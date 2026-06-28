La red de cámaras que inquieta a migrantes en Florida: cómo se usó para apoyar búsquedas de ICE

Un informe reveló cómo una red de lectores automáticos de matrículas usada por agencias policiales de Florida fue empleada en búsquedas relacionadas con inmigración. El sistema de Flock Safety permite rastrear placas y descripciones de vehículos, aunque la empresa sostiene que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene acceso directo por defecto a sus cámaras, sistemas o datos.

¿Qué reveló el informe sobre el uso de las cámaras por el ICE en Florida?

La verificación de Suncoast Searchlight, publicada el 19 de junio, respondió de manera afirmativa a la pregunta sobre si las cámaras de identificación de matrículas fueron usadas para apoyar esfuerzos de deportación.

La publicación indicó que el gobierno federal realizó más de 4000 búsquedas con fines migratorios mediante lectores Flock.

Flock reconoció la controversia y señaló que algunas ciudades retiraron cámaras por preocupaciones sobre intercambio de datos Fotomontaje realizado con IA

La empresa proveedora de estos mecanismos reconoció la controversia en una publicación de su sitio web fechada el 26 de febrero. Flock sostuvo que algunas ciudades retiraron cámaras porque la confianza pública se vio afectada por debates sobre intercambio de datos y aplicación federal de la ley.

La compañía afirmó que sus lectores automáticos no son herramientas de vigilancia masiva. Según su explicación, los dispositivos capturan imágenes puntuales de matrículas en vías públicas, no siguen personas o vehículos de manera continua y eliminan los datos según un calendario de retención.

El seguimiento del Immigration Policy Tracking Project registró que ICE no tenía un contrato oficial con Flock, pero que agentes federales pidieron a policías estatales y locales búsquedas en su nombre. Ese mecanismo fue descrito como una vía indirecta de acceso a una herramienta sin contrato formal.

¿Cómo usó la Patrulla de Carreteras de Florida esta tecnología?

Otra investigación de Suncoast Searchlight publicada en 2025 indicó que la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) realizó más de 250 búsquedas vinculadas con inmigración entre el 13 de marzo y el 5 de mayo de 2025. Esas consultas se hicieron dentro del sistema de lectura automática de matrículas de Flock.

Los registros mostraron que las consultas aumentaron en la semana previa y durante la Operación Tidal Wave. Ese operativo, coordinado por agencias federales y estatales, terminó con más de 1100 arrestos en Florida.

El seguimiento del Immigration Policy Tracking Project indicó que ICE accedió a la red de manera indirecta, a través de pedidos a policías locales y estatales Fotomontaje realizado con IA

Antecedentes en otros estados por el uso de cámaras Flock

Florida no es el único estado en el que se registraron preocupaciones por el uso de cámaras Flock en tareas vinculadas con la inmigración. El Immigration Policy Tracking Project ya había reunido reportes sobre usos o accesos relacionados con control migratorio en Virginia, Washington y Oregon.

El 16 de julio de 2025, un analista de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) accedió indebidamente al sistema Flock de Richmond, Virginia, para ayudar en una investigación migratoria tras la fuga de personas de un centro de detención del ICE. Después de ese episodio, la policía de Richmond bloqueó el acceso federal y remarcó que no aplica leyes migratorias.

El 9 de octubre de 2025, el Virginia Center for Investigative Journalism reportó casi 3000 búsquedas relacionadas con control migratorio en la red Flock de Virginia durante un período de 12 meses. Días después, el 21 de octubre de 2025, el University of Washington Center for Human Rights señaló que redes de Flock en Washington permitieron accesos directos, indirectos y laterales a datos de matrículas por parte de agencias federales.

También hubo medidas locales frente a estas preocupaciones. El 13 de noviembre en Woodburn, Oregon, se suspendió por 60 días el uso de cámaras Flock por inquietudes relacionadas con ICE.

En febrero de 2026, The 74 reportó que departamentos policiales usaban estos mecanismos de seguridad escolar conectados a bases de lectura de matrículas para asistir tareas migratorias.