de GPS y la fecha y hora de cada lectura.

Las reglas internas limitan el uso de la información a investigaciones criminales legítimas. Un empleado no puede utilizar el sistema para fines personales, civiles o administrativos ni compartir información con personas no autorizadas. El uso indebido puede derivar en medidas disciplinarias.

La política también fija un límite para las alertas. Una coincidencia del sistema no constituye por sí sola sospecha razonable para una detención ni causa probable para un arresto. El agente debe verificar la placa, su estado de emisión y los caracteres antes de tomar una decisión.

El HPD indica además que los datos generados por equipos de la ciudad deben permanecer en una base segura. El sistema elimina esa información después de un año, salvo que una división solicite conservarla por más tiempo para un caso específico.

Flock Safety en Houston: los casos que reavivan las dudas sobre privacidad y abusos

La controversia ganó fuerza en el condado de Harris. ABC13 informó que los comisionados renovaron el contrato con Flock Safety hasta junio de 2027 por poco menos de US$869 mil. La Oficina del Sheriff del condado indicó que tiene acceso a 480 cámaras.

Houston Chronicle también reportó un caso en Pasadena, dentro del área metropolitana. Un sargento de policía renunció en junio durante una investigación por el supuesto uso de las cámaras Flock para monitorear y acosar a una agente. El episodio abrió cuestionamientos sobre los controles internos.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas comparte información con 206 agencias policiales locales y de condados Magnific

La Oficina del Sheriff sostuvo que solo personal autorizado puede consultar la información para investigaciones criminales y que todos los accesos quedan registrados. Flock Safety afirmó que los clientes son dueños de sus datos y que la empresa no los vende a terceros.

Cuántas agencias comparten información en Texas

El alcance supera a Houston. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) mantiene acuerdos de intercambio con 206 agencias policiales locales y de condados.

Esa cifra era de 122 en febrero, lo que representó un aumento del 69% en cinco meses y amplió la red nacional de cámaras disponible para distintas búsquedas.

Las objeciones también incluyen el uso de la tecnología en tareas migratorias. The Texas Tribune señaló que agentes federales consiguieron acceso indirecto a información de un distrito escolar de Houston a través de departamentos policiales de otros estados.

El caso alimentó cuestionamientos sobre búsquedas migratorias con Flock y sobre el control de la información compartida.

A la vez, las fuerzas de seguridad defienden su utilidad. Desde el inicio de la asociación con Flock en 2021, el HPD recuperó vehículos robados por más de US$7,4 millones.

El departamento utiliza la herramienta en investigaciones por robos, homicidios y delitos vinculados con comercios.