Qué se sabe del operativo masivo anunciado por Greg Abbott en Texas en el que detuvieron cerca de 200 inmigrantes

Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la realización de un operativo que llevó a la detención de aproximadamente 200 migrantes. La acción se llevó a cabo durante la madrugada del domingo en San Antonio y tuvo la participación de agentes estatales en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, fue la tercera actuación de una nueva fuerza.

Texas realizó un operativo con el ICE y detuvo a más de 140 migrantes

A pesar de las cifras que dio el mandatario texano, la información de las autoridades federales indica que agentes detuvieron a más de 140 extranjeros, según The Texas Tribune. Más allá del hecho en sí, se trataría de una de las primeras acciones de una nueva fuerza policial conjunta.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió al operativo en San Antonio que dejó más de 140 migrantes detenidos Captura

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del domingo en el norte de San Antonio y constó de una redada en una zona comercial de food trucks. Tanto Abbott como las entidades estadounidenses coincidieron en que el objetivo era desarmar una unidad de la pandilla Tren de Aragua que funcionaba allí. Entre los 140 detenidos, había migrantes venezolanos, mexicanos, hondureños y de otros países de la región.

En una publicación en su cuenta de X, el gobernador explicó: "El Departamento de Seguridad Pública de Texas se unió a funcionarios federales y locales para allanar una operación de trata de personas y explotación sexual". En ese sentido, mencionó la cifra de “unos 200 inmigrantes ilegales” y advirtió a extranjeros: “Habrá más de esto”.

Una nueva fuerza federal llevó a cabo el operativo en Texas

La redada marcó la tercera acción oficial del Grupo de Trabajo Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), dirigido al área del sur de Texas. De acuerdo con el sitio web oficial del FBI, la nueva fuerza es una unión de la agencia federal y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.

El FBI anunció la creación del HSTF enfocada a crímenes en el sur de Texas Jose Luis Magana - FR159526 AP

Creada luego de la orden ejecutiva 14159 de Trump, la unidad trabajó junto al DPS de Texas y policía local de San Antonio. Además, información de FOX 7 sostiene que el ICE también participó de la redada.

El FBI señaló en la presentación del HSTF que el grupo ya había actuado anteriormente en dos ocasiones a fines de octubre. En la primera de ellas la fuerza interceptó un cargamento de armas, mientras que en la segunda se acusó de lavado de dinero a un padre y hijo que presuntamente colaboraban con un cártel mexicano.

Abbott remarcó la fortaleza de la alianza entre Texas y el ICE

Mientras la nueva fuerza comenzó sus tareas en colaboración con unidades estatales, el gobernador remarcó recientemente que la alianza con la agencia federal se mantiene firme. Luego de un evento en el que homenajeó a miembros de la Guardia Nacional de Texas, envió un mensaje contundente.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, remarcó que la alianza del estado con el ICE sigue firme X/@GregAbbott_TX - Archivo

A través de sus redes oficiales, Abbott dijo a los migrantes que no intenten cruzar ilegalmente la frontera, ya que los agentes del DPS “permanecen activos”. Además, se refirió a la solidez que tiene la relación con las autoridades federales: “Trabajando con el ICE para arrestar a inmigrantes ilegales y rastrear a los carteles de la droga”.