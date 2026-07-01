El sistema con el que el ICE lee tu matrícula en segundos: ya opera en más de 5000 ciudades y alerta a migrantes

La compañía Flock Safety afirma que sus lectores automáticos de matrículas, que ya operan en más de 5000 ciudades, están orientados a mejorar la seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advierte que la red puede facilitar el intercambio de datos con agencias federales.

ACLU pide a ciudadanos oponerse a tecnología de lectores de matrículas

Desde su página oficial, la ACLU lidera una iniciativa junto con activistas y funcionarios locales para pedir que las ciudades de Estados Unidos rescindan sus contratos con la empresa Flock. Su argumento es que los datos obtenidos por lectores automáticos de matrículas pueden terminar compartidos con agencias migratorias mediante accesos otorgados por autoridades locales o vínculos entre bases policiales.

Por su parte, la compañía Flock afirma que su objetivo es construir una red nacional de cámaras de reconocimiento automático de matrículas para aumentar la capacidad de las autoridades locales y para mejorar la seguridad.

Según datos promocionales de Flock, su red nacional permite acceder a más de 20.000 millones de lecturas mensuales de matrículas en miles de comunidades y agencias de EE.UU. No obstante, la ACLU acusa a la empresa de que no descarta los datos que no muestran coincidencia con algún riesgo de seguridad, sino que construye una gigantesca red para conocer los movimientos de las personas en todo el país.

Los lectores de matrículas de Flock operan en más de 5000 comunidades estadounidenses ACLU

Tras las denuncias de que la empresa Flock compartía información recopilada por los lectores automáticos de matrículas a las agencias de inmigración y otras fuentes policiales, de acuerdo con la ACLU, más de 55 localidades rescindieron sus contratos en el último año.

Mencionaron el caso específico de Syracuse, en Nueva York, que compartió inadvertidamente sus datos locales con el sistema de reconocimiento automático de Flock y después canceló su contrato.

ACLU afirma que el ICE cuenta con tecnología de vigilancia que viola los derechos a la privacidad Fotomontaje realizado con IA

Medidas para prevenir vigilancia masiva en Estados Unidos

Ante la posibilidad de que más ciudades instalen sistemas de lectores automáticos de matrículas, la ACLU recomienda que los gobiernos locales impongan las siguientes restricciones:

Que los datos de las matrículas que no estén relacionados con un delito sean eliminados en el tiempo más corto posible.

en el tiempo más corto posible. Que los datos solo sean consultados por las agencias locale s para evitar que se utilicen para hacer cumplir leyes inmigratorias o perseguir opositores.

s para evitar que se utilicen para hacer cumplir leyes inmigratorias o perseguir opositores. Prohibir que el reconocimiento de matrículas se coteje con las bases de datos del FBI.